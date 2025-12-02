कॉलेज जरूरी नहीं...  एलॉन मस्क ने बच्चों को दी ये खास सलाह, जिसकी हो रही चर्चा

जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत के पॉडकास्ट में इस बार दुनिया के मशहूर उद्यमी एलॉन मस्क शामिल हुए. बातचीत एक घंटे से ज्यादा चली, जिसमें मस्क ने करियर, पढ़ाई, स्किल्स और भविष्य की शिक्षा के बारे में खुलकर बात की. जब निखिल कामत ने पूछा कि क्या आज कॉलेज जाना जरूरी है? तो मस्क का जवाब साफ था- जरूरी नहीं, लेकिन अगर जाओ तो सही तरीके से पढ़ो. एलॉन मस्क ने कहा कि कॉलेज सिर्फ एक डिग्री लेने की जगह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा समय होता है जब युवा दुनिया को बेहतर समझते हैं, अपनी सोच विकसित करते हैं और नए लोगों से जुड़ते हैं. उनके अनुसार कॉलेज एक 'एक्सप्लोरेशन फेज' है, जहां स्टूडेंट अपने करियर और जीवन के बारे में गहराई से सोच पाते हैं

और पढ़ें

1. शैक्षणिक और बौद्धिक विकास

मस्क के मुताबिक कॉलेज में सबसे बड़ी चीज है स्ट्रक्चरल लर्निंग यानि व्यवस्थित तरीके से सीखना. यहां छात्रों को कई विषयों का एक्सपोजर मिलता है, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, थ्योरिटिकल समझ और लॉजिक बनाने की क्षमता मजबूत होती है. उन्होंने सलाह दी कि स्टूडेंट्स को सिर्फ अपने सब्जेक्ट तक सीमित नहीं रहना चाहिए. उदाहरण के लिए अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो ह्यूमैनिटीज भी पढ़ें. इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी भी सीखें. उनका कहना है कि आज की दुनिया में क्रॉस-डिसिप्लिनरी थिंकिंग ही सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है.

2. सोशल कैपिटल

एलन मस्क ने कहा कि कॉलेज का सबसे महत्वपूर्ण फायदा वहां मिलने वाले लोग हैं. वहीं से मिलते हैं भविष्य के को-फाउंडर, टीममेट, मेंटर्स और वे बातचीते, जो सोच को बदल देती हैं. उन्होंने कहा कि कई बार नेटवर्किंग, डिग्री से भी ज्यादा काम आती है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं.

Advertisement

3. पर्सनल ग्रोथ (व्यक्तिगत विकास)

मस्क के अनुसार कॉलेज सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां छात्र परिपक्व होते हैं. यहां वे टीमवर्क, कम्युनिकेशन, बातचीत और समझौता करना (Negotiation), असफलता को संभालना. ये स्किल्स आगे चलकर नौकरी और बिजनेस दोनों में बेहद जरूरी होती हैं. मस्क ने यह भी कहा कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई रूटीन दिमागी काम खुद कर लेगा.इससे सिर्फ नॉलेज वाली डिग्री का महत्व कम हो सकता है, क्योंकि जानकारी एआई से तुरंत मिल जाएगी.

भविष्य में इन स्किल्स की होगी डिमांड

भविष्य में जिन स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वे हैं-क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या को सही तरीके से समझना, क्रिएटिविटी,अलग-अलग विषयों को जोड़कर समाधान निकालना, टीम और लीडरशिप की क्षमता.

---- समाप्त ----