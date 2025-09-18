ऑनलाइन भीख मांगता है ये शख्स, मिनटों में आ जाता है मोटा पैसा! 5 लाख हैं फॉलोअर्स

आपने सड़कों, मंदिरों या रेलवे स्टेशन पर बहुत से भिखारियों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऑनलाइन भीख मांगने वाला भिखारी देखा है? जी हां, एक भिखारी ऐसा भी है जो YouTube पर लाइव आकर भीख मांगता है. इस ऑनलाइन भिखारी का नाम गौतम सूर्य है. उसका चैनल govindsurya360 नाम से है, जिसके 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं.

अब तक वह अपने चैनल पर 3.8 हजार वीडियो डाल चुका है और उसके वीडियो पर कुल 26 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ आ चुके हैं. गौतम सूर्य हर दिन 3-4 घंटे तक लाइव आता है और स्क्रीन पर 2-3 QR कोड लगाकर लोगों से पैसे मांगता है. उसके चैनल के बायो में लिखा है – “एक दिन मैं अपना घर जरूर बनाऊंगा, फिर कोई नहीं कहेगा कि निकल जा यहां से.” खास बात यह है कि वह किसी को फॉलो नहीं करता, बस अपने ही दूसरे चैनल को फॉलो करता है.

आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा भिखारी चर्चा में है, जो सड़कों पर नहीं बल्कि YouTube पर लाइव आकर भीख मांगता है. उसका नाम है गौतम सूर्य. उसके चैनल का नाम govindsurya360 है, जिस पर करीब 5 लाख सब्सक्राइबर हैं और अब तक उसके वीडियो को 26 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जब भी वह लाइव आता है, तो एक बार में 10 हजार से ज्यादा लोग उससे जुड़ जाते हैं. लाइव देखते समय लोग उसे QR कोड के जरिए 1 रुपये से लेकर 100 रुपये तक पेमेंट करते हैं. ज्यादातर लोग उसे 1 रुपये भेजते हैं. जैसे ही कोई पेमेंट करता है, वह उस व्यक्ति का नाम लेकर थैंक्यू कहता है और बताता है कि किस नंबर या नाम से पैसा आया है.

उसके एक वीडियो पर 27 मिलियन तक व्यूज़ आए हैं. इतना ही नहीं, उसने कई वीडियो में यह भी दिखाया है कि एक दिन के superchat से उसे 10,000 रुपये तक की कमाई हो जाती है. गौतम सूर्य अपने संघर्ष की कहानी भी शेयर करता है एक वीडियो में उसने बताया कि जब 2-3 साल तक उसके पास काम नहीं था, तब जिंदगी काफी मुश्किल थी.

वह बताता है कि –"मैं जवान हूं लेकिन घर पर बेरोजगार बैठा रहता था. रात को जब पापा 12:30 बजे साइकिल से काम करके घर लौटते थे और हमारी नजरें मिलती थीं, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी. इस उम्र में अपने पापा को साइकिल चलाते हुए देखना मेरे लिए बहुत दर्दनाक है. इस लिए मैं भीख मांगता हुं. उसने अपने पिता का साइकिल से घर लौटते हुए वीडियो भी शेयर किया है. इतना ही नहीं, कई वीडियो में वह लोगों की मदद करते हुए भी दिखता है. इस तरह, यह अनोखा भिखारी अपनी ऑनलाइन मौजूदगी से न सिर्फ लाखों फॉलोवर्स जोड़ चुका है, बल्कि हर महीने अच्छी-खासी कमाई भी कर रहा है.

सोशल मीडिया पर इस भिखारी का वीडियो काफी वायरल होता है. इस भिखारी को लोग तरह-तरह के कमेंट भी करते हैं. एक यूजर ने लिखा-भाई सूर्यकुमार यादव के जैसा चेहरा है 1 ₹ की भीख मांगते हो क्रिकेटर का नाम डुबोओगे भाई सूर्य दादा को समाज में आया कि ये बंदा मेरे जैसा दिखता है या ये काम करता है तो आपकी क्या हालत होगी ये कोई नहीं बता सकता. कोई इसे डिजीटल भिखारी तो कोई कह रहा है कि हाथ-पैर सलामत है तो काम क्यों नहीं करते जो भीख मांग रहे हो. एक यूजर ने लिखा-चलो हम लोग को नया बिजनेस आइडिया मिल गया, अब हम भी यही करेंगे.

