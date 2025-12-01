scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

₹12,000 में घूमिए UP के ये 5 शहर! नए साल को यादगार बनाने का सबसे सस्ता ट्रैवल प्लान

अगर आप कम बजट में नए साल की छुट्टियों को यादगार बनाना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे शहर हैं, जो आपके लिए परफेक्ट टूर विकल्प साबित हो सकते हैं. इतना ही नहीं, इन शहरों में रहने, खाने-पीने और यात्रा का खर्च भी काफी किफायती है, जिससे यह टूर आपके बजट में फिट बैठता है और नए साल की छुट्टियों को यादगार बनाने का शानदार मौका देता है.

Advertisement
X
नया साल यादगार बनाने का सबसे सस्ता प्लान (Photo: Pixabay)
नया साल यादगार बनाने का सबसे सस्ता प्लान (Photo: Pixabay)

अगर आप नए साल या आने वाली छुट्टियों पर घूमने का मन बना रहे हैं, लेकिन आपका बजट सीमित है, तो उत्तर प्रदेश के पांच ऐतिहासिक और धार्मिक शहरों का टूर आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकता है. खास बात यह है कि ये पूरी शानदार यात्रा सिर्फ 10,000 से 12,000 रुपये तक के अनुमानित खर्च में आसानी से पूरी की जा सकती है. यह टूर इतिहास प्रेमियों, धार्मिक यात्रियों और कम बजट में रोमांच चाहने वालों के लिए एक परफेक्ट है.

1. मथुरा और वृंदावन

ये दोनों शहर एक दूसरे से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं. भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान होने के कारण मथुरा को हिंदू धर्म के सात पवित्र शहरों में से एक माना गया है. यही वजह है कि यहां हर साल लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं. बनारस की गंगा आरती की तरह मथुरा की यमुना आरती का भी अपना खास बोल बाला है. जन्माष्टमी और होली के समय इन दोनों शहरों में जबरदस्त धूम मची रहती है. वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर और इस्कॉन मंदिर पर्यटकों की लिस्ट में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

दुनिया के 5 ऐसे शहर जहां के लोग हैं सबसे ज्यादा मिलनसार, अजनबियों का भी करते हैं स्वागत 
बीच, चर्च और अब श्रीराम की प्रतिमा गोवा की नई पहचान, ये 5 डेस्टिनेशन देखना न भूलें 
Mathura Idgah Row: SC में Representation पर विवाद 
मथुरा जन्मभूमि केस में पुराने और नए मुकदमों पर SC का ध्यान (Photo: PTI)
मथुरा जन्मभूमि केस में प्रतिनिधि तय करने पर आपत्ति, SC में याचिकाकर्ताओं ने HC आदेश को दी चुनौती 
जमीनी विवाद में युवक को मारी गोली. (Photo: Representational )
पति ने पत्नी को गोली मारी, पांच साल पहले हुई थी Love Marriage 

यह भी पढ़ें: 150 फीट की ऊंचाई से देखें दिल्ली का नजारा, टिकट और बुकिंग की हर डिटेल यहां

2. आगरा

मथुरा से करीब 60 किमी दूर बसा यह शहर घूमने वालों की लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहता है, यहां की सबसे मशहूर जगह ताजमहल है. जिसे पूरी दुनिया में प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी माना जाता है. सफेद मार्बल से बना यह मकबरा शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में बनवाया था. ताजमहल को देखने हर साल देश-दुनिया से लोग आते हैं. अगर आप इसका सबसे सुंदर नजारा देखना चाहते हैं, तो पूर्णिमा की रात इसे जरूर देखें, क्योंकि ये दृश्य वाकई शानदार होता है.

Advertisement
Taj Mahal
संगमरमर का अद्भुत अजूबा (Photo: Pexels)

3. झांसी

झांसी उत्तर प्रदेश का वह शहर है जो खासतौर से इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है. इसका गौरवशाली इतिहास और प्राचीन किले इस शहर को देखने लायक बनाते हैं. यह शहर रानी लक्ष्मीबाई के शहर के नाम से जाना जाता है, जहां आप विशाल झांसी फोर्ट देख सकते हैं. अगर आप झांसी घूमने जा रहे हैं, तो आपको मात्र 13 किलोमीटर दूर स्थित ओरछा भी जाना चाहिए. ओरछा का अनोखा आर्किटेक्चर और शांत माहौल हाल के कुछ सालों में इसे मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक बना चुका है.

City for history lovers
वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का किला (Photo: Pixabay)

4. अयोध्या

अयोध्या अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान के लिए हमेशा से खास रहा है. सरयू नदी के किनारे बसा यह शहर भगवान श्री राम का जन्मस्थान माना जाता है, इसलिए यह हिंदुओं के पवित्र स्थलों में शामिल है. इसके अलावा, कहा जाता है कि यहां चार जैन तीर्थंकरों का भी जन्म हुआ था, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है. अगर आप धार्मिक स्थलों की यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो अयोध्या को जरूर अपनी लिस्ट में शामिल करें.

A holy confluence
प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या (Photo: PTI)

यह भी पढ़ें: वो रहस्यमयी जगहें, जहां आम लोगों को जाना मना है, एंट्री करते ही हो सकते हैं गिरफ्तार!

Advertisement

5. बनारस 

बनारस को मोक्ष की नगरी कहा जाता है. कहते हैं, जो भी एक बार इस शहर में कदम रखता है, वह कहीं-न-कहीं बनारस का ही होकर रह जाता है. यह शहर सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए भी बहुत कुछ देता है. यहां का प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर और बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल सारनाथ हर घुमक्कड़ की लिस्ट में हमेशा शामिल रहता है.

इतना ही नहीं बनारस के घाटों पर बैठकर ढलते सूरज को निहारना एक अनोखा सुकून देता है.यही नहीं शाम की गंगा आरती का दिव्य दृश्य मन को शांति से भर देता है. इन सबके अलावा, यहां की कचौड़ी-जलेबी से लेकर सस्ते गेस्ट हाउस, ये सब मिलकर इस शहर को और भी खास बना देते हैं.

The city of salvation
मोक्ष की नगरी बनारस (Photo: Pexels)

यात्रा का खर्च और कनेक्टिविटी

देखा जाए तो इन पांचों शहरों में घूमना ज़्यादा महंगा नहीं है, जिससे यह टूर आपके बजट में फिट हो जाता है. इन पांचों शहर घूमने के लिए आपका कुल खर्च 10,000 से 12,000 रुपये के बीच आएगा. खास बात यह है कि इन जगहों पर होटल रूम आपको 1000 से 1500 रुपये के अंदर मिल जाएगा. इतना ही नहीं, इन जगहों पर खाने-पीने का खर्च भी काफी किफायती है, जहां नाश्ते से लेकर शाम के डिनर तक आपका दैनिक खर्च लगभग 700 से 1000 रुपये के बीच रहेगा. इतना ही नहीं इन शहरों के बीच सीधी ट्रेनें चलती हैं, जो यात्रा को आसान बनाती हैं.

Advertisement

एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने में अधिकतम 8 से 9 घंटे का समय लगेगा. अगर आप स्लीपर क्लास से यात्रा कर रहे हैं, तो ट्रेन का किराया अधिकतम 500 तक आएगा, जबकि एसी क्लास का खर्च 1000 से 1500 रुपये तक हो सकता है. ट्रेन के अलावा, आप बस का विकल्प भी चुन सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा महंगा हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement