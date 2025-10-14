scorecardresearch
 

इस दिवाली इन मंदिरों में करें दर्शन, यादगार यात्रा के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन

इस दिवाली, भारत के कुछ खास लक्ष्मी मंदिरों की यात्रा का अनुभव लिया जा सकता है. ये मंदिर न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि दिवाली के समय उनकी सजावट और उत्सव का माहौल भी मंत्रमुग्ध कर देता है.

इस दिवाली महालक्ष्मी के दर्शन से पाएं समृद्धि (Photo: incredibleindia.gov.in)
दिवाली का मतलब है रोशनी, खुशियां और ढेर सारी समृद्धि. अगर इस साल की दिवाली पर आप सिर्फ़ घर पर मिठाई खाने के बजाय एक यादगार धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल भारत में कुछ ऐसे पूजनीय और भव्य लक्ष्मी मंदिर हैं, जिनका दर्शन करना दिवाली के दौरान सबसे शुभ माना जाता है. ये मंदिर न सिर्फ़ धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद दिलाते हैं, बल्कि अपनी शानदार वास्तुकला और स्थानीय दिवाली समारोहों के कारण बेहतरीन ट्रैवल डेस्टिनेशन भी बन चुके हैं. आइए, जानते हैं भारत के 5 लक्ष्मी मंदिरों के बारे में, जहां जाने मात्र से आपकी किस्मत बदल सकती है.

1. मुंबई का महालक्ष्मी मंदिर

दक्षिण मुंबई में स्थित यह मंदिर 'भाग्य की देवी' को समर्पित सबसे पुराने और सबसे अधिक पूजनीय मंदिरों में से एक है. 1831 में निर्मित यह मंदिर महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास होने के कारण यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो पर्यटकों के लिए एक बड़ा लाभ है. यही वजह है कि दिवाली के दिन यहां भक्तों का भारी जमावड़ा लगता है. मंदिर की शानदार सजावट, आरती की रौनक और भक्ति का माहौल, इसे मुंबई घूमने आए हर पर्यटक के लिए एक यादगार और आवश्यक अनुभव बना देता है.

2. कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित यह मंदिर लगभग सातवीं शताब्दी का है और इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है. अंबाबाई मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध यह मंदिर देश के सबसे प्रतिष्ठित लक्ष्मी मंदिरों में गिना जाता है. यदि आप ऐतिहासिक वास्तुकला के शौकीन हैं, तो इस मंदिर की भव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी. यही कारण है कि यहां हर दिवाली पर, दूर-दूर से सैकड़ों भक्त आते हैं, जो इसे धार्मिक पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है.

3. दिल्ली का लक्ष्मी नारायण मंदिर

भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे बिड़ला मंदिर भी कहते हैं, जो कि दिवाली के दौरान घूमने के लिए एक शानदार जगह है. यह मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और आकर्षक डिज़ाइन के कारण पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है. भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित इस मंदिर में दिवाली के दौरान विशेष भक्ति अनुष्ठान और समारोह होते हैं, जो इसे धार्मिक यात्रा करने वालों के लिए दिल्ली का एक प्रमुख आकर्षण बनाते हैं.

यह भी पढ़ें: दिवाली और दशहरे पर घर नहीं विदेश जा रहे हैं भारतीय, ये देश हैं पसंद

4. चेन्नई का अष्ट लक्ष्मी मंदिर

तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित यह मंदिर अपनी अनोखी धार्मिक परंपरा के लिए जाना जाता है. यहां देवी लक्ष्मी के आठ स्वरूपों (अष्ट लक्ष्मी) की पूजा होती है. इनका प्रत्येक स्वरूप जीवन के अलग पहलुओं जैसे धन, ज्ञान और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है. बंगाल की खाड़ी के किनारे एक शांत जगह पर बने इस मंदिर का वातावरण प्रार्थना और दर्शन के लिए बहुत उपयुक्त है. यही कारण है कि यह मंदिर पर्यटन के लिहाज़ से भी बेहद आकर्षक माना जाता है. इतना ही नहीं दिवाली के दिन, यहां विशेष पूजा और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं.

5. कोलकाता का महालक्ष्मी मंदिर

पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता में स्थित यह महालक्ष्मी मंदिर स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के बीच बेहद लोकप्रिय है. यह मंदिर अपनी भव्य दिवाली सजावट और सामुदायिक समारोहों के लिए खास पहचान रखता है. दिवाली के दिन यहां भक्तों के लिए कई शुभ पूजाओं का आयोजन किया जाता है. इस दौरान मंदिर की रोशनी और उत्सव का माहौल देखने लायक होता है. 

