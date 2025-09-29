scorecardresearch
 

रेलवे का यात्रियों को तोहफ़ा! दिवाली और छठ के लिए इन 8 रूटों पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

त्योहारों के सीज़न में उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों को होने वाली भारी भीड़ और कंफर्म टिकट की समस्या से राहत देने के लिए भारतीय रेलवे (पूर्व मध्य रेलवे) ने 8 जोड़ी नई 'पूजा स्पेशल ट्रेनें' चलाने की घोषणा की है.

त्योहारों में टिकट की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए (Photo: IGT)
Pooja Special Trains: त्योहारी सीज़न शुरू होते ही ट्रेनों में टिकट के लिए भीड़ बढ़ जाती है. खासकर दीपावली और छठ पूजा के समय उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट पाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में यात्रियों की इस भारी भीड़ और सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने इस बार विशेष इंतजाम किए हैं.

पूर्व मध्य रेलवे ने घोषणा की है कि त्योहारों में भीड़ को कम करने के लिए 8 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगीं. इसके अलावा, 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की अवधि भी बढ़ा दी गई है. पूर्व मध्य रेलवे की सीपीआरओ सरस्वती चंद्रा ने बताया कि इन स्पेशल ट्रेनों से पूर्वांचल के लाखों यात्रियों को सीधे लाभ मिलेगा और उनकी यात्रा आरामदायक हो सकेगी.

दीपावली-छठ में विशेष ट्रेन सेवा

यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ महत्वपूर्ण रूटों पर एसी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो लंबी दूरी तय करेंगी.

1. राजगीर-आनंद विहार-राजगीर स्पेशल (03221/03222): राजगीर से 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक हर सोमवार, आनंद विहार से 14 अक्टूबर से 25 नवंबर तक हर मंगलवार को चलेगी

2. गया-दिल्ली-गया स्पेशल (03639/03640): गया से 12 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, दिल्ली से 13 अक्टूबर से 01 दिसंबर तक चलेगी.

3. धनबाद-दिल्ली-धनबाद स्पेशल (03309/03310): धनबाद से हर शनिवार और मंगलवार, दिल्ली से हर रविवार और बुधवार 11 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी

4. लोकमान्य तिलक-मुजफ्फरपुर एसी स्पेशल (01043/01044): 7 अक्टूबर से 13 नवंबर तक मंगलवार और गुरुवार तक चलेगी.

5. सीएसएमटी-आसनसोल एसी स्पेशल (01145/01146): 6 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलेगी.

6. राजकोट-बरौनी-राजकोट स्पेशल (09569/09570): 2 अक्टूबर से 29 नवंबर तक चलेगी.

7. साबरमती-पटना-साबरमती स्पेशल (09427/09428): 1 अक्टूबर से 28 नवंबर तक सप्ताह में दो दिन चलेगी.

8. नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-जयनगर-इतवारी स्पेशल (08869/08870): 16 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलेगी.

इन स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाई गई

1. गया-आनंद विहार स्पेशल (02397): 12 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी.

2. आनंद विहार-गया स्पेशल (02398): 13 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक हर सोमवार को चलेगी

3. मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल (05283): 11 अक्टूबर से 29 नवंबर तक शनिवार और बुधवार को चलेगी

4. आनंद विहार-मुजफ्फरपुर स्पेशल (05284): 12 अक्टूबर से 30 नवंबर तक रविवार और गुरुवार को चलेगी.

