अब हमेशा सलवार-सूट ही पहनूंगी... विदेशी महिला ने किया अजीब फैसला! तस्वीरें वायरल

फैशन और पहनावे को लेकर अलग-अलग देशों की अपनी-अपनी संस्कृति होती है, लेकिन आराम सबसे बड़ी जरूरत है. इसका हालिया उदाहरण फ्रांस की डिज़ाइनर जूलिया चैग्नो हैं, जिन्होंने भारत आकर सलवार-कुर्ती पहनने का ऐसा अनुभव साझा किया जो उनके लिए आज़ादी जैसा साबित हुआ.

फ्रेंच महिला ने कहा कि उन्हें सलवार सूट पहनना बहुत अच्छा लगता है. (Photo: X\@Julia Chaigneau)
भारतीय महिलाओं के लिए सलवार सूट पहनना आम है और यह उनके कल्चर का हिस्सा भी है. वहीं, विदेशों में जींस, स्कर्ट और ड्रेस का चलन है. लेकिन फ्रांस की एक महिला ने जींस-टॉप या लोअर-टी-शर्ट नहीं, बल्कि सूट पहनने को ज़्यादा आरामदायक बताया है. उन्होंने सूट के साथ फोटो शेयर करते हुए कहा कि अब मैं हमेशा सलवार और सूट ही पहनूँगी.

दो साल पहले भारत आईं फ्रांसीसी डिज़ाइनर जूलिया चैग्नो ने बताया कि सलवार के साथ कुर्ती पहनने का आरामदायक अनुभव पाने से पहले उन्हें कई सालों तक खुजली वाले कपड़ों और असहज कपड़ों से छुटकारा मिला. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि "सालों तक असहज आकार और खुजलीदार कपड़ों में सिमटने के बाद, सलवार के साथ कुर्ती पहनना मेरे लिए परम स्वतंत्रता जैसा लगता है. शुक्रिया, भारत. इससे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, हाहा." उनकी यह पोस्ट 'एक्स' पर वायरल हो रही है.

उन्होंने अपने कैप्शन के साथ कुर्तियों में अपनी कुछ तस्वीरें भी पोस्ट कीं, जिनमें वे सादे, हवादार कपड़े पहने नजर आ रही हैं. जूलिया की पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कई कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "कभी-कभी मुझे लगता है कि कपड़ों का संस्कृति और धर्म से ज़्यादा भूगोल से लेना-देना होता है." जूलिया ने कमेंट का जवाब दिया, "हाँ, मैं भी इससे सहमत हूं."

शख्स ने कहा अब आप भारतीय हैं

एक यूजर ने मज़ाकिया लहजे में कहा, "बधाई हो! अब आप भारतीय हैं. आपके अगले समोसे और अदरक वाली चाय पर 50% की छूट." एक कमेंट में कहा गया, "यह सुंदर है! हमारे पारंपरिक पहनावे के आराम से कुछ भी मेल नहीं खाता. खुशी है कि आपको वह आज़ादी मिली. एक बार जब आप कुर्ती-सलवार पहन लेते हैं, तो वास्तव में इसे छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है."

