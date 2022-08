बाप रे... इतना महंगा कचरा फेंकने का बैग, कीमत जान रह जाएंगे हैरान!

फेमस ब्रांड दुनिया की सोच से हटकर अपने प्रोडक्‍ट लॉन्‍च करते हैं, यही इन ब्रांड की USP (Unique selling proposition) होती है. फेमस लग्‍जरी ब्रांड बलेनसिएज (Balenciaga) ने भी शायद यही सोचकर अब कूड़ा फेंकने के लिए खास बैग लॉन्‍च किए हैं. जी हां सही सुना आपने, 'कूड़ा फेंकने के बैग'... इन बैग को मॉडल अपने हाथों में लेकर फैशन शो में चल चुके हैं.

दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे महंगे कूड़े के बैग हैं. एक बैग की कीमत 1 लाख 42 हजार रुपए से ज्‍यादा है. कंपनी ने कूड़ा फेंकने के बैग को 'ट्रैश पाउच' (Trash Pouch) नाम दिया है. बलेनसिएज ने अपना अनूठा प्रोडक्‍ट लॉन्‍च तो कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर कंपनी ट्रोल हो गई.

बैग के फोटो ऑनलाइन जहां छाए हुए हैं. ये 'Balenciaga's Fall 2022 ready-to-wear collection' में भी दिखाई दिए थे, जहां मॉडल इन्‍हें अपने हाथ में लेकर चल रहे थे. अब कूड़ा फेंकने के बैग लोग स्‍टोर में जाकर खरीद सकते हैं. इनकी डिजाइन की बात करें तो पहली नजर में बहुत 'स्‍पेशल' नहीं लग रहे. बैग नीला, पीला, काला और सफेद रंग में मौजूद है. इस बैग के फ्रंट में Balenciaga का लोगो लगा है.

वहीं, इस बैग के फोटो सोशल मीडिया पर आने के बाद यूजर्स ने सवाल भी उठाए. एक यूजर ने तो 'सिर पीटते हुए इमोजी' अपने कमेंट के साथ शेयर की. इस यूजर ने लिखा- हाई फैशन तो अब मजाक बन गया है...Balenciaga ने 1 लाख 40 हजार रुपए से ज्‍यादा की कीमत का 'कूड़ा फेंकने का बैग' बनाया है. क्‍या यह दुनिया वाकई में असली है?

High fashion is a joke at this point. Balenciaga made a “trash bag” pouch going for $1790. Is this world real ? 🤦🏾‍♂️

I’m convinced Balenciaga is a social experiment because there is no way they are charging 1.8K for a trash bag???