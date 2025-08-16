13वीं मंजिल की बालकनी में लटके दिखे दो बच्चे, वायरल वीडियो से लोगों में भड़का गुस्सा!

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो देखने वालों के होश उड़ा देते हैं. कुछ वीडियो तो इतने खतरनाक होते हैं कि देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो हाल ही में चीन के एक मल्टी-स्टोरी अपार्टमेंट से वायरल हुआ है. इस क्लिप में दो छोटे बच्चे 13वीं मंजिल की बालकनी से बेहद जोखिम भरे तरीके से लटके दिखाई दे रहे हैं. नजारा इतना डरावना है कि किसी को भी लग सकता है कि अगले ही पल बच्चों का बैलेंस खो जाएगा और वे नीचे गिर सकते हैं.

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @nihaochongqing से शेयर किया गया है. वीडियो में कैप्शन लिखा गया है कि, कितना भयावह है ये! दो बच्चे खेलने के लिए 13वीं मंजिल की बालकनी से बाहर निकल गए और खतरनाक हरकतें करने लगे. शुक्र है कि उन्हें समय रहते पकड़ लिया गया. माता-पिता को बच्चों पर नजर रखने और सुरक्षा शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए.

वीडियो किसी पड़ोसी ने रिकॉर्ड किया था और अब यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. क्लिप में एक बच्चा बालकनी के बेस पर खड़ा है, जबकि दूसरा हाथ से शीशा पकड़कर लटकता है और हल्की एक्सरसाइज भी करता दिखता है. दूसरा बच्चा भी ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता.

देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर भड़के लोग

नेटिजन्स इस वीडियो को देखकर काफी नाराज हैं और माता-पिता की लापरवाही पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूज़र्स ने लिखा कि इतने लापरवाह मां-बाप, इन्हें सजा मिलनी चाहिए. किसी ने लिखा कि यह नजारा देखकर मेरा दिल डर से धड़क उठा. बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं?. वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए संबंधित विभाग को सूचित किया जाना चाहिए.

Advertisement

इस वीडियो को अब तक लाखों लोगों ने देखा और शेयर किया है. इसे 11 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और सैकड़ों कमेंट्स आ चुके हैं. लोग इस डरावने दृश्य को देखकर अपने विचार और चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और यह साफ हो रहा है कि बच्चों की सुरक्षा पर माता-पिता की जिम्मेदारी कितनी अहम है.

---- समाप्त ----