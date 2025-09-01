चीन के तिआनजिन शहर की क्या है खासियत, जहां SCO समिट में पहुंचे हैं पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO समिट के लिए चीन के तिआनजिन शहर की यात्रा पर हैं. मोदी चीन की मशहूर "Made in China" होंगची कार में सफर करते दिखे. यह सिर्फ कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि एक ऐसे शहर से जुड़ा है जिसे चीन का ऐतिहासिक और आधुनिक चेहरा कहा जाता है.

तिआनजिन चीन का प्रमुख बंदरगाह शहर है और लंबे समय से इसे व्यापार और संस्कृति का संगम माना जाता रहा है. अगर आप घूमने की सोच रहे हैं तो यहां पुराने इतिहास के साथ-साथ आधुनिक गगनचुंबी इमारतें भी देखने को मिलेंगी. तो चलिए जानते हैं कि तिआनजिन शहर यात्रियों के लिए क्यों खास है और इस शहर की कौन-सी जगहें घूमने लायक हैं.

तिआनजिन आई एक विशाल फेरिस व्हील है, जो हाई नदी के ऊपर बना है. यह 120 मीटर ऊंचा है और करीब 30 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है. इतना ही नहीं यहां से शहर की गगनचुंबी इमारतों और नदी किनारे के नज़ारे बेहद शानदार दिखते हैं. खासकर शाम के वक्त, जब रोशनी जगमगाने लगती है और पानी में उनका प्रतिबिंब झलकता है, तो यह जगह पर्यटकों के लिए किसी सपने जैसी लगती है.

2. ड्रम टॉवर

तिआनजिन का ड्रम टॉवर इतिहास की झलक दिखाता है. इस टॉवर के अंदर पुरानी तस्वीरें और वस्तुएं रखी गई हैं, जो पुराने तिआनजिन की कहानी कहती हैं. इसके अलावा यहां से बाहर निकलते ही आपको गहनों की दुकानें और खाने-पीने के रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे. यानी यहां इतिहास देखने के साथ-साथ शॉपिंग और स्वाद का भी मज़ा लिया जा सकता है.

3. नानशी फूड स्ट्रीट

अगर आप खाने के शौकीन हैं तो नानशी फूड स्ट्रीट ज़रूर जाएं. इसे किसी पुराने चीनी किले जैसा बनाया गया है. यहां 100 से ज्यादा फूड स्टॉल हैं, जहां चीन के अलग-अलग हिस्सों के व्यंजन मिलते हैं. इसके अलावा खास डिश में गोबुली स्टीम्ड बन, क्रिस्पी जियानबिंग और ताज़ा सी-फूड शामिल हैं. यह जगह घूमने वालों के लिए फूड पैराडाइज है.

4. इतालवी शैली की सड़क

तिआनजिन का एक हिस्सा "इटैलियन स्टाइल स्ट्रीट" कहलाता है. 1901 में बना यह इलाका आज भी यूरोपीय अंदाज़ को जिंदा रखे हुए है. यहां आप पिज़्ज़ा-पास्ता का स्वाद ले सकते हैं, रंगीन रोशनी से सजी सड़कों पर टहल सकते हैं और कैफे में बैठकर शाम का आनंद उठा सकते हैं. यह जगह खासकर युवाओं और कपल्स के बीच बेहद लोकप्रिय है.

5. प्राचीन संस्कृति स्ट्रीट

हाई नदी के किनारे बनी प्राचीन संस्कृति स्ट्रीट तिआनजिन की धड़कन कही जाती है. यहां रंग-बिरंगे लालटेन, पारंपरिक दुकानें और मिंग राजवंश की झलक दिखाने वाली इमारतें हैं. इसके अलावा मंदिर, मंडप और पुराने बाजार यहां के मुख्य आकर्षण केंद्र हैं. इतना ही नहीं स्मृति चिन्ह खरीदने वालों के लिए यह जगह अच्छी मानी जाती है.





