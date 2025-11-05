scorecardresearch
 

इन 5 देशों में घूमना है किसी लग्जरी से कम नहीं, कैसे बने ये बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन

दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां लग्जरी कोई सपना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की बात है. वहां की सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ इतना परफेक्ट है कि सफर खुद एक अनुभव बन जाता है.

सिंगापुर का कुशल प्रशासन, जो यात्रा को बनाता है सबसे आसान (Photo: Unsplash)
सिंगापुर का कुशल प्रशासन, जो यात्रा को बनाता है सबसे आसान (Photo: Unsplash)

क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप विदेश घूमने जाते हैं, तो कई एयरपोर्ट पर आपको तेज वाई-फाई क्यों मिलता है? या डिजिटल पेमेंट हर जगह क्यों आसानी से काम करता है? इसका सीधा-सीधा जवाब है खुली अर्थव्यवस्था और मुक्त बाज़ार की व्यवस्था. यह सिर्फ एक आर्थिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह वह चीज है जो तय करती है कि आपकी यात्रा कितनी आरामदायक, सुरक्षित और लग्जरी होगी.

जिस देश की अर्थव्यवस्था खुली और मजबूत होती है, वहां घूमने का मजा भी दोगुना हो जाता है. अच्छे एयरपोर्ट, डिजिटल करेंसी, और भ्रष्टाचार का कम होना ये सब मजबूत आर्थिक नीतियों की ही देन हैं. यही वजह है कि दुनिया के सबसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र देश घूमने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं. आइए जानते हैं, ऐसे ही बेहतरीन देशों के बारे में, जहां की यात्रा आपको किसी राजा-महाराजा जैसा फील देगी. 

1. सिंगापुर

सिंगापुर एशिया का वो छोटा सा देश है जो पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुका है. साफ-सुथरे रोड, मिनट पर चलने वाली मेट्रो, हाईटेक एयरपोर्ट और टैक्स फ्री शॉपिंग सब कुछ यहां घड़ी की सुई की तरह सटीक चलता है. यहां की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था इतनी साफ-सुथरी और शानदार है कि आपको कार की जरूरत महसूस नहीं होगी. इसके अलावा ऑर्चर्ड रोड पर हाई-फाई शॉपिंग हो या हॉकर सेंटरों में लजीज खाना, यहां हर चीज में एक उच्च स्तर की दक्षता दिखती है. सिंगापुर बताता है कि अगर बाजार को आजादी दी जाए, तो देश कितना सुंदर और संपन्न हो सकता है.

यह भी पढ़ें: एशिया के खुशहाल शहर कौन? चीन, जापान को पछाड़ भारत के इस शहर ने मारी बाजी

2. न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड में पूंजीवाद का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि बैलेंस है. यहां की सरकार पारदर्शी है, टैक्स सिस्टम आसान है और लोग ईमानदार हैं. ट्रैवलर्स के लिए यहां वीजा प्रोसेस आसान, पेमेंट डिजिटल और लाइफ बेहद रिलैक्स्ड है. इतना ही नहीं यहां की संस्कृति ऐसी है जहां नए विचारों का स्वागत किया जाता है, जिससे आपकी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आती.

3. ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया में पैसा कमाना और खर्च करना दोनों आसान हैं. मेलबर्न और सिडनी जैसे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पेमेंट सिस्टम और सिक्योरिटी सब कुछ व्यवस्थित है. इसके अलावा यहां का पर्यटन उद्योग प्रोफेशनल्स के हाथ में है, जो आपकी यात्रा को आरामदायक और यादगार बनाते हैं. साफ सड़कों और डिजिटल सुविधा के कारण ये देश हर ट्रैवलर की वॉचलिस्ट में रहता है.

यह भी पढ़ें: कुत्तों की पूजा, बंदरों की दावत... इन देशों में मनाए जाते हैं अनोखे एनिमल फेस्टिवल

4.  स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड का नाम आते ही मन में आता है बर्फीले पहाड़, घड़ियों की सटीकता और बैंकिंग का भरोसा. यहां का सिस्टम इतना पारदर्शी और भरोसेमंद है कि हर चीज समय पर और नियम से होती है. यही वजह है कि ज्यूरिख और जिनेवा जैसे शहरों में ट्रैवल करना एक अनुभव से ज्यादा एक एहसास है, जहां हर कदम पर आपको परफेक्शन दिखाई देती है.

Advertisement

5. आयरलैंड

कभी कृषि पर निर्भर आयरलैंड आज गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों का ठिकाना है. यहां की ओपन इकॉनमी और कम टैक्स नीति ने इसे दुनिया के सबसे बिजनेस-फ्रेंडली देशों में शामिल कर दिया है. ट्रैवलर्स के लिए इसका मतलब है शानदार कनेक्टिविटी, वाइब्रेंट नाइटलाइफ और होटल इंडस्ट्री में बेहतरीन सर्विस.
 

---- समाप्त ----
