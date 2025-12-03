हरियाणा के ये 5 ठिकाने नए साल की छुट्टी के लिए हैं बेस्ट, जेब पर नहीं पड़ेगा बोझ

नया साल आने वाला है और ऐसे समय में हर कोई चाहता है कि कहीं बाहर घूमकर साल की शुरुआत अच्छी हो जाए. अगर आप भी दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और लंबी छुट्टी नहीं मिल रही या ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो दिल्ली से 300 किलोमीटर के अंदर हरियाणा में कई ऐसी जगहें हैं जहां जाकर आप अपना न्यू ईयर कम खर्च में शानदार तरीके से मना सकते हैं. यहां झीलें हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, ऐतिहासिक शहर हैं… मतलब हर तरह के घूमने वालों के लिए एक न एक बढ़िया जगह जरूर मिल जाएगी.

सबसे खास बात ये है कि इन जगहों तक पहुंचना बेहद आसान है. कहीं बस की अच्छी सुविधा है, कहीं ट्रेन की, तो कई जगह दिल्ली से सीधी रोड कनेक्टिविटी है. मतलब प्लानिंग में ज्यादा माथापच्ची नहीं, बस बैग उठाइए और निकल जाइए.

1. दमदमा लेक

दिल्ली के पास नई जगह में न्यू ईयर मनाना हो तो दमदमा लेक हमेशा टॉप लिस्ट में रहती है. गुरुग्राम से करीब 25 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर ये झील 3,000 एकड़ में फैली हुई है. यहां शांति और रोमांच के साथ- साथ बोटिंग, ट्रैकिंग, एडवेंचर एक्टिविटी सब कुछ मिल जाता है. इतना ही नहीं 190 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां यहां दिखती हैं, इसलिए बर्ड लवर्स के लिए ये झील किसी स्वर्ग से कम नहीं. इसके अलावा झील के आसपास कई छोटे-छोटे पर्यटन स्थल भी हैं जहां घूमने में आपको पूरा दिन निकल जाएगा. दिल्ली-गुरुग्राम रोड से सीधे यहां पहुंचा जा सकता है, इसलिए यह फैमिली और कपल दोनों के लिए एकदम सेट जगह है.

2. कालेसर राष्ट्रीय उद्यान

अगर आपको जंगल पसंद हैं और शहर की भागदौड़ से दूर रहकर नया साल मनाना है तो कालेसर नेशनल पार्क बढ़िया ऑप्शन है. यमुनानगर में स्थित यह पार्क दिल्ली से करीब 220 किलोमीटर दूर है. यहां तेंदुए दिखना आम बात है और सर्दियों में तो कई प्रवासी पक्षी भी यहां आते हैं. कालेसर की असली पहचान है साफ हवा, घना जंगल और शांत माहौल. यहां परिवार के साथ पिकनिक भी कर सकते हैं और नेचर वॉक भी. चंडीगढ़ एयरपोर्ट इससे सबसे नजदीक है, लेकिन दिल्ली से रोड और ट्रेन दोनों सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं.

3. मोरनी हिल्स

दिल्ली से 260 किलोमीटर दूर मोरनी हिल्स एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है. चंडीगढ़ के पास स्थित यह जगह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो पहाड़ देखना चाहते हैं लेकिन मसूरी-शिमला की भीड़ से दूर रहना चाहते हैं. यहां दो झीलें हैं जिनका पानी हमेशा एक जैसा रहता है, जो कि इसकी खास बात है. ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और पिकनिक, इन सब के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है. इसके अलावा, इतिहास प्रेमियों के लिए यहां प्राचीन नक्काशियों वाला पुराना मंदिर भी है. यहां दिल्ली से सड़क मार्ग के अलावा चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के जरिए पहुंचना बेहद आसान है.

4. पानीपत

अगर आप इतिहास पसंद करते हैं तो पानीपत आपके न्यू ईयर ट्रिप को खास बना सकता है. दिल्ली से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर ये शहर तीन ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए मशहूर है. यहां किले हैं, पुराने मंदिर हैं और घूमने के कई छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं. इसके अलावा पानीपत "वस्त्र नगरी" भी कहलाता है, इसलिए यहां शॉपिंग का मजा भी अलग है. आप इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से या पानीपत जंक्शन तक ट्रेन से यहां पहुँच सकते हैं. यह नेशनल हाइवे 44 पर है, जिससे बसों की सुविधा भी बहुत अच्छी है.

5. कुरुक्षेत्र

अगर आप अपने पार्टनर के साथ नए साल पर शांति में कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो कुरुक्षेत्र एक अच्छा विकल्प है. यह धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जगह है और यहां टूरिस्टों को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधाएं भी जोड़ी जा रही हैं. यहां कई मंदिर हैं, जहां आप दर्शन कर सकते हैं. अगर आप कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, तो ब्रह्मसरोवर का अद्भुत नजारा देखना न भूलें. यह दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर दूर है और नेशनल हाइवे पर स्थित है. हरियाणा रोडवेज की बसें इसे दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य शहरों से आसानी से जोड़ती हैं. यहां घूमने के लिए स्थानीय बसें, ऑटो और टैक्सी भी आसानी से मिल जाती हैं.

