'पापा, मेरा एक बॉयफ्रेंड है…', बेटी की बात सुन पिता ने जो कहा, वही हो गया वायरल

भारत में अनगिनत लड़कियों के लिए प्यार सिर्फ सही इंसान ढूंढने तक सीमित नहीं होता, बल्कि उससे भी बड़ा डर होता है अपने माता-पिता को उस रिश्ते के बारे में बताने का.इंस्टाग्राम क्रिएटर दृष्टि ने हाल ही में अपनी जिंदगी का एक ऐसा पल साझा किया, जिसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के दिल को छू लिया.

इंस्टाग्राम क्रिएटर दृष्टि ने पिता के साथ बातचीत का एक वीडियो शेयर किया है (Photo:Insta/Naveen Sindhi)
कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन हकीकत यह है कि प्यार करना जितना आसान होता है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है उसका कन्फेशन. वो भी अपने ही परिवार के सामने. कई बार ऐसे इजहार के नतीजे बुरे होते हैं, तो कई बार वही पल भरोसे और समझ की मिसाल बन जाता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है. इंस्टाग्राम क्रिएटर दृष्टि ने अपने पिता के साथ बातचीत का एक निजी वीडियो शेयर किया है, जिसे अब तक करोड़ों लोग देख चुके हैं.

'पापा, मेरा एक बॉयफ्रेंड है.'
वीडियो की शुरुआत में दृष्टि रोती हुई नजर आती हैं, जबकि उनके पिता उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं. वह बेटी से कहते हैं-कुछ नहीं होगा बेटा, क्या हुआ? घबराते नहीं हैं.इसी भरोसे के साथ वह बेटी को अपनी बात कहने के लिए तैयार करते हैं.कुछ देर बाद दृष्टि हिम्मत जुटाकर कहती हैं कि वह यह बात पहले भी कहना चाहती थीं, लेकिन अब कह पा रही हैं-पापा, मेरा एक बॉयफ्रेंड है.

'हर समुदाय में अच्छे और बुरे लोग होते हैं'
इस पर पिता का जवाब चर्चा का विषय बन गया. उन्होंने बिना किसी नाराजगी के कहा कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि यह तो खुशी की बात है.असल में दृष्टि इसलिए डरी हुई थीं क्योंकि उनका रिश्ता इंटरकास्ट है. इस पर पिता साफ शब्दों में कहते हैं कि जात-पात जैसी कोई चीज नहीं होती. हर समुदाय में अच्छे और बुरे लोग होते हैं और किसी इंसान को उसके व्यवहार और सोच से आंका जाना चाहिए.वीडियो में आगे दृष्टि बताती हैं कि वह अपने बॉयफ्रेंड को 11 साल से जानती हैं. इस पर पिता बेहद सहज अंदाज़ में कहते हैं-सबका होता है, इसमें डरने की क्या बात है?

इसके बाद दृष्टि अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताती हैं-विवेक. पिता कहते हैं कि वह उसे पहले देख चुके हैं. बातचीत के दौरान वह इसे 'अच्छी खबर' बताते हैं और कहते हैं कि दोनों वयस्क हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हैं.

पिता शादी को जीवन की साझेदारी बताते हैं और कहते हैं कि सबसे जरूरी है सही इंसान का चुनाव करना, न कि समाज की बनाई हुई सीमाओं में फिट होना. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है और वह उसके फैसले में उसके साथ खड़े हैं.

यह वीडियो अब तक 23 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. सोशल मीडिया पर लोग पिता की समझदारी, धैर्य और प्रगतिशील सोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूज़र्स ने इसे हर माता-पिता के लिए एक सकारात्मक संदेश बताया है.

