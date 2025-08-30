रेलवे ट्रैक पर डाइनिंग का रोमांच! जापान के क्योटो में खुला अनोखा 'फ्यूचर ट्रेन' रेस्टोरेंट

जापान अपनी खूबसूरती और अनोखे आइडियाज़ के लिए हमेशा से दुनिया भर में चर्चित रहा है. अब क्योटो के उमेकोजी इलाके में एक ऐसा नया रेस्टोरेंट खुला है, जो टूरिस्ट के लिए बड़ा आकर्षण बन गया है. यहां सिर्फ स्वादिष्ट जापानी खाना ही नहीं, बल्कि ट्रेन के डिब्बों जैसी जगह पर बैठकर डाइनिंग का बिल्कुल नया और मज़ेदार एक्सपीरियंस लिया जा सकता है.

यह रेस्टोरेंट असल में अपसाइकल (Upcycle) की गई 681-सीरीज़ थंडरबर्ड ट्रेन के डिब्बों में बनाया गया है. इसकी खास बात यह है कि यह जापान का पहला रेस्टोरेंट है, जो रेलवे ट्रैक पर स्थित है.

यहां एंट्री करने से पहले मेहमान टिकट गेट से गुजरते हैं और फिर उन्हें एक रहस्यमयी प्लेटफ़ॉर्म पर ले जाया जाता है. यहीं से उनकी फ्यूचर की यात्रा की शुरुआत होती है.

भोजन करने के लिए खास व्यवस्था (Photo: Instagram.com/@sebastian_masuda)

बेहतरीन डाइनिंग एक्सपीरियंस...

रेस्टोरेंट दो डिब्बे आम लोगों के लिए खोले गए हैं. दूसरा डिब्बा मुख्य डाइनिंग एरिया है, जिसे चमकदार लाल रंग से सजाया गया है. तीसरे डिब्बे में बार काउंटर और बॉक्स सीटें हैं, जहां आप थोड़ा कैज़ुअल अंदाज़ में खाने-पीने का मज़ा ले सकते हैं. पहला डिब्बा अगले साल सितंबर में खुलेगा और इसे एक आर्ट स्पेस के रूप में तैयार किया जा रहा है.

Advertisement

क्योटो का पहला रेलवे ट्रैक रेस्टोरेंट (Photo: Instagram.com/@sebastian_masuda)

यह भी पढ़ें: कश्मीर टूरिज्म के बाद रेस्टोरेंट बिजनेस को झटका... सड़े मीट पर बवाल, 80% तक कम हुई कस्टमर्स की तादाद

खाने-पीने का लाजवाब मेन्यू

यहां का मेन्यू क्योटो से प्रेरित है. सबसे खास डिश है उमे मिराई गॉरमेट बर्गर, जो वाग्यू बीफ़ और स्थानीय सब्ज़ियों से बनाया जाता है. इसके अलावा फ्यूचर एकिबेन बॉक्स, पास्ता, ओमुराइस, सैंडविच और मछली-मांस के कई विकल्प भी मिलते हैं. मीठा पसंद करने वालों के लिए यहां बर्डी बडी पैनकेक और कवाई फाइव-स्टोरी पगोडा पार्फ़ेट जैसे स्पेशल डेज़र्ट मौजूद हैं.

ट्रेन जैसी जगह पर डाइनिंग का अनुभव (Photo: Instagram.com/@sebastian_masuda)

ड्रिंक्स और स्नैक्स...

अगर आपको ज्यादा भूख नहीं लगी तो यहां क्रिस्पी फ्राइज और याकिटोरी जैसे हल्के स्नैक्स मिलते हैं. वहीं ड्रिंक्स मेन्यू में लोकल फ्लेवर्स से बने कॉकटेल और मॉकटेल शामिल हैं. इसके अलावा युज़ू और माचा जैसी जापानी सामग्री से बने इन पेयों का टेस्ट टूरिस्ट्स को खूब पसंद आ रहा है.

यह भी पढ़ें: 'वाटर मेन्यू' का बढ़ रहा ट्रेंड... रेस्टोरेंट में परोसे जा रहे अलग-अलग स्वाद वाले कई तरह के पानी

मशहूर कलाकार ने किया डिजाइन

इस रेस्टोरेंट को जापान के मशहूर कलाकार सेबेस्टियन मसुदा ने डिजाइन किया है. वहीं, मसुदा जिन्होंने हाराजुकु में कवाई मॉन्स्टर कैफे बनाया था, जिसे हॉलीवुड सेलेब्स ने भी पसंद किया. अब उन्होंने इस फ्यूचर ट्रेन प्रोजेक्ट को डायमंड डाइनिंग कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया है. यह न सिर्फ एक रेस्टोरेंट है, बल्कि क्योटो के रेलवे इलाके को नया जीवन देने की योजना का हिस्सा भी है.

---- समाप्त ----