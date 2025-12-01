2026 में घूमने के लिए बेस्ट है ये डेस्टिनेशन, टैक्सी नहीं पैदल घूम लेंगे ये 5 शहर

अगर आप 2026 में ऐसी जगहों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, जहां बिना टैक्सी या बस के ही पूरा शहर आराम से पैदल घूम लिया जाए, तो दुनिया के कुछ शहर आपके लिए सबसे सही हैं. यहां की सड़कें, ऐतिहासिक इमारतें, बाजार और बड़े आकर्षण-सबकुछ एक-दूसरे के इतने करीब है कि पूरा सफर पैदल ही मजेदार बन जाता है. सुरक्षित रास्ते, साफ हवा और छोटी दूरी वाले ये शहर 2026 में पैदल घूमने वालों के लिए सबसे बेहतरीन माने जा रहे हैं. स्काईस्कैनर की एक रिपोर्ट बताती है कि 2026 में पैदल घूमने का सबसे आसान और यादगार अनुभव इन्हीं शहरों में मिलता है.

और पढ़ें

1. कॉर्डोबा, स्पेन

स्पेन का अंडलुसिया क्षेत्र वैसे भी अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन कॉर्डोबा इसका सबसे चमकता रत्न है. यहां का पुराना शहर सफेद रंग के घरों, पतली गलियों और फूलों से सजे आंगनों के लिए जाना जाता है.

कॉर्डोबा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है ला मेजक्विटा, जो मस्जिद और गिरजाघर दोनों की विशेषताएं लिए हुए है. इसके अलावा पलासियो दे वियाना, यहूदी क्वार्टर 'ला जुडेरिया' और खूबसूरत अल्काजार भी पैदल घूमने लायक जगहों में शामिल हैं. इस शहर में 25 से ज्यादा पैदल रास्ते हैं, जो इसे वॉकिंग टूर के लिए और खास बना देते हैं.

यह भी पढ़ें: वो रहस्यमयी जगहें, जहां आम लोगों को जाना मना है, एंट्री करते ही हो सकते हैं गिरफ्तार!

2. नागासाकी, जापान

समुद्र और पहाड़ियों के बीच बसा नागासाकी शांत माहौल और इतिहास से भरा हुआ है. यह शहर पैदल घूमने वालों का पसंदीदा इसलिए है, क्योंकि हर बड़ा स्थल एक-दूसरे के बेहद करीब है. यहां आने वाले लोग आमतौर पर परमाणु बम संग्रहालय, पीस पार्क, और पुरानी जापानी-डच कॉलोनी रहे देजिमा को जरूर देखते हैं.

Advertisement

इतना ही नहीं यहां के पुराने बाग-बगीचे और सजे हुए रास्ते आपको बार-बार रुककर शहर को महसूस करने का मौका देते हैं. शरद ऋतु में यहां होने वाला सासेबो योसाकोई नृत्य महोत्सव इस अनुभव को और अधिक यादगार बना देता है.

3. हिरोशिमा, जापान

हिरोशिमा का नाम इतिहास से जुड़ा जरूर है, लेकिन आज यह शहर उम्मीद, शांति और आधुनिकता का प्रतीक है. इसका केंद्र बहुत व्यवस्थित है और लगभग हर प्रमुख स्थल नदी के किनारे-किनारे पैदल घूमते हुए आसानी से देखा जा सकता है. इस शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बीच की कुल पैदल यात्रा में केवल 41 मिनट लगते हैं. यह उन लोगों के लिए एक परफेक्ट शहर है, जो एक आरामदायक लेकिन ज्ञानवर्धक भ्रमण चाहते हैं.

4. रेजियो कैलाब्रिया, इटली

अगर आपको भीड़भाड़ से दूर, शांत और खूबसूरत तटीय शहर पसंद हैं, तो रेजियो कैलाब्रिया 2026 में आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए. यह छोटा लेकिन बेहद प्यारा शहर इटली के दक्षिण में स्थित है और यहां की गलियां, समुद्री हवा और दूर दिखने वाला माउंट एटना किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं लगता. यहां के मुख्य आकर्षणों में शानदार तटरेखा, खूबसूरत रबारामा प्रतिमा और म्यूजियो नेजियोनेल डेला मैग्ना ग्रीसिया शामिल हैं. यह एक छोटा शहर है, जिसके मुख्य आकर्षणों का भ्रमण केवल 25 मिनट में किया जा सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दुनिया के 5 सबसे अजीब देश, जहां की 'विचित्र' परंपराएं करती हैं हैरान

5. मोंटे कार्लो, मोनाको

नाम सुनते ही लग्जरी का अहसास हो सकता है, लेकिन मोंटे कार्लो का असली मजा पैदल घूमने में है. यह शहर थोड़ा पहाड़ी जरूर है, लेकिन छोटा होने के कारण हर आकर्षण कुछ ही मिनट की दूरी पर मिल जाता है. आप यहां ओशनोग्राफिक म्यूजियम, कैसीनो स्क्वायर और प्राइवेट कार्स कलेक्शन को लग्जरी दुकानों और मनोरम बंदरगाह का आनंद लेते हुए पैदल देख सकते हैं. हालांकि, कुछ खड़ी सड़कें भी हैं, चूंकि यह शहर एक वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्र में फैला हुआ है, यही वजह है कि यहां पैदल चलना बहुत आसान है.

---- समाप्त ----