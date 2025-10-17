भारत की ये 4 शाही ट्रेनें जिनके आगे 5-स्टार होटल भी फीके! टिकट की कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

इन ट्रेनों में सफ़र करते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी महल में रह रहे हों, बस फर्क इतना है कि यह महल पटरियों पर चलता है. अंदर एक शानदार सुइट में बैठकर क्रिस्टल ग्लास में उम्दा वाइन (या पेय) का मज़ा लेना, यही इन लग्ज़री ट्रेनों की हकीकत है. ये ट्रेनें अब सिर्फ़ सफ़र का माध्यम नहीं रहीं, बल्कि ख़ुद में ही 'व्हील्स पर 5-स्टार होटल' बन चुकी हैं. यहां आपको वो हर सुविधा मिलती है जो कभी सिर्फ महाराजाओं को नसीब थी. चाहे वह निजी बटलर सेवा हो या चलते डिब्बे में बाथटब वाला प्रेसिडेंशियल सुइट.

यह महज़ एक ट्रेन यात्रा नहीं है, बल्कि एक राजसी, चलता-फिरता महल है. ये भारत की लग्ज़री विलासिता (luxury) की एक ऐसी दुनिया हैं, जिनमें मिलने वाली सुविधाएं दुनिया के बेहतरीन 5-स्टार होटलों को भी मात देती हैं. अगर आप वाकई एक शानदार, अविस्मरणीय और राजसी यात्रा का अनुभव लेना चाहते हैं, तो भारत की ये 4 शाही ट्रेनें आपके लिए हैं. इन ट्रेनों का टिकट सुनकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी कीमत लाखों रुपये में है.

हालांकि, इन ट्रेनों का जो किराया लिया जाता है, वह किसी एक दिन का नहीं, बल्कि पूरे टूर पैकेज के हिसाब से होता है, क्योंकि ये ट्रेनें ख़ास टूर यात्राओं के हिसाब से ही चलाई जाती हैं. इस किराए में आपकी यात्रा, ठहरने, खाने-पीने और घूमने-फिरने की कुछ गतिविधियां शामिल होती हैं.

Advertisement

1. महाराजा एक्सप्रेस

इस ट्रेन को दुनिया की सबसे शानदार और लग्ज़री ट्रेन का पुरस्कार मिला है. इसे चलाने की ज़िम्मेदारी IRCTC की है. ख़ास बात यह है कि इसमें एक कमरा है, जिसे प्रेसिडेंशियल सुइट कहते हैं, जो कि एक पूरे कोच जितना बड़ा है. इसके अलावा इसमें दो बेडरूम, एक लाउंज और ट्रेन के अंदर बाथटब तक की सुविधा है. इतना ही नहीं, यात्रियों की सेवा के लिए यहां 24 घंटे पर्सनल बटलर (सेवक) मौजूद रहता है. यही नहीं खाने-पीने के लिए 'रंग महल' जैसे शानदार रेस्टोरेंट हैं. सफर के दौरान आराम करने और ड्रिंक का आनंद लेने के लिए सफारी बार और लाउंज की सुविधा भी है. इस डीलक्स केबिन का किराया ₹4.06 लाख से शुरू होता है, जबकि सबसे शानदार प्रेसिडेंशियल सुइट 7 दिनों के लिए ₹20.72 लाख रुपये तक का है.

पटरी पर अपना शाही सिंहासन खोजिए (Photo: ITG)

यह भी पढ़ें: विदेश घूमने में इस देश के लोगों ने खर्च किया खूब पैसा, जानें भारत का नंबर

2. पैलेस ऑन व्हील्स

यह ट्रेन 1982 में शुरू हुई थी और यह भारत की पहली लग्ज़री ट्रेन है. इसे राजस्थान के पुराने राजमहलों को देखकर बिल्कुल शाही अंदाज़ में बनाया गया है. जो कि यात्रियों को सीधे राजस्थान के महलों और किलों तक ले जाती है. ख़ास बात यह है कि ट्रेन के अंदर की सजावट पुराने राजघरानों जैसी रेशमी और भव्य है. इतना ही नहीं यात्रा के दौरान इसमें आयुर्वेदिक स्पा और पारंपरिक राजस्थानी खाना की व्यवस्था रहती है. इसके अलावा शाम को यात्री बार लाउंज में आराम से बैठकर पेय पदार्थों का मज़ा ले सकते हैं. इस डीलक्स केबिन का किराया ₹7.71 लाख रुपये से शुरू होता है.

Advertisement

3. डेक्कन ओडिसी

यह ट्रेन पश्चिमी भारत के कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में घूमती है. इस ट्रेन को चलाने का काम ताज होटल समूह करता है, इसलिए इसे 'पहियों पर चलता पांच सितारा होटल' कहते हैं. इसमें स्पा, छोटा जिम, मीटिंग हॉल और दो बड़े रेस्टोरेंट हैं. इसके अलावा ट्रेन के अंदर बार लाउंज में बैठकर आप ड्रिंक्स एन्जॉय कर सकते हैं. इतना ही नहीं, ट्रेन के घूमने के अलावा, यात्रियों को खास गाइड के साथ निजी गाड़ी से घूमने का मौका भी मिलता है. इसमें एक व्यक्ति के लिए किराया ₹6.91 लाख रुपये से शुरू होता है.

यह भी पढ़ें: 21 दिन तक लगातार चलती है ये ट्रेन! सफर में दिखते हैं 13 देश के नजारे

4. द गोल्डन चैरियट

यह दक्षिण भारत (कर्नाटक) में चलने वाली अकेली लग्ज़री ट्रेन है. जो कि मंदिरों, कॉफी के बागानों और समुद्र के किनारे बसे शहरों की शानदार सैर कराती है. ख़ास बात यह है कि इसके सभी कमरे दक्षिण भारत के पुराने राजाओं के नाम पर रखे गए हैं. इसके अलावा ट्रेन में दो रेस्टोरेंट, मदीरा बार लाउंज (जहां आप ड्रिंक्स ले सकते हैं) और स्पा-फिटनेस सेंटर भी है. इस ट्रेन का किराया ₹1.96 लाख रुपये से शुरू होता है.



---- समाप्त ----