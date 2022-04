'बेटी' से सिर्फ 6 महीने बड़ी है ये मां, लोग रह जाते हैं हैरान!

उम्र में बड़ी अंतर की वजह से लोग एक कपल को बाप-बेटी समझ लेते हैं. दरअसल, पुरुष अपनी महिला पार्टनर से दोगुने उम्र का है. 27 साल की ब्रांडी रयान और 54 साल के जैसन साल्टर की पहली मुलाकात साल 2018 में हुई थी. डेढ़ साल बाद दोनों ने शादी कर ली. ब्रांडी अब जैसन के बच्चों की सौतेली मां बन गई हैं. ब्रांडी की एक सौतेली बेटी की उम्र, खुद की उम्र (27 साल) से सिर्फ 6 महीने की कम है.

ब्रांडी और जैसन के लिए एज गैप कोई बड़ी बात नहीं है. यह कपल अब एक पॉडकास्ट शुरू करने का प्लान बना रही है. इसका नाम- No, she's not my daughter (नहीं, वह मेरी बेटी नहीं है) होगा. ब्रांडी ने कहा- हमलोग एज गैप रिलेशनशिप के बारे में हल्की फुल्की बातें करना चाहते हैं.

ब्रांडी ने अपने पॉडकास्ट प्लान के बारे में आगे बताया- एज गैप रिलेशनशिप पर बने दूसरे पॉडकास्ट्स बहुत बोरिंग होते हैं. वे लोग फाइनेंस और उससे जुड़ी चीजों पर ही फोकस करते हैं. उम्र में बड़ी अंतर की वजह से हमलोगों के बीच कई फनी मोमेंट्स आते रहते हैं. इसलिए हमलोग इसके बारे में बात करना चाहते हैं.

ब्रांडी और जैसन के दोस्त उनके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं? इस पर बात करते हुए ब्रांडी ने कहा- मेरे रिलेशनशिप पर दोस्तों को हैरानी नहीं हुई. क्योंकि अधिक उम्र के पुरुष, हमेशा से मेरी पसंद रहे हैं. मैं अपनी उम्र के हिसाब से बहुत मैच्योर हूं और जैसन के फ्रेंड उसे इमैच्योर बताते हैं. इसलिए सबकुछ बैलेंस हो जाता है.

जैसन ने कहा- मेरे बेटे की शादी में ब्रांडी मेरे साथ थी. मेरा मानना है कि एज गैप को लोग ज्यादा नोटिस नहीं करते हैं. ब्रांडी ने जैसन की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा- और अगर लोग इसे नोटिस करते भी हैं, तो हमारे मुंह कुछ नहीं बोलते हैं.