ये एयरलाइंस अपने एयर होस्टेस को देती हैं ऐसा लग्जरी अपार्टमेंट, वीडियो देखकर दंग रह गए लोग

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें केबिन क्रू एयरलाइन की तरफ से दी गई आवास सुविधा दिखा रही है. यह अपार्टमेंट किसी 5-स्टार लग्जरी होटल से कम नहीं है.

तिहाद एयरवेज अपने मॉडर्न एयरक्राफ्ट, लग्जरी सेवाओं और बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी के लिए जानी जाती है (Photo:.(@sonia_pal_15/Instagram)
आसमान की जिंदगी अक्सर ग्लैमरस नजर आती है और लोग मानते हैं कि यह एक लग्जरी लाइफ है. लेकिन एयरहोस्टेस और फ्लाइट अटेंडेंट का सफर सिर्फ आसमानों तक सीमित नहीं होता, जमीन पर भी उनकी जिंदगी उतनी ही दिलचस्प है. इसका ताजा उदाहरण एतिहाद एयरवेज की केबिन क्रू सोनिया पाल ने अपने वीडियो में दिया, जहां उन्होंने अबू धाबी में मिलने वाले 3BHK अपार्टमेंट की झलक दिखाई.

इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो

भारतीय क्रू मेंबर सोनिया पाल ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया और कैप्शन लिखा– एतिहाद केबिन क्रू की रहने की जगह. वीडियो में उन्होंने अपने घर का पूरा टूर दिखाया.

आलीशान 3BHK अपार्टमेंट

वीडियो की शुरुआत एक मॉडर्न स्टाइल से सजे हुए लिविंग रूम से होती है. इसके बाद सोनिया किचन दिखाती हैं, जो सभी जरूरी उपकरणों से लैस है. फिर वह अपने आरामदायक बेडरूम में ले जाती हैं, जहां से बाहर का नजारा किसी सपने जैसा लगता है.

सोनिया ने बताया कि घर में एक अलग लॉन्ड्री रूम भी है, जो उनकी सुविधा को और बढ़ा देता है. लेकिन सबसे खास है उनके बेडरूम से दिखने वाला शानदार सिटी व्यू, जिसे देख वह खुद कहती हैं– मुझे यह कमरा बेहद पसंद है, यह घर मेरी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा अच्छा है.

देखें वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonia pal (@sonia_pal_15)

 

यह वीडियो 25 अगस्त 2025 को शेयर किया गया था और अब तक इसे 84,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लोग कमेंट में एतिहाद की इस सुविधा और सोनिया की खुशमिजाजी की तारीफ कर रहे हैं.

एतिहाद एयरवेज संयुक्त अरब अमीरात की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है, जिसका मुख्यालय अबू धाबी में है. 2003 में शुरू हुई यह एयरलाइन आज 50 से ज्यादा देशों में उड़ानें संचालित करती है और अपने मॉडर्न एयरक्राफ्ट, लग्ज़री सेवाओं और बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी के लिए जानी जाती है.

 

