छूना मना था, लेकिन… प्रदर्शनी में बच्चे की शरारत से टूट गया 2 किलो सोने का ताज, Video

बीजिंग में आयोजित एक प्रदर्शनी के दौरान बच्चों की शरारत में डिस्प्ले पर झुकने से एक अनोखा सुनहरा वेडिंग क्राउन नीचे गिर गया और क्षतिग्रस्त हो गया.

यह वीडियो चीनी ब्लॉगर झांग काइयी ने शेयर किया है.(Photo:@Rainmaker1973/X)
चीन के बीजिंग में एक मुफ्त प्रदर्शनी के दौरान 2 किलो शुद्ध सोने से बना हाथ से तैयार किया गया शादी का क्राउन टूट गया. यह हादसा तब हुआ, जब एक बच्चा गलती से उसके डिस्प्ले से टकरा गया. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी किसकी होती है और नुकसान की भरपाई कैसे होनी चाहिए.

इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में दिखता है कि एक छोटा बच्चा कांच के डिस्प्ले बॉक्स पर बार-बार झुक रहा था. कुछ ही देर बाद बॉक्स का कवर आगे की ओर झुक गया और 2 किलो वजनी सोने का क्राउन नीचे गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया.

यह वीडियो चीनी ब्लॉगर झांग काइयी ने शेयर किया है. उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया था. उनके पति ही इस खास गोल्ड क्राउन के डिजाइनर हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, झांग ने बताया कि यह क्राउन उनके लिए सिर्फ गहना नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ी एक खास चीज है.

झांग ने साफ कहा कि यह क्राउन बिक्री के लिए नहीं था और इसकी सही कीमत बताना भी मुश्किल है. उन्होंने यह भी बताया कि वीडियो शेयर करने का मकसद बच्चे या उसके परिवार को दोष देना नहीं था, बल्कि यह समझना था कि नुकसान कितना हुआ है और उसे कैसे आंका जाए.

देखें वायरल वीडियो

उन्होंने बताया कि क्राउन का बीमा पहले से कराया गया था और उन्होंने किसी से भी मुआवजा नहीं मांगा है. यह प्रदर्शनी आम लोगों के लिए मुफ्त थी और इसे पैसे कमाने के लिए नहीं रखा गया था.

इस घटना के बाद इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई. कुछ लोगों ने बच्चे की सुरक्षा पर सवाल उठाए, तो कुछ ने प्रदर्शनी के इंतजामों पर बात की. कानूनी जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में कभी सिर्फ मरम्मत का खर्च लिया जाता है और कभी पूरी कीमत की बात भी आती है.

ज्वेलरी एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने के ऐसे खास गहनों की मरम्मत कई बार नया बनाने जितनी महंगी पड़ सकती है. फिलहाल झांग और उनके पति ने यह नहीं बताया है कि क्राउन को ठीक कराया जाएगा या नहीं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि हादसे से ज्यादा उस मेहनत और प्यार को समझें, जिसके साथ यह प्रदर्शनी लगाई गई थी.

