महिला ठग ने जेल से बचने का खोजा ये अजीबोगरीब तरीका, 4 साल में तीन बार हो गई प्रेग्नेंट

चीन में एक महिला ने चार साल में तीन बच्चों को जन्म दिया. एक बच्चे को जन्म देने के कुछ दिनों बाद ही वह फिर से प्रेग्नेंट हो जाती थी. ऐसा उसने उसने इसलिए किया क्योंकि उसे जेल में नहीं रहना पड़े.

शांक्सी इवनिंग न्यूज के हवाले से साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, महिला धोखाधड़ी के आरोप में दोषी ठहराई गई थी. इस महिला को मध्य चीन के शांक्सी प्रांत में दिसंबर 2020 में धोखाधड़ी के लिए पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई थी.

जेल में न रहने पड़े, इसलिए होती रही प्रेग्नेंट

जेल से बचने के लिए महिला बार-बार गर्भवती होती रही. यही वजह है कि उसे कभी भी उचित तरीके से कैद नहीं किया गया. चार वर्षों में एक ही पुरुष से उसके तीन बच्चे हुए.

यहां जेल में नहीं रखी जा सकती गर्भवती महिलाएं

चीन में, जो अपराधी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, गर्भवती हैं और अपने नवजात शिशुओं को दूध पिला रही हैं, या खुद की देखभाल करने में असमर्थ हैं, उन्हें अस्थायी रूप से जेल के बाहर सजा काटने की अनुमति दी जाती है.

जेल प्रशासन अस्पतालों या अपने घरों में सामुदायिक सुधार सेवा प्रदान करते हैं. इस वजह से महिला की देखरेख उनके निवास के सामुदायिक सुधार संस्थानों द्वारा की जाती थी, जो आमतौर पर स्थानीय जेल और सार्वजनिक सुरक्षा का अंग होते हैं.

हर तीन महीने में होती है जांच

दोषियों को हर तीन महीने में एक बार बीमारी या गर्भावस्था की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होता है. उनकी सेवा के निष्पादन को स्थानीय अभियोजक द्वारा नियमित निरीक्षण का सामना करना पड़ता है.

इसी तरह मई में निरीक्षण के दौरान अभियोजक को पता चला कि महिला ने अभी-अभी अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया था, अपने बच्चे के साथ नहीं रहती थी.यह भी पता चला कि बच्चे का घरेलू पंजीकरण महिला की भाभी के नाम पर था, जिसका अर्थ है कि बच्चा कानूनी तौर पर महिला की भाभी का बच्चा था.

जांच के दौरान खुली महिला की पोल

सबूत प्रस्तुत किये जाने पर महिला ने स्वीकार किया कि वह उस व्यक्ति से पहले ही तलाक ले चुकी है जिससे उसने बच्चे पैदा किए थे. यही वजह है कि उसके पहले दो बच्चे उसके पूर्व पति के साथ रहते थे. उसने अपना तीसरा बच्चा अपने पूर्व पति की बहन को दे दिया.

स्थानीय अभियोजक का मानना था कि महिला जेल से बाहर रहने के लिए गर्भावस्था का बहाना बनाती रही थी. उन्होंने सुझाव दिया कि उसे जेल भेज दिया जाए. चूंकि महिला की जेल अवधि में एक वर्ष से भी कम समय बचा था, इसलिए उसे सजा पूरी करने के लिए जेल के बजाय हिरासत केंद्र में वापस भेज दिया गया.

बताया गया है कि अभियोजक और स्थानीय न्यायपालिका ने भी महिला को कानून समझाने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों को भेजा था कि वह कानूनी रूप से अपनी सजा काटने के लिए तैयार है.

