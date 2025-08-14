scorecardresearch
 

Feedback

दुबई में शुरू होने वाली है फ्लाइंग टैक्सी... क्या बुक करने पर पैसेंजर को घर लेने आएगा प्लेन?

दुबई में फ्लाइंग टैक्सी की तैयारियां लगभग पूरी होने को है, 2026 तक फ्लाइंग टैक्सी को दुबई में शुरू किए जाने की बात की जा रही है.

Advertisement
X
दुबई में शुरू होने वाली है फ्लाइंग टैक्सी (Photo: AI-Generated)
दुबई में शुरू होने वाली है फ्लाइंग टैक्सी (Photo: AI-Generated)

जहां लोग अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं. ऐसे में दुबई फ्लाइंग टैक्सी को शुरू करने की लगभग पूरी तैयारी कर चुका है. खलीज टाइम्स के अनुसार, अमेरिका की एक कंपनी जॉबी एविएशन दुबई में फ्लाइंग टैक्सी को लॉन्च करने जा रही है. बताया जा रहा है कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (DXB) के वर्टीपोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है और साल 2026 तक पूरा हो जाएगा.

इसके बाद वहां एयरक्राफ्ट की उचित व्यवस्था और पैसेंजर के लिए आवागमन सुविधा शुरू कर दी जाएगी. जॉबी कंपनी के अनुसार.उन्होंने 21 फुल ट्रांजेक्शन फ्लाइट्स की उड़ान को भरने में सफलता प्राप्त कर ली है.

तैयार किया जा रहा है वर्टीपोर्ट

सम्बंधित ख़बरें

Labubu Doll Viral Video
Labubu Doll से कराई राम-राम, पैर भी छुए... बताया चीन के भगवान हैं! वीडियो वायरल 
woman holding bottle of champagne on cruise ship
समुद्र में जाने से पहले क्रूज पर होता है ये टोटका... 'गॉडमदर' ऐसे देती हैं आशीर्वाद 
French women Laurence sues company
20 साल तक सैलरी दी, लेकिन जॉब पर नहीं दिया कोई काम... नाराज महिला ने ठोका मुकदमा 
गजरात की एक छात्रा ने नीट परीक्षा पास कर ली है, लेकिन दुखद बात है कि रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले ही उसकी हत्या कर दी गई. (Photo: Freepik)
NEET का रिजल्ट आने से पहले पिता और चाचा ने मिलकर कर दी हत्या! अब पास हुई छात्रा 
two women packing bag
कंडोम, गर्भनिरोधक गोलियां... ये चीजें अपने बच्चों के बैग में क्यों रख रहे पेरेंट्स 

अगर आप यह सोच रहे हैं कि फ्लाइट टैक्सी के बाद क्या प्लेन आपको घर पर लेने जाएगा. क्या प्लेन आपकी छत पर उतरेगा, जिससे आप छत पर जाकर प्लेन में बैठ जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं है. फ्लाइट टैक्सी इस तरह से काम नहीं करेगी. इसके लिएृ दुबई में वर्टीपोर्ट तैयार किए जा रहे है.

क्या होते हैं वर्टीपोर्ट?

वर्टीपोर्ट का मतलब होता है जहां वर्टिकल लैंडिंग और टेकऑफ की आसान सुविधा होती है. वर्टीपोर्ट ऐसा स्थान होता है जहां इलेक्ट्रिक वीटीओएल विमान, जैसे एयर टैक्सी और ड्रोन को आसानी से टेक-ऑफ किया जा सकता है और उतारा भी जा सकता है. वर्टीपोर्ट पैसेंजर को ले जाने में भी मदद करेगा. वर्टीपोर्ट, आमतौर पर लैंडिंग पैड, पार्किंग और चार्जिंग स्टेशन जैसी अन्य सुविधाएं देने के लिए भी जाना जाता है.

Advertisement

2026 तक पूरी हो सकेगी तैयारी

डीएक्सबी वर्टिपोर्ट वो चार जगह हैं, जहां पर जॉबी, वर्टिपोर्ट नेटवर्क का निर्माण करने वाले हैं. एयर टैक्सी की व्यवस्था को दुबई में 2026 तक एमिरेट्स में शुरू किए जाने की बात कही जा रही है. इसके साथ-साथ पाम जुमेरा, दुबई डाउनटाउन और दुबई मरीना में तीन अतिरिक्त वर्टिपोर्ट तैयार किए जाने की भी बात कही जा रही है. जॉबी ने 30 जून को दुबई जेटमैन हेलीपैड पर फ्लाइंग टैक्सी की पहली टेस्टिंग की थी, जिसके बाद जॉबी ने इसे 2026 के पहले हाफ तक तैयार कर देने की बात कही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    वार 2 मूवी रिव्यू
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement