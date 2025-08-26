scorecardresearch
 

सड़क पर उतरा एयर बलून, जरा-सी चूक से हो जाता बड़ा हादसा, लैंडिंग का वीडियो वायरल

ब्रिटेन के बेडफोर्ड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है. इसमें एक हॉट एयर बलून खतरनाक तरीके से रिहायशी इलाके में उतरते हुए दिख रहा है. आमतौर पर हॉट एयर बलून खुले और सुरक्षित मैदानों में लैंडिंग करते हैं, लेकिन इस बार यह भीड़-भाड़ वाले इलाके में कैसे उतरा, यही अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है.

गाड़ियों और तारों के बीच एयर बलून की मुश्किल लैंडिंग:( Photo: X/@volcaholic1)
गाड़ियों और तारों के बीच एयर बलून की मुश्किल लैंडिंग:( Photo: X/@volcaholic1)

सोशल मीडिया पर इन दिनों ब्रिटेन के बेडफोर्ड का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक हॉट एयर बलून बेहद खतरनाक तरीके से रिहायशी इलाके में उतर रहा है.

यूनाइटेड किंगडम के बेडफोर्ड में शनिवार 23 अगस्त को ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने लोगों की सांसें रोक दीं. एक हॉट एयर बलून अचानक नियंत्रण खो बैठा और सीधा रिहायशी इलाके की रोड में उतरने लगा. चारों तरफ खड़ी कारें, पोल और ऊपर से लटकती बिजली की तारें सबको लगा अब टक्कर पक्की है. लेकिन गली में मौजूद एक शख्स ने बहादुरी दिखाकर हालात संभाल लिए. इस पूरे नजारे का वीडियो वायरल है.

सुबह-सुबह मचा हड़कंप

सुबह करीब 9:30 बजे स्थानीय निवासी सैम कोल्डहैम अपनी पार्टनर सियान मारी किंग के साथ कुत्ते को टहला रहे थे. तभी उन्होंने देखा कि बलून हवा में मंडराते हुए नीचे आ रहा है और कभी भी टकरा सकता है. सैम ने बिना समय गंवाए गाइड ने रोप को पकड़ लिया और पायलट की मदद से उसे सुरक्षित उतार दिया.

ऐसे टला हादसा

गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, सियान, जिन्होंने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया. उन्होंने कहा कि हवा बिल्कुल नहीं थी, इसलिए बलून ने अपनी गति खो दी. क्रू मेंबर्स खुद कह रहे थे कि सैम ने उनकी जान बचाई. यह बहुत करीब था एक बड़े हादसे के.

देखें वायरल पोस्ट

लोग बोलेअब तो छत से टकराएगा

घटना  की चश्मदीद एम्मा फिर्मन ने कहा कि मुझे लगा यह बलून छतों से टकराएगा, फिर गाड़ियों या तारों में फंस जाएगा. यह मेरी जिंदगी का सबसे हैरान कर देने वाला नजारा था. इसी तरह, जॉर्जिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह बहुत तेजी से नीचे आया और कंट्रोल से बाहर लग रहा था, पर चमत्कारिक तरीके से यह गाड़ियों के बीच सही जगह पर उतर गया.

बिना हादसे लैंडिंग, क्लब ने दी जानकारी

बीबीसी के मुताबिक, ब्रिटिश बलून एंड एयरशिप क्लब ने बाद में बयान जारी कर कहा कि बलून बिना किसी हादसे के सुरक्षित उतरा और सभी लोग सुरक्षित हैं.सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो जमकर शेयर हो रहे हैं. लोग इसे चमत्कारी लैंडिंग बता रहे हैं और सैम को असली हीरो मान रहे हैं.

