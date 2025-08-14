दुबई में शुरू होने वाली है फ्लाइंग टैक्सी... क्या बुक करने पर पैसेंजर को घर लेने आएगा प्लेन?

जहां लोग अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं. ऐसे में दुबई फ्लाइंग टैक्सी को शुरू करने की लगभग पूरी तैयारी कर चुका है. खलीज टाइम्स के अनुसार, अमेरिका की एक कंपनी जॉबी एविएशन दुबई में फ्लाइंग टैक्सी को लॉन्च करने जा रही है. बताया जा रहा है कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (DXB) के वर्टीपोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है और साल 2026 तक पूरा हो जाएगा.

इसके बाद वहां एयरक्राफ्ट की उचित व्यवस्था और पैसेंजर के लिए आवागमन सुविधा शुरू कर दी जाएगी. जॉबी कंपनी के अनुसार.उन्होंने 21 फुल ट्रांजेक्शन फ्लाइट्स की उड़ान को भरने में सफलता प्राप्त कर ली है.

तैयार किया जा रहा है वर्टीपोर्ट

अगर आप यह सोच रहे हैं कि फ्लाइट टैक्सी के बाद क्या प्लेन आपको घर पर लेने जाएगा. क्या प्लेन आपकी छत पर उतरेगा, जिससे आप छत पर जाकर प्लेन में बैठ जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं है. फ्लाइट टैक्सी इस तरह से काम नहीं करेगी. इसके लिएृ दुबई में वर्टीपोर्ट तैयार किए जा रहे है.

क्या होते हैं वर्टीपोर्ट?

वर्टीपोर्ट का मतलब होता है जहां वर्टिकल लैंडिंग और टेकऑफ की आसान सुविधा होती है. वर्टीपोर्ट ऐसा स्थान होता है जहां इलेक्ट्रिक वीटीओएल विमान, जैसे एयर टैक्सी और ड्रोन को आसानी से टेक-ऑफ किया जा सकता है और उतारा भी जा सकता है. वर्टीपोर्ट पैसेंजर को ले जाने में भी मदद करेगा. वर्टीपोर्ट, आमतौर पर लैंडिंग पैड, पार्किंग और चार्जिंग स्टेशन जैसी अन्य सुविधाएं देने के लिए भी जाना जाता है.

2026 तक पूरी हो सकेगी तैयारी

डीएक्सबी वर्टिपोर्ट वो चार जगह हैं, जहां पर जॉबी, वर्टिपोर्ट नेटवर्क का निर्माण करने वाले हैं. एयर टैक्सी की व्यवस्था को दुबई में 2026 तक एमिरेट्स में शुरू किए जाने की बात कही जा रही है. इसके साथ-साथ पाम जुमेरा, दुबई डाउनटाउन और दुबई मरीना में तीन अतिरिक्त वर्टिपोर्ट तैयार किए जाने की भी बात कही जा रही है. जॉबी ने 30 जून को दुबई जेटमैन हेलीपैड पर फ्लाइंग टैक्सी की पहली टेस्टिंग की थी, जिसके बाद जॉबी ने इसे 2026 के पहले हाफ तक तैयार कर देने की बात कही है.

