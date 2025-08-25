scorecardresearch
 

Feedback

चीन में बढ़ रहा अजीब ट्रेंड, जॉब नहीं फिर भी ऑफिस जाते हैं युवा, हर दिन देनी पड़ती है फीस

ऑफिस जाना और महीने के अंत में सैलरी पाना हर कॉरपोरेट कर्मचारी की हकीकत होती है, लेकिन चीन में एक अजीब ट्रेंड बढ़ रहा है. यहां लोग ऑफिस तो जाते हैं, मगर सैलरी मिलने के बजाय हर दिन वहां बैठने का किराया चुकाते हैं. इसे कहा जा रहा है ‘फेक ऑफिस ट्रेंड’, जो अब तेजी से फैल रहा है.

Advertisement
X
चीन में बढ़ रहा है फेक ऑफिस का ट्रेंड, (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)
चीन में बढ़ रहा है फेक ऑफिस का ट्रेंड, (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)

अगर कोई आपसे कहे कि आपको रोज़ाना 9 घंटे ऑफिस में बैठना है. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां आपको सैलरी नहीं मिलेगी, बल्कि उलटा जेब से पैसे देने होंगे. सुनकर लगेगा मजाक है न? लेकिन ये हकीकत है और ये हकीकत पैदा हुई है बेरोजगारी की मजबूरी से. वो बेरोजगारी जो आज चीन में लाखों युवाओं की जिंदगी को चुभ रही है.

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में ‘फेक ऑफिस’ का ट्रेंड तेज़ी से फैल रहा है. देश में युवाओं की बेरोज़गारी दर 14% से भी ऊपर है और बड़ी संख्या में पढ़े-लिखे युवा असली नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं. ऐसे हालात में ये नकली ऑफिस उनके लिए सहारा बन गए हैं. दरअसल, यहां आने वाले ज्यादातर युवा अपनी बेरोजगारी को छिपाना चाहते हैं, क्योंकि चीन के समाज में बेरोजगार होना एक तरह से शर्म की बात मानी जाती है.

परिवार और समाज को दिखाने के लिए ‘फेक ऑफिस’

सम्बंधित ख़बरें

Libya Releases Lion on Worker, Man Terrified
ऐसी बेरहमी! मालिक ने अपने नौकर पर छोड़ दिया शेर, शख्स डर से कांपने लगा, Video 
Japan anti-cheating bra, viral video,
वायरल हुआ 'एंटी-चीटिंग ब्रा'… फिंगरप्रिंट से ही खुलने वाले प्रोडक्ट पर लोग कन्फ्यूज, क्या है सच 
Delhi Metro turns wrestling ring as two women fight
ये दिल्ली मेट्रो या WWE का रिंग? दो महिलाएं भिड़ीं, बाल नोचते हुए वीडियो वायरल 
woman-divorces-husband-after-accident-marries-man-cares
पति अपाहिज हुआ तो बीवी ने लिया तलाक... रचाई दूसरी शादी, अब नए पार्टनर संग मिलकर रखती ख्याल 
Big mountains under water
अंटार्कटिका के नीचे छिपी है एक अलग ही 'दुनिया'... नीचे है 4-4 KM गहरी घाटियां और पहाड़  

चीन के डोंगगुआन शहर में 30 साल के शुई झोउ रोज सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक डेस्क पर बैठते हैं. चाय पीते हैं, सहकर्मियों से बातें करते हैं और कई बार मैनेजर से भी देर तक वहीं रुकते हैं, लेकिन असलियत ये है कि झोउ वहां काम करने नहीं, बल्कि काम करने का नाटक करने जाते हैं. इसके लिए वो कंपनी को करीब 30 युआन (लगभग 420 रुपये) रोजाना चुकाते हैं.

Advertisement

ऐसे ही एक और केस है शुई झोउ का, जिनका फूड बिजनेस पिछले साल फेल हो गया था. अब वे इस नकली ऑफिस में बैठकर अपने माता-पिता को फोटो भेजते हैं, ताकि उन्हें लगे कि उनका बेटा नौकरी कर रहा है. झोउ कहते हैं कि यहां सब मिलकर काम करते हैं, बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं, और अक्सर साथ में डिनर भी करते हैं. इससे मुझे पहले से ज्यादा खुशी मिलती है.

क्यों कर रहे हैं ऐसा?

शंघाई की 23 वर्षीय शियाओवेन टांग बताती हैं कि उनके विश्वविद्यालय ने डिग्री के लिए नौकरी या इंटर्नशिप का प्रमाण मांगा था. ऐसे में उन्होंने एक महीने के लिए ‘प्रिटेंड ऑफिस’ की सीट किराए पर ली, वहां बैठकर ऑनलाइन उपन्यास लिखे और तस्वीरें यूनिवर्सिटी को भेज दीं.

इज्जत बेचने वाला बिजनेस

इस अनोखे बिजनेस के पीछे हैं इसके फाउंडर फेइयू, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपना रिटेल कारोबार खो दिया था. उन्होंने अप्रैल में 'प्रिटेंड टू वर्क कंपनी' शुरू की. उनका कहना है कि मैं डेस्क या वर्कस्टेशन नहीं बेच रहा, बल्कि इंसान को बेकार महसूस होने की इज़्ज़त बेच रहा हूं.

कौन आते हैं यहां?

बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार, इस नकली ऑफिस में आने वालों में 40% वे युवा हैं जो डिग्री के लिए नकली इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं. बाकी 60% फ्रीलांसर हैं,जैसे ऑनलाइन बिजनेस, ई-कॉमर्स या राइटिंग से जुड़ा काम करने वाले. इनकी औसत उम्र 30 साल है और सबसे कम उम्र 25 साल बताई गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement