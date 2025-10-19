भारत के ये 5 विंटर फेस्टिवल आपकी छुट्टियों को बना देंगे शानदार

सर्दियों में भारत का असली मज़ा घर में बैठकर नहीं, बल्कि उत्सवों और मेलों में शामिल होकर मिलता है. देश भर में शीतकालीन मौसम का स्वागत नृत्य, संगीत और रंग-बिरंगे कार्यक्रमों के साथ किया जाता है. कच्छ के चमकदार रेगिस्तान से लेकर हिमालय की बर्फ़ीली चोटियों तक, ये त्योहार भारत की समृद्ध विरासत, ज़मीनी संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का भव्य जश्न मनाते हैं. जहां स्थानीय मेले, अनोखी लोक कलाएं, स्वादिष्ट व्यंजन और आध्यात्मिक यात्राएं मिलकर आपकी सर्दियों की छुट्टियों को यादगार और रंगीन बना देते हैं. अगर आप घूमने- फिरने के शौकीन हैं, तो इन पांच जगहों को अपनी यात्रा सूची में ज़रूर शामिल करें.

गुजरात के कच्छ में होने वाला रण उत्सव 23 अक्टूबर, 2025 से 4 मार्च, 2026 तक आयोजित होगा. यह महोत्सव अपने विशाल और चमकदार नमक के रेगिस्तान में ऊंट सफारी, लोक नृत्य और संगीत कार्यक्रमों के माध्यम से गुजरात की शानदार कला और संस्कृति को पेश करता है. इस महोत्सव का आनंद लेने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच है, जब मौसम ठंडा और सुहावना रहता है. खासकर पूर्णिमा की रात को रेगिस्तान का नज़ारा एक अद्भुत अनुभव देता है, जो कहीं और देखने को मुश्किल मिलता है.

2. हॉर्नबिल महोत्सव , नागालैंड

नागालैंड के कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर, 2025 तक आयोजित होने वाला हॉर्नबिल महोत्सव 'त्योहारों का त्योहार' कहलाता है. यह उत्सव नागा समुदाय की कम-ज्ञात आदिवासी संस्कृति और उनके हुनर पर केंद्रित है. इस वार्षिक आयोजन में पारंपरिक नागा नृत्य, खास सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और हस्तशिल्प की प्रदर्शनियां देखने को मिलती हैं. अगर आप किसी समुदाय की अनूठी परंपराओं और रीति-रिवाजों को करीब से जानना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है.

3. शिमला विंटर कार्निवल, हिमाचल प्रदेश

आमतौर पर जनवरी के महीने में आयोजित होने वाला शिमला विंटर फेस्टिवल, इस पहाड़ी शहर को किसी जीवंत वंडरलैंड में बदल देता है. सांस्कृतिक कार्यक्रमों और बर्फ़ से जुड़ी गतिविधियों के अलावा, यहां रंगारंग परेड, नुक्कड़ नाटक और शानदार फ़ैशन शो भी देखने को मिलते हैं. इस उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण एशिया के सबसे पुराने प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक पर होने वाला आइस स्केटिंग कार्निवल है, जहां आप आइस हॉकी और फ़िगर स्केटिंग का लुत्फ़ ले सकते हैं. इलरे अलावा यहां होने वाले पारंपरिक हिमाचली लोक नृत्य भी समुदाय को समझने का एक बेहतरीन ज़रिया हैं.

पुष्कर ऊंट मेला राजस्थान के पुष्कर में आयोजित होने वाला एक सालाना उत्सव है, जो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2025 तक चलेगा. यह मेला ऊंटों और पशुओं के व्यापार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मज़ेदार प्रतियोगिताओं के लिए जाना जाता है. यहां आने वाले पर्यटक ऊंट दौड़, एक रंगारंग कार्निवल जैसा माहौल, संगीत और नृत्य का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा यहां की कुछ मशहूर प्रतियोगिताओं में "सबसे लंबी मूंछें" और "मटका फोड़" शामिल हैं. जो कि राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति की एक अनूठी झलक पेश करता है.

केरल के फोर्ट कोच्चि में होने वाला कोच्चि कार्निवल, एक महीने तक चलने वाला सांस्कृतिक उत्सव है, जो हर साल दिसंबर के आखिरी दो हफ़्तों में शुरू होता है. इस उत्सव का समापन नए साल के दिन एक विशाल और रंगारंग परेड के साथ होता है. यह उत्सव खेल प्रतियोगिताओं, अलग-अलग पकवानों के स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मेल है. इतना ही नहीं नए साल के स्वागत में यहां पप्पनजी (जो बीते साल का प्रतीक होता है) का प्रतीकात्मक पुतला भी जलाया जाता है.



