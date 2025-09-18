scorecardresearch
 

रेस्टोरेंट में घुसकर दो लड़कों ने बर्तन में किया टॉयलेट, फिर वीडियो बनाया... अब देने होंगे ढाई करोड़

चीन के एक रेस्टोरेंट में घुसकर दो लड़कों ने एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो में एक लड़का वहां रखे हॉटपॉट में टॉयलेट करता दिख रहा था. इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और अदालत ने दोनों को ढाई करोड़ रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया.

चीन के एक रेस्टोरेंट में घुसकर बर्तन में टॉयलेट करने पर लड़कों को ढाई करोड़ रुपया हर्जाना भरने का दंड मिला (Photo - AI Generated)
चीन के एक फेमस रेस्टोरेंट में दो लड़कों ने खाने के बर्तन में टॉयलेट करते हुए वीडियो बनाया. फिर उसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया. दोनों लड़कों की इस हरकत को लेकर कोर्ट ने उन्हें 300,000 डॉलर से अधिक यानी ढाई करोड़ रुपये मुआवजा के तौर पर रेस्टोरेंट को देने का आदेश दिया है.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, शंघाई के हैडिलाओ हॉटपोट रेस्टोरेंट में सूप से भरे बर्तन में टॉयलेट करते हुए दो टीनएजर लड़कों ने वीडियो बनाया था.  इसके बाद इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया. 

किसी ने उस सूप का सेवन नहीं किया
हालांकि, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि किसी भी ग्राहक ने उस गंदे हो चुके सूप का सेवन किया हो. फिर भी हैडिलाओ ने घटना के बाद वहां भोजन करने वाले हजारों लोगों को मुआवजा देने की पेशकश की.

रेस्टोरेंट को देना पड़ा हर्जाना
रेस्टोरेंट ने लड़कों से 23 मिलियन युआन (3,232,903 अमेरिकी डॉलर) का हर्जाना मांगा. इसमें हजारों ग्राहकों को दिया गया मुआवजा भी शामिल था. यह मामला शंघाई की एक अदालत में पहुंचा.  पिछले सप्ताह कोर्ट ने कहा कि किशोरों ने कंपनी के संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन किया है. साथ ही अपमानजनक कृत्यों के माध्यम से कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है.

कोर्ट ने कहा कि उन लड़कों के ऐसी हरकत से रेस्टोरेंट जाने वाले लोगों को भारी असुविधा हुई. लड़कों के माता-पिता भी उनके संगरक्षक होने के नाते अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहे. यही वजह है कि इन्हें अब रेस्टोरेंट को मुआवजा देना पड़ेगा.

कोर्ट ने लड़कों को ढाई करोड़ रुपया हर्जाना भरने का दिया आदेश 
अदालत ने 2.2 मिलियन युआन यानी लगभग 309,200 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया. इसमें 15,000 अमेरिकी डॉलर कानूनी बिल शामिल थे. एक रिपोर्ट के अनुसार, हैडिलाओ ने 24 फरवरी से 8 मार्च के बीच भोजन करने वाले 4000 ग्राहकों को मुआवजा देने की पेशकश की.

भुगतान पूर्ण धन वापसी तथा बिल की 10 गुना से अधिक राशि का नकद भुगतान था. लेकिन अदालत ने तर्क दिया है कि अतिरिक्त मुआवजा एक व्यावसायिक निर्णय था और किशोरों के माता-पिता को अतिरिक्त लागत नहीं उठानी चाहिए. दो लड़कों द्वारा ऑनलाइन शेयर किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि उनमें से एक लड़का मेज के ऊपर खड़ा होकर सूप के बर्तन में टॉयलेट कर रहा है. 

हॉटपॉट खासियत के जाना जाता है रेस्टोरेंट
इसे हैडिलाओ के कर्मियों ने देखा और अधिकारियों को इसकी सूचना दी. यह रेस्टोरेंट हॉटपॉट खासियत के लिए जाना जाता है. हैडिलाओ दुनिया की सबसे फेमस हॉटपॉट चेन में एक है. इसके ऑस्ट्रेलिया और चीन सहित दुनिया भर में लगभग 1700 स्टोर हैं.

