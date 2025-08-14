लाल किले से इंडिया गेट तक...15 अगस्त पर दिल्ली की इन 5 जगहों पर मनाएं आजादी का जश्न

15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस का दिन, दिल्ली घूमने के लिए सबसे बढ़िया मौका है. चाहे आप शॉपिंग के शौकीन हों, इतिहास में रुचि रखते हों या सिर्फ दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना चाहते हों, दिल्ली में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है. अगर आप इस 15 अगस्त दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो ये 5 जगहें आपकी ट्रिप को यादगार बना देंगी.
इंडिया गेट, जिसे प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया था, केवल एक युद्ध स्मारक नहीं है. यह राष्ट्र की एकता और गौरव का प्रतीक भी है. 15 अगस्त को यहां जाना इसलिए खास है क्योंकि इस दिन इंडिया गेट तिरंगे की रोशनी से जगमगाता है, जो देशभक्ति के माहौल को और भी जीवंत बना देता है. अमर जवान ज्योति पर जलती हुई लौ हमें उन वीर शहीदों की याद दिलाती है, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया. यह जगह देशभक्ति के रंग में सराबोर हो जाती है, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर आजादी का जश्न मना सकते हैं और उन नायकों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, जिनकी वजह से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं.
लाल किला, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 1648 में बनवाया था, सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि भारत के गौरव और स्वतंत्रता का प्रतीक है. यही कारण है कि हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहीं से तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं. इस दिन लाल किले पर जाना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है, जहां आप इतिहास और देशभक्ति के अनूठे संगम को महसूस कर सकते हैं. इसकी विशाल दीवारें, खूबसूरत वास्तुकला और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होने वाली विशेष सजावट इसे और भी खास बना देती है. यहां आप देश के हर कोने से आए लोगों के साथ मिलकर आजादी का जश्न मना सकते हैं और उस पल के साक्षी बन सकते हैं जब राष्ट्र का ध्वज शान से लहराता है.
लोधी गार्डन, भीड़-भाड़ से दूर दिल्ली की शांति और हरियाली का एक नायाब नमूना है. 15 अगस्त को यह जगह अपनी ऐतिहासिक इमारतों और हरियाली के साथ देशभक्ति के रंग में भी रंग जाती है. यहां आप सुबह टहलने, योगा करने या परिवार के साथ पिकनिक मनाने के दौरान आजादी का जश्न मना सकते हैं. मुगलकालीन मकबरों और खूबसूरत बागों के बीच, तिरंगा फहराते हुए लोग और देशभक्ति के गीत एक अलग ही सुकून देते हैं. यह जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो शांतिपूर्ण माहौल में आजादी का महत्व समझते हुए अपनी देशभक्ति जताना चाहते हैं.
कनॉट प्लेस, जिसे लोग सीपी के नाम से जानते हैं, दिल्ली का सिर्फ एक शॉपिंग हब नहीं है, बल्कि यह शहर की जीवंतता का प्रतीक है. 15 अगस्त के दिन कनॉट प्लेस का नजारा पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि यह इलाका देशभक्ति के रंग में सराबोर हो जाता है. सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराया जाता है और पूरे दिन देशभक्ति के गीत गूंजते रहते हैं, जो माहौल को और भी खुशनुमा बना देते हैं. इस दिन यहां के छोटे-बड़े स्टोर और रेस्टोरेंट विशेष छूट और ऑफर्स देते हैं, जिससे खरीदारी और खाने-पीने का मजा दोगुना हो जाता है. आप यहां खरीदारी कर सकते हैं, स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं, और सेंट्रल पार्क में बैठकर परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर आजादी का जश्न मना सकते हैं. यह जगह हर उम्र के लोगों के लिए 15 अगस्त के जश्न का हिस्सा बनने की एक बेहतरीन जगह है.
चांदनी चौक सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि दिल्ली का दिल है, जो अपनी ऐतिहासिक गलियों और स्वाद के लिए जाना जाता है. 15 अगस्त के मौके पर चांदनी चौक का पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में रंग जाता है, क्योंकि यह लाल किले के ठीक बगल में है. इस दिन, जब आप इन संकरी गलियों में घूमते हैं, तो आप एक अलग ही माहौल महसूस करते हैं. दुकानें, इमारतें और बाजार तिरंगे के गुब्बारों और झंडों से सज जाते हैं, और हर तरफ 'जय हिंद' के नारे गूंजते हैं. बिना किसी टिकट के, आप यहां की परांठे वाली गली से लेकर जामा मस्जिद तक घूमते हुए, भारत की आजादी का जश्न और उस ऐतिहासिक दिन की खुशी को महसूस कर सकते हैं, जब लाखों लोग लाल किले की ओर बढ़ते हैं.