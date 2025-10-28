scorecardresearch
 

स्पाइसजेट ने इस सर्दी उड़ानों की संख्या दोगुनी की! कंपनी ने जारी की नई रूट लिस्ट, जानें कौन से शहर हुए कनेक्ट

स्पाइसजेट ने सर्दियों के लिए अपनी उड़ानों में अब तक का सबसे बड़ा विस्तार किया है. कंपनी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों रूट्स पर नई उड़ानें जोड़ते हुए दैनिक उड़ानों की संख्या दोगुनी कर दी है. यह कदम यात्रियों को ज्यादा विकल्प और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा.

स्पाइसजेट के बड़े विस्तार का ऐलान (Photo: AI generated)
स्पाइसजेट के बड़े विस्तार का ऐलान (Photo: AI generated)

सर्दियों की शुरुआत से पहले स्पाइसजेट ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि वह अपनी रोज़ की उड़ानों की संख्या को दोगुना कर रही है, यानी अब 250 से भी ज़्यादा उड़ानें होंगी. इतना ही नहीं, स्पाइसजेट ने कई नए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रूट भी जोड़े हैं. जो कि एयरलाइन का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार है. इस बड़े नेटवर्क विस्तार में अयोध्या, वाराणसी जैसे धार्मिक शहरों के साथ-साथ थाईलैंड के फुकेत जैसे टूरिस्ट स्पॉट भी शामिल हैं. आइए जानते हैं कि आपके लिए क्या-क्या खास है इस नए विंटर शेड्यूल में.

दोगुनी होंगी उड़ानें, बढ़ेगी सुविधा

स्पाइसजेट ने साफ कर दिया है कि वह इस सर्दी ग्राहकों को ज़्यादा विकल्प देने वाली है. कंपनी ने अपनी रोजाना की उड़ानों को सीधा दोगुना कर दिया है, जिससे अब यह संख्या 250 से भी ज़्यादा हो गई है. इसका सीधा मतलब है कि आपको फ्लाइट टिकट आसानी से मिलेगी और शायद किराये में भी थोड़ी राहत मिल जाए.

लेकिन सबसे बड़ी खबर है इंटरनेशनल रूट पर. अब आपको थाईलैंड के मशहूर बीच डेस्टिनेशन फुकेत की यात्रा के लिए सीधी उड़ान मिलेगी. यह नया अंतर्राष्ट्रीय मार्ग उन लोगों के लिए बेहतरीन तोहफा है जो सर्दी की छुट्टियों में विदेश घूमना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: भारत के ये 5 विंटर फेस्टिवल आपकी छुट्टियों को बना देंगे शानदार

अयोध्या और वाराणसी की कनेक्टिविटी और मजबूत

स्पाइसजेट धार्मिक यात्रियों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी लाई है. एयरलाइन ने ऐलान किया है कि अब अयोध्या और वाराणसी के लिए भी नई उड़ानें शुरू होंगी. अयोध्या के लिए अच्छी बात यह है कि दिल्ली और अहमदाबाद से उड़ानें तो पहले से ही चल रही थीं, मगर अब इसमें मुंबई से 26 अक्टूबर से और हैदराबाद से 6 नवंबर से नई सेवाएं शुरू हो जाएंगी. ठीक इसी तरह, अब वाराणसी को भी 26 अक्टूबर से पुणे और 6 नवंबर से हैदराबाद के साथ सीधा जोड़ा जाएगा. एयरलाइन को उम्मीद है कि इन नई उड़ानों के कारण धार्मिक पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और भक्तों का सफर और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा.

नए शहर भी जुड़े रूट लिस्ट में

स्पाइसजेट ने देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए भी कई नए रूट्स पर फ्लाइट्स शुरू करने का ऐलान किया है. इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी काफी मज़बूत होगी. अब पटना से लोगों के लिए दो बड़े शहरों हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए 26 अक्टूबर से सीधी उड़ानें मिलनी शुरू हो जाएंगी. इसके अलावा, पटना से चेन्नई की यात्रा 8 नवंबर से शुरू हो जाएगी.

वहीं, पूर्वी भारत के बड़े शहर कोलकाता से भी दो महानगरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो रही हैं. कोलकाता से अहमदाबाद और चेन्नई के लिए 26 अक्टूबर से सेवाएं शुरू हो जाएंगी. यात्रियों की सुविधा के लिए एक खास बात यह भी है कि चेन्नई के लिए 6 नवंबर से एक और (यानी दूसरी) रोजाना की उड़ान शुरू की जाएगी.

यह भी पढ़ें: इस देश का पासपोर्ट बना दुनिया में सबसे ताकतवर! अमेरिका को पछाड़ बनाया नया रिकॉर्ड, जानिए भारत की रैंकिंग

दक्षिणी भारत में भी मजबूत हुआ नेटवर्क

दक्षिण भारत के दो बड़े शहर, अहमदाबाद और चेन्नई, अब 27 नवंबर से सीधे हवाई मार्ग से जुड़ जाएंगे. यह रूट खासतौर पर बिजनेस और टूरिज्म दोनों के लिहाज़ से बहुत महत्वपूर्ण है. इन सभी नए रूट्स और बढ़ी हुई उड़ानों के साथ, स्पाइसजेट ने साफ कर दिया है कि यह सीजन यात्रियों के लिए एक बड़ा नेटवर्क और एक साहसी सीजन लेकर आया है.

---- समाप्त ----
