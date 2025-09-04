झुकी गर्दन, लंबा मुंह, चेहरे पर दाग... एक्सपर्ट्स ने बताया, 2050 में कैसे दिखेंगे कंटेंट क्रिएटर्स?

आज सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले इंफ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स काफी ग्लैमरस दिखाई देते हैं. लेकिन, आने वाले समय में इनका यह प्रभावशाली व्यक्तित्व खो जाएगा. विशेषज्ञों ने हाथ में मोबाइल फोन लेकर लगातार कंटेट बनाने में व्यस्त रहने वाले ऐसे इंफ्लुएंसरों के रूप रंग और काया को लेकर एक मॉडल तैयार किया है. इसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि वो आने वाले समय में कैसे दिखेंगे?

फोन पर सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाने वाले लोग आज भले ही ग्लैमरस और आकर्षक लगें, लेकिन उनका जलवा ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, गैंबलिंग साइट Casino.org के विशेषज्ञों ने एक विचित्र AI मॉडल तैयार किया है, जो ये दिखाता है कंटेंट क्रिएटर्स 2050 में कैसे दिखेंगे? इसमें उनकी त्वचा पर धब्बे, कुबड़ापन और गर्दन में लगातार दर्द की शिकायत दर्शायी गई है.

जीवनशैली में बड़ा बदलाव ला सकता है कंटेंट क्रिएशन

गैंबलिंग विशेषज्ञों ने लिखा है कि कंटेंट क्रिएशन का यह करियर भले ही आकर्षक हो, लेकिन यह हमारी जीवनशैली में भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है. वे कथित तौर पर यह देखना चाहते थे कि इस 'ट्रेंडिंग प्रोफेशन' में वैसे लोग जिनके दुनिया भर में 30-50 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं और जो हर साल 10-20% की दर से बढ़ रहा हैं. समय इनके रूप-रंग को कैसे प्रभावित कर सकता है.

Advertisement

विशेषज्ञों ने तैयार किया भविष्य के कंटेंट क्रिएटर का AI मॉडल

विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि एल्गोरिदम का पीछा करना, सौंदर्य मानक का दबाव और बिना रुके कंटेंट निर्माण शरीर और मन दोनों पर स्पष्ट प्रभाव डाल सकता है. इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, Casino.org ने एवा नाम से भविष्य के कंटेंट क्रिएटर का एक मॉडल बनाया है. यह वर्षों की कंटेट क्रिएशन की जटिलताओं की डिजिटल प्रतिनिधि है. जैसे कि सोशल मीडिया युग के लिए ऑस्कर वाइल्ड की 1890 की गॉथिक कहानी "द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे".

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि लास वेगास की अंतहीन ब्रांड यात्राओं से लेकर फिल्टर और फोटोशूट की रोजमर्रा की भागदौड़ तक, उनकी जीवनशैली ने अपनी छाप छोड़ी है. चिकित्सा अनुसंधान के अनुसार, एवा का रूप-रंग प्रभावशाली लोगों की आदतों का परिणाम है.

भविष्य के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए AI ने तैयार किया ऐसा भयावह रूप

इस एआई इंफ्लुएंसर की गतिहीन, स्क्रीन-संतृप्त जीवनशैली सचमुच उन पर भारी पड़ेगी. उदाहरण के लिए, एवा के लंबे समय तक सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के इस्तेमाल और रिंग लाइट्स के नीचे घंटों पोज देने की वजह से उसके कंधे गोल हो गए हैं, सिर हमेशा आगे की ओर झुका रहता है और गर्दन में हमेशा दर्द रहता है, जिसे 'टेक नेक' कहते हैं.

Advertisement

इंटरडिसिप्लिनरी न्यूरोसर्जरी पत्रिका में विशेषज्ञ लिखते हैं कि कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि बार-बार स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से गर्दन की मुद्रा असंतुलित हो सकती है या मस्कुलोस्केलेटल विकार विकसित हो सकते हैं.

इंफ्लुएंसर्स सप्ताह में 90 घंटे करते हैं काम

गर्दन की यह मुड़ी हुई मुद्रा गर्दन और रीढ़ के दर्द को बढ़ा सकती है. वहीं रीढ़ के आस-पास के हिस्सों में मांसपेशियों में खिंचाव पैदा कर सकती है. यह विशेष रूप से परेशान करने वाली बात है. क्योंकि बीबीसी के अनुसार, इंफ्लुएंसर लोग प्रति सप्ताह 90 घंटे तक काम करते हैं, जिनमें से अधिकांश समय वे अपने फोन पर बिताते हैं.

