मुंबई से लेकर गोवा तक..इस साल इन 5 शहरों में देखें सबसे भव्य गणेशोत्सव

Ganesh Chaturthi 2025: भारत में गणेश चतुर्थी सिर्फ भक्ति का पर्व नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो दिल और आंखों दोनों को सुकून देता है. इस समय देश के कई हिस्से जगमगाते हैं, ढोल-ताशों की गूंज के साथ गली-गली में रौनक छा जाती है. अगर आप यात्रा करना पसंद करते हैं तो यह मौका आपके लिए खास हो सकता है, क्योंकि गणेशोत्सव के दौरान कई शहर अपनी अनोखी पहचान और रंगों से जीवंत हो उठते हैं.

इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त, 2025, बुधवार को मनाई जाएगी. अगर आप इस त्योहार को अलग-अलग शहरों में घूमकर देखना चाहते हैं, तो 5 जगहें ऐसी हैं, जहां का गणेशोत्सव न सिर्फ अनोखा है बल्कि वहां का लोकल कल्चर, परंपराएं और लोगों की श्रद्धा आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी.

मुंबई अपने भव्य गणेशोत्सव के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. यहां विशाल और रंग-बिरंगी गणेश प्रतिमाएं सड़कों और पंडालों में सजाई जाती हैं. इतना ही नहीं शहर के हर कोने में उत्सव का माहौल देखने को मिलता है. इसके अलावा अरब सागर में बप्पा का विसर्जन विशेष आकर्षण होता है, जहां हजारों लोग श्रद्धा और उत्साह के साथ शामिल होते हैं. मुंबई में जुलूस, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस उत्सव का अहम हिस्सा होते हैं.

2. दिल्ली

दिल्ली में भी गणेशोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. यहां विशाल पंडाल सजाए जाते हैं और भंडारे का आयोजन किया जाता है. यहां का बुराड़ी पंडाल प्रसिद्ध है, जहां दूर-दूर से लोग दर्शन करने आते हैं. दिल्ली के लोग त्योहार को मिलकर मनाते हैं और हर पंडाल में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिलता है.

कोलकाता में गणेशोत्सव उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन यहां भी यह उत्सव खास तरीके से मनाया जाता है. शहर में सजावट और छोटे पंडाल देखने को मिलते हैं. इतना ही नहीं यहां का गणेशोत्सव स्थानीय संस्कृति के रंग में रंगा होता है. लोग पारंपरिक तरीके से पूजा-अर्चना करते हैं और इस त्योहार का आनंद लेते हैं.

हैदराबाद में गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है. खैरताबाद का बड़ा गणेश काफी प्रसिद्ध है. इसके अलावा बालापुर गणेश, गोवलीपुरा गणपति और कमला नगर चैतन्यपुरी जैसे पंडालों में लोग दूर-दूर से दर्शन करने आते हैं. यहां की सजावट और जुलूस का माहौल देखने लायक होता है.

गोवा सिर्फ बीचेस और पार्टियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पारंपरिक गणेशोत्सव के लिए भी जाना जाता है. यहां लोग अपने घरों में गणपति की मूर्तियां स्थापित करते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं. गणेशोत्सव के दौरान नृत्य और संगीत का आयोजन भी होता है, जिससे उत्सव का रंग और भी जीवंत हो जाता है.

