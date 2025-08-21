scorecardresearch
 

दक्षिण कोरिया के जेजू आइलैंड पर अगर टूरिस्टों ने किया हंगामा, तो भरना पड़ेगा जुर्माना

दक्षिण कोरिया के जेजू आइलैंड पर बढ़ती भीड़ और पर्यटकों के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार से परेशान होकर पुलिस ने विदेशी टूरिस्ट्स के लिए खास गाइड जारी किया है. गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि गलती करने वालों को जुर्माना देना होगा.

दुनियाभर के सैलानियों की पसंदीदा जगह (photo- Pixabay)
दक्षिण कोरिया का खूबसूरत जेजू आइलैंड दुनियाभर के सैलानियों की पसंदीदा जगह है. यहां की ज्वालामुखीय घाटियां, झरने, समुद्र तट और एडवेंचर गतिविधियां इसे खास बनाती हैं. लेकिन बढ़ती भीड़ और पर्यटकों के गैर-जिम्मेदाराना बर्ताव से अब स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं. इसी वजह से जेजू पुलिस ने विदेशी टूरिस्ट्स के लिए एक नया गाइड जारी किया है. इसमें साफ कहा गया है कि नियम तोड़ने पर जुर्माना देना होगा.

पिछले कुछ महीनों में स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि कई विदेशी पर्यटक गंदगी फैलाते हैं, खुले में शौच करवाते हैं, शराब पीकर सड़क पर हंगामा करते हैं या ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं. कुछ घटनाएं सोशल मीडिया पर भी वायरल हुईं, जिससे माहौल और गरमा गया. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तीन भाषाओं चीनी, अंग्रेजी और कोरियाई में गाइड जारी किया है. 

किन आदतों पर लगी रोक

जेजू पुलिस ने विदेशी टूरिस्ट्स के लिए खास गाइड जारी किया है. इसमें साफ कहा गया है कि कूड़ा फेंकना, ट्रैफिक नियम तोड़ना, नशे में बदसलूकी करना, सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करना, बिना पैसे दिए खाना (डाइन एंड डैश), खुले में पेशाब/शौच करना, नकली आईडी का इस्तेमाल और खाली घरों में घुसपैठ करना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

नियम तोड़ने पर 12 हजार का जुर्माना

पहली बार नियम तोड़ने वालों को केवल चेतावनी दी जाएगी ताकि वे अपनी गलती सुधार सकें. लेकिन अगर वही गलती दोबारा की गई तो फिर सीधी कार्रवाई होगी और जुर्माना भरना पड़ेगा. यह जुर्माना 200,000 वॉन तक हो सकता है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 12,000 रुपये बनता है. यानी टूरिस्ट्स को यहां छोटी-सी लापरवाही भी जेब पर भारी पड़ सकती है.

पुलिस कैसे कर रही है लागू?

पुलिस अधिकारियों के पास यह गाइड हमेशा रहता है. गश्त के दौरान अगर किसी टूरिस्ट को छोटे-मोटे उल्लंघन करते पकड़ा जाता है, तो अधिकारी मौके पर ही नोटिस थमा देते हैं. वहीं, गंभीर मामलों में तुरंत सख्त कार्रवाई की जाती है. अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का मकसद है गलतफहमियों को रोकना और विदेशी पर्यटकों को कोरियाई संस्कृति और कानूनों की बेहतर समझ देना.

टूरिस्ट्स के लिए बड़ा संदेश

जेजू का आकर्षण सिर्फ उसकी प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि यहां की संस्कृति और लोकजीवन भी है. अगर टूरिस्ट यहां घूमते समय स्थानीय नियमों और शिष्टाचार का पालन करेंगे, तो उनका अनुभव और बेहतर होगा. वरना छोटी सी गलती भी उनकी जेब पर भारी पड़ सकती है. कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप जेजू आइलैंड की सैर पर जा रहे हैं तो याद रखिए एडवेंचर और मस्ती जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है नियमों का पालन करना.

