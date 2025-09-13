बीमार मां को अस्पताल ले जा रही थी बेटी, उबर ड्राइवर की हरकत ने बढ़ाई मुश्किलें

दिल्ली की एक महिला का उबर सफर एक ना भूलने वाला अनुभव रहा. महिला ने रेडिट पर अपनी पोस्ट में बताया कि कैसे वह अपनी बीमार मां को अस्पताल ले जा रही थी, लेकिन रास्ते भर ड्राइवर के रवैये ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी.

महिला ने लिखा कि उसकी मां का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत बढ़ गया था और पसीना भी आ रहा था. ऐसे में उसने उबर सेडान बुक की. ड्राइवर की रेटिंग 4.9 थी, इसलिए उसे उम्मीद थी कि सफर आराम से पूरा होगा, लेकिन सफर के दौरान ड्राइवर ने एयरकंडीशनर बार-बार धीमा कर दिया. जब महिला ने दोबारा तेज करने के लिए कहा तो ड्राइवर ने जवाब दिया-सीएनजी कार है, एसी तेज करूंगा तो गाड़ी नहीं चलेगी. उबर में पैसे भी नहीं बनते अगर एसी ज्यादा चला दिया जाए.

मां बीमार थी, लेकिन...

महिला का कहना है कि उसने ड्राइवर को मां की तबीयत समझाई, फिर भी उसने गुस्से में कार लापरवाही से चलाना शुरू कर दिया. अस्पताल पहुंचने पर भी उसने मनमानी जारी रखी. पहले गेट पर ही कार रोक दी और अंदर जाने से मना कर दिया. जब महिला ने बहस की तो उसने तंज कसते हुए कहा कि उबर सेडान को उबर गो समझ रखा है. इतना ही नहीं, उसने गाड़ी ओपीडी गेट पर रोक दी जबकि महिला लगातार इमरजेंसी गेट पर ले जाने की बात कह रही थी.

महिला ने उबर ऐप पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. उसने लिखा कि समझ नहीं आता कि कुछ ड्राइवर इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं, खासकर तब जब किसी को अस्पताल ले जाना हो.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

इस पोस्ट पर यूजर्स ने चिंता और गुस्सा जताया. एक यूजर ने लिखा कि ये बहुत दुखद है, आंटी अब कैसी हैं?दूसरे ने कहा कि आपकी स्थिति समझ सकता हूं, लेकिन ड्राइवर पैसों को ही महत्व देते हैं.अगली बार उबर प्रीमियर बुक कीजिए, थोड़ी महंगी होती है लेकिन ऐसी दिक्कतें कम होंगी.कई लोगों ने सुझाव दिया कि आपात स्थिति में उबर ब्लैक या हाई टियर कैब्स का इस्तेमाल करना बेहतर है.

