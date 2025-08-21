दुनिया की 5 रहस्यमयी गुफाएं, जो किसी और ही दुनिया का एहसास कराती हैं

दुनिया में घूमने की जगहों की कमी नहीं है.कहीं ऊंचे-ऊंचे पहाड़ आपका मन मोह लेते हैं, कहीं नीला समंदर सुकून देता है और कहीं हरी-भरी घाटियां ताज़गी भर देती हैं. लेकिन अगर आप सच में कुछ अलग और रोमांचक अनुभव करना चाहते हैं, तो गुफाओं की सैर आपके ट्रैवल प्लान का हिस्सा ज़रूर होनी चाहिए.

ये गुफाएं सिर्फ अंधेरी-पथरीली सुरंगें नहीं हैं, बल्कि इतिहास, धर्म और कला की अनोखी कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं. यही वजह है कि दुनिया की कई गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल की गई हैं.

अगर आप इतिहास और वास्तुकला के शौकीन हैं, तो एलोरा गुफाएं आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं. महाराष्ट्र में स्थित ये गुफाएं, अजंता से करीब 100 किलोमीटर दूर हैं. यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है कैलाश मंदिर, जिसे पूरी की पूरी चट्टान को काटकर बनाया गया है. इसके अलावा एलोरा में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों से जुड़ी कई गुफाएं हैं. इनमें की गई बारीक नक्काशी और मूर्तियां देखकर आप हैरान रह जाएंगे. ये गुफाएं 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थीं और आज भी उतनी ही भव्य लगती हैं.

चट्टानों में छुपा अद्भुत इतिहास (Photo-incredibleindia.gov.in)

2. एलिफेंटा गुफाएं, भारत

अगर आप मुंबई घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो एलिफेंटा गुफाएं आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए. गेटवे ऑफ इंडिया से नाव लेकर आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है. यहां आपको पत्थरों से बनी अद्भुत मूर्तियां और नक्काशी देखने को मिलेगी. इन गुफाओं का सबसे बड़ा आकर्षण है भगवान शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा, जो भारतीय कला का बेहतरीन नमूना है. यहां घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास के कई सौ साल पीछे पहुंच गए हों.

भगवान शिव की भव्य त्रिमूर्ति (Photo-incredibleindia.gov.in)

अगर आप कला और संस्कृति से जुड़ी जगहें देखना पसंद करते हैं, तो चीन के डुनहुआंग शहर की मोगाओ गुफाएं आपके लिए बेस्ट हैं. यहाँ करीब 735 गुफाओं का विशाल परिसर है, जिसमें 4वीं शताब्दी से बनी हुई पेंटिंग्स और मूर्तियां हैं. इसके अलावा इन गुफाओं में भारतीय, मध्य एशियाई और चीनी कला का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है. रंग-बिरंगे भित्ति चित्र (wall paintings) और बुद्ध की मूर्तियां इन गुफाओं को बेहद खास बनाती हैं.

रंग-बिरंगी भित्ति चित्रों की दुनिया (Photo-whc.unesco.org)

अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो यह जगह आपको ज़रूर पसंद आएगी. मलेशिया में स्थित गुनुंग मुलु नेशनल पार्क दुनिया की सबसे अनोखी गुफा प्रणालियों का घर है. यहां मौजूद सारावाक चैंबर इतना बड़ा है कि उसमें पूरा फुटबॉल स्टेडियम समा जाए. इसके अलावा यहां की चूना पत्थर की चट्टानें और अंदर फैला पारिस्थितिक तंत्र (ecosystem) देखने लायक है. रोमांच पसंद करने वालों के लिए यह जगह किसी वंडरलैंड से कम नहीं.

रोमांच से भरी गुफाएं (Photo-whc.unesco.org)

5. फोंग न्हा-के बांग राष्ट्रीय उद्यान, वियतनाम

वियतनाम की यह जगह दुनिया की सबसे मशहूर गुफा प्रणालियों में गिनी जाती है. यहां मौजूद हैंग सोन डूंग गुफा दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है. इसके अलावा यहां कई अन्य गुफाएं हैं जिनमें विशाल स्टैलेग्माइट्स, स्टैलेक्टाइट्स और भूमिगत नदियां हैं. इन गुफाओं की खासियत यह है कि इनमें से कुछ हिस्से अब तक इंसानों की पहुंच से दूर हैं और पूरी तरह प्राकृतिक रूप में मौजूद हैं.

दुनिया की सबसे बड़ी गुफा (Photo-vietnamdiscovery.com)





