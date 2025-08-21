scorecardresearch
 

Feedback

मुंबई से लेकर गोवा तक..इस साल इन 5 शहरों में देखें सबसे भव्य गणेशोत्सव

भारत में गणेश चतुर्थी का त्योहार सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि उत्साह, संस्कृति और लोक परंपराओं का संगम है. यही वजह है कि गणपति बप्पा का यह पर्व श्रद्धा के साथ-साथ एक पर्यटन अनुभव भी बन जाता है.

Advertisement
X

Ganesh Chaturthi 2025: भारत में गणेश चतुर्थी सिर्फ भक्ति का पर्व नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो दिल और आंखों दोनों को सुकून देता है. इस समय देश के कई हिस्से जगमगाते हैं, ढोल-ताशों की गूंज के साथ गली-गली में रौनक छा जाती है. अगर आप यात्रा करना पसंद करते हैं तो यह मौका आपके लिए खास हो सकता है, क्योंकि गणेशोत्सव के दौरान कई शहर अपनी अनोखी पहचान और रंगों से जीवंत हो उठते हैं.

इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त, 2025, बुधवार को मनाई जाएगी. अगर आप इस त्योहार को अलग-अलग शहरों में घूमकर देखना चाहते हैं, तो 5 जगहें ऐसी हैं, जहां का गणेशोत्सव न सिर्फ अनोखा है बल्कि वहां का लोकल कल्चर, परंपराएं और लोगों की श्रद्धा आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी.

यह भी पढ़ें: किले, "किले, मंदिर, रोमांच...सिर्फ एक वीकेंड में घूम लीजिए यूपी-एमपी के ये डेस्टिनेशन

सम्बंधित ख़बरें

ganesh chaturthi dates
Ganesh Chaturthi 2025: तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि?  
Ganesh Chaturthi 2025
कब से कब तक मनेगा गणेश उत्सव? जानें स्थापना की सही विधि और मुहूर्त 
May 2025 Vrat Tyohar
मोहिनी एकादशी से लेकर वट सावित्री तक, मई में आएंगे ये प्रमुख व्रत-त्योहार 
Lalbaugcha Raja Crown
20 किलो सोने से बना है मुकुट, अंबानी ने किया था गिफ्ट! 
लालबाग के राजा के ट्रेजरर ने शेयर की जानकारी
लॉकर में पहुंचा लालबाग के राजा का मुकुट, 20 किलो सोने से बना... अंबानी ने किया था गिफ्ट! 

1. मुंबई, महाराष्ट्र

मुंबई अपने भव्य गणेशोत्सव के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. यहां विशाल और रंग-बिरंगी गणेश प्रतिमाएं सड़कों और पंडालों में सजाई जाती हैं. इतना ही नहीं शहर के हर कोने में उत्सव का माहौल देखने को मिलता है. इसके अलावा अरब सागर में बप्पा का विसर्जन विशेष आकर्षण होता है, जहां हजारों लोग श्रद्धा और उत्साह के साथ शामिल होते हैं. मुंबई में जुलूस, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस उत्सव का अहम हिस्सा होते हैं.

Advertisement

2. दिल्ली

दिल्ली में भी गणेशोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. यहां विशाल पंडाल सजाए जाते हैं और भंडारे का आयोजन किया जाता है. यहां का बुराड़ी पंडाल प्रसिद्ध है, जहां दूर-दूर से लोग दर्शन करने आते हैं. दिल्ली के लोग त्योहार को मिलकर मनाते हैं और हर पंडाल में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिलता है.

यह भी पढ़ें: बारिश के मौसम में लें वाइल्ड सफारी का रोमांच, खुले हैं ये नेशनल पार्क

3. कोलकाता

कोलकाता में गणेशोत्सव उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन यहां भी यह उत्सव खास तरीके से मनाया जाता है. शहर में सजावट और छोटे पंडाल देखने को मिलते हैं. इतना ही नहीं यहां का गणेशोत्सव स्थानीय संस्कृति के रंग में रंगा होता है. लोग पारंपरिक तरीके से पूजा-अर्चना करते हैं और इस त्योहार का आनंद लेते हैं.

4. हैदराबाद

हैदराबाद में गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है. खैरताबाद का बड़ा गणेश काफी प्रसिद्ध है. इसके अलावा बालापुर गणेश, गोवलीपुरा गणपति और कमला नगर चैतन्यपुरी जैसे पंडालों में लोग दूर-दूर से दर्शन करने आते हैं. यहां की सजावट और जुलूस का माहौल देखने लायक होता है.

5. गोवा

गोवा सिर्फ बीचेस और पार्टियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पारंपरिक गणेशोत्सव के लिए भी जाना जाता है. यहां लोग अपने घरों में गणपति की मूर्तियां स्थापित करते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं. गणेशोत्सव के दौरान नृत्य और संगीत का आयोजन भी होता है, जिससे उत्सव का रंग और भी जीवंत हो जाता है.

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement