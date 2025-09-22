अब हमेशा सलवार-सूट ही पहनूंगी... विदेशी महिला ने किया अजीब फैसला! तस्वीरें वायरल

भारतीय महिलाओं के लिए सलवार सूट पहनना आम है और यह उनके कल्चर का हिस्सा भी है. वहीं, विदेशों में जींस, स्कर्ट और ड्रेस का चलन है. लेकिन फ्रांस की एक महिला ने जींस-टॉप या लोअर-टी-शर्ट नहीं, बल्कि सूट पहनने को ज़्यादा आरामदायक बताया है. उन्होंने सूट के साथ फोटो शेयर करते हुए कहा कि अब मैं हमेशा सलवार और सूट ही पहनूँगी.

दो साल पहले भारत आईं फ्रांसीसी डिज़ाइनर जूलिया चैग्नो ने बताया कि सलवार के साथ कुर्ती पहनने का आरामदायक अनुभव पाने से पहले उन्हें कई सालों तक खुजली वाले कपड़ों और असहज कपड़ों से छुटकारा मिला. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि "सालों तक असहज आकार और खुजलीदार कपड़ों में सिमटने के बाद, सलवार के साथ कुर्ती पहनना मेरे लिए परम स्वतंत्रता जैसा लगता है. शुक्रिया, भारत. इससे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, हाहा." उनकी यह पोस्ट 'एक्स' पर वायरल हो रही है.

Wearing a kurti with a salwar feels like ultimate freedom for me after years of squeezing into uncomfortable shapes and itchy fabrics.



Thank you India there’s no going back from this haha. pic.twitter.com/Je7pchhLkD — Julia Chaigneau (@juliachaigneau) September 19, 2025

उन्होंने अपने कैप्शन के साथ कुर्तियों में अपनी कुछ तस्वीरें भी पोस्ट कीं, जिनमें वे सादे, हवादार कपड़े पहने नजर आ रही हैं. जूलिया की पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कई कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "कभी-कभी मुझे लगता है कि कपड़ों का संस्कृति और धर्म से ज़्यादा भूगोल से लेना-देना होता है." जूलिया ने कमेंट का जवाब दिया, "हाँ, मैं भी इससे सहमत हूं."

Advertisement

शख्स ने कहा अब आप भारतीय हैं

एक यूजर ने मज़ाकिया लहजे में कहा, "बधाई हो! अब आप भारतीय हैं. आपके अगले समोसे और अदरक वाली चाय पर 50% की छूट." एक कमेंट में कहा गया, "यह सुंदर है! हमारे पारंपरिक पहनावे के आराम से कुछ भी मेल नहीं खाता. खुशी है कि आपको वह आज़ादी मिली. एक बार जब आप कुर्ती-सलवार पहन लेते हैं, तो वास्तव में इसे छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है."

---- समाप्त ----