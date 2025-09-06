पाइपलाइन से निकला 1997 का जलजीरा पैकेट, देखकर हैरान हुए लोग, 20 लाख बार देखा गया वीडियो

इंस्टाग्राम पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें देवेंद्र सिंह बाना नाम के शख्स अपने घर की पाइपलाइन ठीक कर रहे थे, तभी उन्हें करीब 28 साल पुराना जलजीरा का पैकेट मिला. सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि पैकेट मार्च 1997 में पैक हुआ था, लेकिन आज भी बिलकुल नया जैसा दिख रहा था. प्लास्टिक रैपर पर जरा भी असर नहीं पड़ा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

प्लास्टिक के कम इस्तेमाल की सलाह

वीडियो में देवेंद्र कहते हैं - "देखिए, 1997 का पैकेट है लेकिन अभी भी बिल्कुल सही सलामत है. यही वजह है कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए और इसे 'ना' कहना चाहिए." यह वीडियो लोगों को प्लास्टिक की असली 'लाइफ' और उसके खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है.

सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आईं

ये अनोखी खोज लोगों को तुरंत हैरान कर गई. वीडियो को अब तक 20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कई लोगों ने प्लास्टिक की इतनी लंबी उम्र पर आश्चर्य जताया, तो कुछ ने कहा कि हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल कम करना ही होगा. एक यूजर ने लिखा – "ये याद दिलाता है कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है और हमें इसे छोड़ना चाहिए." दूसरे ने कहा – "1997 की चीज़ को आज भी सही हालत में देखना एक साथ हैरान करने वाला और डरावना है."

Advertisement

लोगों ने बताया डरावना

एक तीसरे यूजर ने सुझाव दिया, “बच्चों को प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूक करने के लिए यह क्लिप स्कूलों में दिखाई जानी चाहिए.” एक अन्य टिप्पणी में लिखा था, “यह कल्पना करना मुश्किल है कि यह पैकेट लगभग तीस साल तक बिना किसी खरोंच के बचा रहा.

---- समाप्त ----