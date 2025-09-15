पुलिस के जहरीले ड्रग्स को जलाते ही हुआ हंगामा, इंसानों के साथ जानवरों को भी आने लगे चक्कर

अमेरिका के बिलिंग्स शहर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने लोगों को दहला दिया. यहां FBI की ओर से जब्त ड्रग्स को नष्ट करने की रूटीन प्रक्रिया अचानक जहरीले धुएं के कहर में बदल गई. दरअसल, करीब दो पाउंड मेथमफेटामाइन (मेथ) को इंसीनरेटर में जलाया गया, जो आमतौर पर मरे हुए जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है. लेकिन एयरफ्लो सिस्टम की खराबी के कारण जहरीला धुआं सीधे एनिमल शेल्टर की बिल्डिंग में भर गया और वहां अफरा-तफरी मच गई.

जहरीले धुएं से बिगड़ी हालत

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसा 11 सितंबर 2025 को दोपहर 12 बजे हुआ. शेल्टर उस वक्त सफाई के लिए बंद था. अचानक धुआं और तेज गंध से कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ने लगी. 14 स्टाफ मेंबर्स को सिरदर्द, चक्कर, गले में जलन, खांसी और उल्टी जैसी शिकायतें हुईं. सभी को तुरंत बिलिंग्स क्लिनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें तीन घंटे तक हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चैंबर्स में रखा गया. हालांकि अस्पताल में केवल चार चैंबर्स थे, इसलिए दो-दो लोगों को एक साथ इलाज कराना पड़ा.कुछ FBI एजेंट्स भी धुएं की चपेट में आए, हालांकि शहर के एनिमल कंट्रोल सुपरवाइजर ने इलाज कराने से इनकार कर दिया.

जानवरों की भी सांसें फूलीं

कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर करीब 75 कुत्तों और बिल्लियों को धुएं से बचाया. कई पेट्स को फोस्टर होम्स भेजा गया, जबकि कुछ अब भी डॉक्टरों की निगरानी में हैं. शेल्टर की कोऑर्डिनेटर लिसेट वॉर्थी ने कहा कि हमने मास्क पहनकर जानवरों को बाहर निकाला, लेकिन धुआं हर कमरे में फैल चुका था। कई जानवर थकान और सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे थे.

शेल्टर की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रिनिटी हैल्वर्सन खुद भी प्रभावित हुईं. उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी गई थी कि यहां खतरनाक ड्रग्स जलाए जाएंगे. मेरे स्टाफ और जानवरों को सीधे जहरीले धुएं का सामना करना पड़ा.

प्रशासन पर सवाल

शहर प्रशासन ने माना कि नेगेटिव एयर प्रेशर के कारण धुआं उल्टा बिल्डिंग में खिंच गया. हवा की दिशा बदलने वाला पंखा उस समय उपलब्ध नहीं था. अब इंसीनरेटर का तापमान सही था या नहीं, इसकी जांच जारी है.



