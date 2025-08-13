मेले में बड़े वाले झूले से लटकी महिला, फिर ऐसे बचाई गई जान... वायरल हो रहा Video!

इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक विशाल घूमते हुए झूले से एक महिला लटक दिखाई दे रही है. काफी देर तक वह खतरनाक तरीके से झूले को पकड़कर लटकी रहती. फिर काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित निकाला गया. इस दौरान जरा सी चूक होने पर महिला की जान भी जा सकती थी.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, यह वायरल वीडियो छत्तीसगढ़ का बताया जाता है. छत्तीसगढ़ में एक मेले में ये हादसा हुआ. अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि जमीन से कई फुट ऊपर घूमते हुए एक फेरिस व्हील (झूला) से एक महिला खतरनाक तरीके से लटकी हुई है.



सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @cute_boy__munna__ नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो ने इंटरनेट पर लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे खतरनाक तरीके से एक महिाल झूले से लटकी रही. फिर एक शख्स ने साहस दिखाते हुए उसे सहारा दिया और सुरक्षित झूले में बैठने में सहायता की.

वीडियो में देखा जा सकता है कि झूले से लटकी महिला खुद को वापस पैसेंजर केबिन तक लाने का काफी प्रयास करती है. फिर झूला धीरे-धीरे नीचे आता है. कुछ सेकंड के लिए महिला प्लेटफॉर्म पर भी पहुंच जाती है. जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरती, झूला ऊपर जाने लगता है.

ऐसे बच पाई महिला की जान

तभी दूसरे केबिन से निकलकर एक शख्स झूले के उस केबिन की छत पर चढ़ता है, जिससे महिला लटकी हुई है. फिर उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देता है. वहीं केबिन के अंदर बैठे लोग महिला के पैर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हैं.

काफी मशक्कत के बाद, महिला धीरे-धीरे निचले केबिन में पहुंच जाती है. इस तरह बिना किसी चोट के महिला सुरक्षित तरीके से झूले के केबिन के अंदर बैठ जाती है. इस वीडियो को लोगों ने खूब लाइक किया है और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं.

जान बचाने वाले शख्स की हो रही वाहवाही

वीडियो में सबसे ज्यादा वाहवाही और प्रशंसा महिला की जान बचाने वाले शख्स की हुई है, जिसने केबिन की छत पर चढ़कर महिला को हाथ दिया. वहीं कई लोगों ने ऐसी राइड्स में सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं.

