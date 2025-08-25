scorecardresearch
 

ये होती है किस्मत... एक मक्खी ने खिलाड़ी को दिला दिए 8 करोड़ रुपये! जानिए कैसे

जैसे ही टॉमी फ्लीटवुड गोल्फ के मैच में शॉट मारते हैं, गेंद होल से थोड़ी दूरी पर जाकर रूक जाती है, जिसके बाद किस्मत का ऐसा साथ मिलता है कि एक मक्खी आकर जीत दिला देती है. जानिए कैसे किस्मत का साथ मिलने से एक गोल्फर ने करीब 8 करोड़ रुपए जीत लिए.

BMW चैंपियनशिप में मक्खी से जीत दिलाने का सीन देखने को मिला. (Photo: AI-Generated)
अक्सर कहा जाता है कि जब किस्मत साथ देती है तो कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है और कुछ ही पल में बाजी पलट जाती है. ऐसा ही कुछ देखने को मिला एक गोल्फ के मैच में. दरअसल, यहां एक मक्खी की वजह से एक शख्स ने 8 करोड़ रुपये जीत लिए. जी हां, एक मक्खी ने एक शख्स को 8 करोड़ रुपये दिला दिए. ऐशा में जानते हैं कि आखिर ये कैसे संभव हुआ?

क्या है पूरा मामला?

यह कहानी ब्रिटिश गोल्फर टॉमी फ्लीटवुड की है, जिन्हें BMW चैंपियनशिप में जीत दिलाने में एक मक्खी ने मदद की. इसके बाद से अमेरिका में खेली गई BMW चैंपियनशिप काफी चर्चा में है, जहां एक 34 साल का गोल्फर टॉमी फ्लीटवुड एक मक्खी की वजह से 8 करोड़ जीत गया.

क्या होती है BMW चैंपियनशिप?

BMW चैंपियनशिप एक हिस्टोरिक प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट है, यह PGA Tour के FedExCup प्लेऑफ्स का दूसरा चरण है. इसमें दुनिया के बेस्ट 70 गोल्फर एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन करते हैं. इस टूर्नामेंट को 2007 से BMW स्पॉन्सर कर रहा है.

कैसे जिताया मक्खी ने मैच?

टॉमी फ्लीटवुड जो गोल्फ मैच के दौरान जैसे ही शॉट मारते हैं वैसे ही गेंद होल के पास जाने से थोड़ी ही दूरी पर रुक जाती है. इसके बाद टॉमी निराश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब उनके हाथ से ये मौका फिसल गया है.

टॉमी जैसे ही तुरंत समझ जाते हैं कि अब यह मौका गया तभी वहां एक चमत्कार सा हो जाता है. रुकी हुई गेंद के पास एक मक्खी आकर बैठ जाती है, जिसके बाद गेंद में हलचल शुरू हो जाती है और देखते ही देखते गेंद होल में चली जाती है. इसके बाद गोल्फर को विजयी मान लिया जाता है.

वायरल हो रहा सोशल मीडिया पर वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यह वीडियो shockkinverse नाम के एक यूजर ने शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे अगर किस्मत साथ दे तो आपकी हार को भी जीत में बदल सकती है. अक्सर कहा जाता है कि हमें जीत पाने के लिए किस्मत का साथ चाहिए होता है, यह उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण बन रहा है.

कमेंट में लोगों के रिएक्शन

लोग इस बात पर अलग-अलग प्रक्रिया दे रहे हैं, कुछ लोग इसे भगवान की मदद बता रहे हैं और वहीं कुछ यूजर मजाक करते हुए लिख रहे है कि जीत के पैसे मक्खी को भी मिलने चाहिए.

