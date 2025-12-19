'फ्यूचर में खत्म हो जाएगी गरीबी, इसलिए सेविंग्स की जरूरत नहीं...', एलॉन मस्क के दावे पर छिड़ी बहस

दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं. उनकी सोच को हमेशा वक्त से आगे माना जाता है. कभी वह कहते हैं कि आने वाले समय में इंसानों को दफ्तर जाकर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जिम्मे होगा. कभी वह धरती से बाहर इंसानों की बस्ती बसाने की बात करते हैं. दुनिया उनकी बातों को गंभीरता से भी लेती है.

अब एलॉन मस्क एक बार फिर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं. इस बार उन्होंने दावा किया है कि भविष्य में दुनिया से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी. मस्क ने यह बात अरबपति निवेशक रे डैलियो ने ‘ट्रंप अकाउंट्स’ प्रस्ताव का समर्थन किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कही.

यह प्रस्ताव बच्चों के लिए निवेश खाते खोलने से जुड़ा है, जिसे ट्रंप प्रशासन आगे बढ़ा रहा है. एलॉन मस्क ने इस पहल को 'अच्छा कदम' बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि भविष्य में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी.मस्क के मुताबिक आने वाले वक्त में हर व्यक्ति को यूनिवर्सल हाई इनकम मिलेगी और गरीबी नाम की चीज़ इतिहास बन जाएगी.

यूनिवर्सल हाई इनकम क्या है

यूनिवर्सल हाई इनकम का मतलब है ऐसा सिस्टम, जिसमें हर व्यक्ति की आमदनी इतनी हो कि उसे बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष न करना पड़े. एलॉन मस्क के मुताबिक एआई और तकनीक की मदद से उत्पादन इतना सस्ता और तेज हो जाएगा कि हर इंसान को सम्मानजनक और ऊंची आय मिल सकेगी.

रे डैलियो ने क्या कहा

रे डैलियो ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा-मैं व्यक्तिगत रूप से ट्रंप प्रशासन द्वारा ट्रंप अकाउंट्स लॉन्च करने की सराहना करता हूं. डेल परिवार के समर्थन और डैलियो फिलैंथ्रॉपीज सहित अन्य संस्थाओं को इसमें शामिल करने के फैसले की भी सराहना करता हूं..एलॉन मस्क ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा,डेल परिवार की यह पहल निश्चित तौर पर अच्छी है, लेकिन भविष्य में गरीबी नहीं होगी, इसलिए पैसे बचाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी.उन्होंने आगे कहा-भविष्य में सभी को यूनिवर्सल हाई इनकम मिलेगी.

सोशल मीडिया पर उठे सवाल

एलॉन मस्क के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. एक यूजर ने सवाल किया-अगर सब कुछ लगभग मुफ्त हो जाएगा, तो लोग चीजें बनाने के लिए प्रेरित क्यों होंगे?

एक अन्य यूजर ने लिखा कि इसे ऐसे समझाइए जैसे किसी पांच साल के बच्चे को समझा रहे हों, और यह भी बताइए कि आज जिन लोगों के पास सारा पैसा है, वे ऐसा क्यों चाहेंगे?

एक और यूज़र ने टिप्पणी की-गरीबी खत्म करना तकनीक से जुड़ा मसला है, लेकिन इंसानी सोच जल्दी नई परिस्थितियों की आदी हो जाती है. सापेक्ष गरीबी खत्म हो सकती है, लेकिन गरीबी की मानसिकता शायद हमेशा रहेगी.

वहीं एक यूज़र ने तंज कसते हुए लिखा,इसीलिए आपके पास छह सौ अरब डॉलर हैं, ताकि आप पूरी धरती के लिए बचत कर सकें.

एआई और नौकरियों को लेकर पुराना बयान

यह पहली बार नहीं है जब एलॉन मस्क ने काम और रोजगार को लेकर ऐसा बयान दिया हो. इससे पहले 2024 में पेरिस में आयोजित वीवा टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में मस्क ने कहा था,अगर सब कुछ सकारात्मक रहा, तो शायद हम में से किसी के पास नौकरी ही नहीं होगी.