फ्यूचर साई-फाई थ्रिलर "द सब्सटेंस" की तरह, सोशल मीडिया सितारों की सौंदर्यता की खोज ने विरोधाभासी रूप से उन्हें कुरूपता के लिए नियत कर दिया है. कैसीनो.ओआरजी लिखता है कि एवा को त्वचा में जलन, सूजन और पैचीपन की शिकायत है. ऐसा रोजाना मेकअप की परतें लगाने, बार-बार त्वचा देखभाल उत्पादों को बदलने और लगातार कॉस्मेटिक लगाने से हुआ है.

आज सस्ते कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए तुर्की जा रहे हैं लोग

यह घटना ऐसे समय में घटी है जब तुर्की में सस्ते कॉस्मेटिक प्रोसीजर के लिए लोगों की भीड़ बढ़ रही है. इसके कारण कुछ मामलों में लोग चोटिल भी हो रहे हैं और यहां तक ​​कि मौत भी हो सकती है.

Advertisement

बेशक, लोगों को अपनी त्वचा को नुकसान पहुंचाने के लिए सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है. रिंग लाइट और स्क्रीन जैसी एलईडी लाइटों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से त्वचा में पिगमेंटेशन में बदलाव, महीन रेखाएं और लंबे समय तक सूजन बनी रह सकती है . साइट के अनुसार, इस स्थिति को डिजिटल एजिंग कहा जाता है.

एवा के आंखों पर भी दिखा असर

कंटेंट को एडिट और लाइवस्ट्रीम करने में बिताए गए समय, आंखों पर भारी पड़ सकते हैं. मेडिकल जगत में इसे डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है. इस स्थिति के लक्षण लगातार लालिमा और सूखेपन से लेकर धुंधली दृष्टि और आंखों के नीचे सूजे हुए बैग्स से घिरे गहरे काले घेरे तक होते हैं, जैसा कि एवा मॉडल में दिखाया गया है.

इस आंख संबंधी दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, घर से काम करने वालों को 20-20-20 नियम का पालन करना चाहिए. हेल्थलाइन के अनुसार, घर से काम करने वालों को स्क्रीन पर हर 20 मिनट तक नजरें गड़ाए रखने के बाद, 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज की ओर देखना चाहिए.

लगातार सामग्री की जांच करने या प्रशंसकों के साथ बातचीत करने से भी नींद की कमी हो सकती है, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाले एड्रेनालाईन और नीली रोशनी के कारण हमारा सर्कैडियन चक्र बाधित होता है.

Advertisement

फिलर की वजह से विकृत हो रहा चेहरा

एवा का दावा है कि वर्षों से चेहरे पर फिलर लगाने के कारण उसका चेहरा असमान और विकृत हो गया है. साइट के अनुसार, स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया और पिलो फेस सिंड्रोम जैसे रुझानों से प्रेरित होकर, इस कॉस्मेटिक सुधार के परिणामस्वरूप फूले हुए गाल, नुकीली 'चुड़ैल जैसी ठोड़ी' और कृत्रिम चेहरे की बनावट हो जाती है.

साइट के अनुसार, इन्फ्लुएंसर्स का एक्सटेंशन और स्टाइलिंग के माध्यम से अपने बालों के प्रति निरंतर जुनून भी विडंबनापूर्ण रूप से गंजे धब्बे, पीछे हटती हेयरलाइन और समग्र रूप से बालों के पतले होने का कारण बन सकता है. इसे ठीक करना मुश्किल है.

बाल झड़ने और गंजापन की समस्या भी दिखी

कैसीनो.ओआरजी के अनुसार, त्वचा विशेषज्ञ और एलोपेसिया विशेषज्ञ आमना एडेल ने एक रील में चेतावनी दी कि बालों के रोमकूपों में लगातार खींचव से ट्रैक्शन एलोपेसिया नामक स्थिति उत्पन्न हो सकती है. समय के साथ, यह अपरिवर्तनीय हो सकता है और इससे स्थायी रूप से बाल झड़ सकते हैं. कैसीनो.ओआरजी ने कहा कि एवा एक अवधारणा छवि से कहीं अधिक है - वह इन आदतों के दीर्घकालिक प्रभावों का प्रतिबिंब है.

---- समाप्त ----