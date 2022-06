मजा नहीं आ रहा... लिखकर छोड़ दी नौकरी! कर्मचारी का रेजिग्नेशन लेटर वायरल

एक शख्स ने अनोखे अंदाज में बॉस को अपना रेजिग्नेशन लेटर (Resignation Letter) भेजा. उसने महज चंद शब्द में अपना इस्तीफा लिखकर बॉस को भेज दिया. सोशल मीडिया पर उसका रेजिग्नेशन लेटर वायरल हो रहा है.

आमतौर पर लोग जब किसी कंपनी या संस्थान से इस्तीफा देते हैं तो अपने अंदाज में रेजिग्नेशन लेटर का मैटर तैयार करते हैं. जिसमें कम से कम लोग अपने बॉस या कंपनी को धन्यवाद देते हैं और संस्थान में अपना अनुभव भी शेयर करते हैं. लेकिन इस रेजिग्नेशन लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं है. बस सीधे इस्तीफे का जिक्र किया गया है, वो भी दो टूक.

दरअसल, इस्तीफा देने वाले शख्स ने लिखा- 'डियर हर्ष, मैं इस्तीफा दे रहा हूं. मजा नहीं आ रहा. आपका राजेश.'

इस इस्तीफे का स्क्रीनशॉट बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने ट्विटर और LinkedIn पर शेयर किया है. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा- 'यह लेटर छोटा है लेकिन बहुत गहरा है. एक गंभीर समस्या जिसका समाधान हम सभी को करना है...'

This letter is short but very deep. A serious problem that we all need to solve… pic.twitter.com/B35ig45Hhs