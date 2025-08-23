scorecardresearch
 

Feedback

बैटमैन की सवारी में दूल्हा पहुंचा शादी में, एंट्री देख दुल्हन के घर वाले रह गए दंग, वायरल वीडियो

शादियों में दूल्हे की एंट्री हमेशा खास होती है. कभी घोड़े पर, कभी लग्ज़री कार में और कभी विंटेज गाड़ियों पर… लेकिन इस बार एक देसी दूल्हे ने सबको चौंका दिया.

Advertisement
X
दूल्हा बना बैटमैन फैन, ऐसे पहुंचा शादी में...(Photos: Friends Studio/Instagram)
दूल्हा बना बैटमैन फैन, ऐसे पहुंचा शादी में...(Photos: Friends Studio/Instagram)

शादी में सबसे हाई प्वाइंट क्या होता है? रस्में, जश्न या फिर विदाई? नहीं, सबसे अहम होता है दूल्हे की एंट्री. इस पल को खास बनाने के लिए दूल्हे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. कोई घोड़ी पर आता है, कोई हाथी पर, तो कोई लग्जरी कार चुनता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दूल्हे की एंट्री देखकर लोग दंग रह गए. यह एंट्री ना घोड़ी पर थी, ना हाथी पर और ना ही किसी लग्जरी कार पर, बल्कि हुई बैटमैन स्टाइल में-बैटमोबाइल पर.

बैटमैन स्टाइल में दूल्हा

वीडियो में दूल्हा पारंपरिक शेरवानी और साफा पहने बैटमोबाइल पर बैठा नजर आता है. चमकदार काले रंग की यह कार बिल्कुल वैसी दिखती है जैसी फिल्मों में बैटमैन चलाता है. ढोल-नगाड़ों की धुन के बीच दूल्हे की एंट्री किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती. यह वीडियो Friends Studio ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जो एक पॉपुलर इवेंट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सर्विस है.

सम्बंधित ख़बरें

train-stops-in-north-bengal-saving-elephant-shared-by-ifs
रेलवे ट्रैक पर मदमस्त हाथी टहलता दिखा, ऐसे टला बड़ा हादसा 
cruise ship
यहां कपड़े पहनना मना है! ये कैसा क्रूज है, जो अजीब-अजीब नियमों से चर्चा में है 
old man with a young woman
'मैं 25 की हूं, मेरा बॉयफ्रेंड 76 साल का है... और बहुत खुश हूं!' गर्लफ्रेंड ने सुनाई अपनी कहानी 
boyfriend proposing girlfriend and volcano eruption in background
गर्लफ्रेंड को जैसे ही शख्स ने किया प्रपोज... पीछे फूट पड़ा असली ज्वालामुखी! सामने आया Video 
ancient Roman spa in excavation
खुदाई में मिला 1700 साल पुराना लग्जरी बाथ हाउस... यहां थी स्पा और पुल जैसी सुविधाएं 

क्यों चुनी बैटमोबाइल?

जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि बैटमोबाइल बैटमैन की अल्टीमेट क्राइम-फाइटिंग मशीन है. यह सिर्फ एक कार नहीं बल्कि बुलेटप्रूफ आर्मर, टर्बो इंजन और हाई-टेक टूल्स से लैस एक फोर्टिफाइड बीस्ट है, जो डार्क नाइट को गॉथम सिटी में पेट्रोल करने में मदद करती है. असल जिंदगी में इस कार के रेप्लिका बहुत रेयर होते हैं और इन्हें खास तौर पर कलेक्टर्स या बड़े इवेंट्स के लिए कस्टम-बिल्ट किया जाता है.

Advertisement

देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर धूम

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. खासकर बैटमैन फैंस के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था. एक यूजर ने लिखा कि यह तो हर फैन का सपना हकीकत बन गया.

वहीं दूसरे ने कहा कि अब तक की सबसे कूल बारात. इस अनोखी एंट्री ने दूल्हे की शादी को यादगार बना दिया और सोशल मीडिया पर बैटमोबाइल बारात की चर्चा हर जगह होने लगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement