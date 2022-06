कैसे नींबू पानी बेचकर करोड़पति बन गई 11 साल की लड़की?

बहुत से लोग करोड़पति बनने का सपना देखते हैं. कुछ लोग बन भी जाते हैं, जबकि तमाम लोगों की उम्र निकल जाती है. लेकिन एक लड़की महज 11 साल की उम्र में ही करोड़ों की मालकिन बन गई, वो भी नींबू पानी बेचकर.



इस लड़की का नाम मिकाइला उलमेर (Mikaila Ulmer) है. मिकाइला अभी 17 साल की हो चुकी हैं. जब वो 11 साल की थीं तब उन्होंने Lemonade (नींबू पानी) का बिजनेस शुरू किया और अपना खुद का Lemonade (नींबू पानी/पेय पदार्थ) ब्रांड बनाया.

आगे चलकर उनके Lemonade का ब्रांड इतना पॉपुलर हुआ कि 2016 में सुपर मार्केट कंपनी Whole Foods Market ने मिकाइला के ब्रांड से एक डील की. इसके बदले मिकाइला को 85 करोड़ से अधिक रुपये मिले और वो एक झटके में करोड़पति बन गईं.

ऐसे शुरू हुई करोड़पति बनने की कहानी

nypost.com की रिपोर्ट के मुताबिक, मिकाइला जब चार साल की थीं, तब उन्हें अपनी परदादी से एक पुरानी रसोई की किताब मिली. इसी किताब से मिकाइला को साल 1940 के दौर के अलसी के नींबू पानी (Flaxseed Lemonade) का नुस्खा मिला. बाद में उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया.

अलसी (Flaxseed) एक प्लांट बेस्ड फूड है, जो स्वस्थ वसा, एंटीऑक्सिडेंट और फाइबर प्रदान करता है. कुछ लोग इसे 'फंक्शनल फूड' भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति अपने स्वस्थ रखने के लिए इसे खा सकता है. एशिया में हजारों वर्षों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसकी भूमिका रही है.

Mikaila Ulmer (Credit: instagram/mikailasbees)

बेहद छोटी उम्र में से ही मिकाइला ने अमेरिका के टेक्सास स्थित अपने घर के बाहर नींबू पानी (Lemonade) बेचना शुरू कर दिया. उन्होंने इसमें अपना फ्लेवर जोड़ने के लिए शहद भी मिलाना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे उनके Lemonade को लोग पसंद करने लगे. वहीं, शहद के लिए मिकाइला ने मधुमक्खियों के संरक्षण पर भी काम शुरू कर दिया. उन्होंने अपने ब्रांड का नाम दिया Me & The Bees Lemonade.



अपनी वेबसाइट पर मिकाइला ने लिखा- मैंने नींबू पानी को केवल चीनी के बजाय शहद मिलाकर एक नया मोड़ देने का फैसला किया. इस तरह Be Sweet Lemonade की शुरुआत हुई.

बराक ओबामा को भी पिला चुकी हैं नींबू पानी

शुरुआत में मिकाइला ने अपना Lemonade बेचने के लिए छोटी-छोटी दुकानों पर इसकी सप्लाई शुरू की. जब मार्केट में बात फैली तो लोग मिकाइला के टैलेंट से प्रभावित हुए. इसके बाद 2015 में मिकाइला को टीवी शो Shark Tank में बुलाया गया, जिसके बाद वो 46 लाख रुपये का निवेश हासिल करने में सफल रहीं. इसी दौरान मिकाइला ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी अपना Lemonade सर्व किया. जिसके बाद से उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई.

मिकाइला को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब Whole Foods Market ने उनके ब्रांड के साथ 85 करोड़ रुपये से अधिक की डील की. इस डील के बाद मिकाइला का Lemonade टेक्सास के अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में बिकने लगा. मिकाइला अपने मुनाफे का 10 प्रतिशत 'मधुमक्खी बचाव फाउंडेशन' को देती हैं.

2017 में मिकाइला का Lemonade 500 स्टोर्स में बेचा जा रहा था. सालाना 500,000 बोतलों का उत्पादन किया जा रहा था. लेकिन अब यह देश भर के हजारों स्टोरों में बेचा जा रहा है. उत्पादन भी दोगुने से अधिक हो गया है.