दुनिया भर के टूरिस्टों को पसंद आते हैं ये देश, भारत के ये शहर भी लिस्ट में

27 सितंबर, 2025 को पूरी दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस (World Tourism Day) मनाया जा रहा है. इस साल का विषय है “पर्यटन और सतत परिवर्तन”, जो इस बात पर ज़ोर देता है कि हमारी यात्राएं सिर्फ़ घूमने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय बदलाव का भी जरिया बन सकती हैं. इस खास मौके पर, आइए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे लोकप्रिय शहरों के बारे में. जहां सबसे ज्यादा लोग घूमने जाना पसंद करते हैं. यह रैंकिंग केवल इमारतों की भव्यता पर नहीं, बल्कि शहरों की समृद्ध संस्कृति, शीर्ष स्तरीय होटलों, बेहतरीन खाना और अविस्मरणीय अनुभवों पर आधारित होती है.

मेक्सिको का वैश्विक दबदबा

वैश्विक रैंकिंग में मेक्सिको ने अपनी विरासत और संस्कृति के दम पर शानदार प्रदर्शन किया है. मेक्सिको के चार शहर इस रैंकिंग में शामिल हैं, जो इसे सूची में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बनाते हैं, इनमें से सैन मिगुएल डे अलेंदे ने लगातार दूसरे साल दुनिया के सबसे पसंदीदा यात्रा गंतव्य के रूप में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है.

इस मैक्सिकन शहर की सफलता के पीछे इसका औपनिवेशिक आकर्षण, पैदल चलने की सुविधा, किफायती विकल्प और गतिशील कला का माहौल है. एशिया की बात करें, तो थाईलैंड ने भी टॉप 10 में दो जगह बनाई है. चियांग माई दूसरे स्थान पर और बैंकॉक चौथे स्थान पर काबिज हैं. जापान से टोक्यो और क्योटो भी टॉप 10 में हैं, जो साफ दिखाता है कि एशिया का दबदबा पूरी दुनिया में कायम है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: सिर्फ सैर-सपाटा नहीं, दुनिया को बदलने का जरिया भी है टूरिज्म

जयपुर का जलवा

दुनिया के टॉप 25 शहरों की सूची में भारत के तीन शहर, जयपुर, मुंबई और आगरा शामिल हैं. इस उपलब्धि के साथ, भारत मेक्सिको के बाद सूची में दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है. इस साल की सबसे बड़ी बात यह रही कि गुलाबी शहर जयपुर ने इटली के प्रसिद्ध फ़्लोरेंस (Florence) शहर को पीछे छोड़ते हुए, दुनिया भर में घूमने के लिए सबसे अच्छे शहरों में पांचवां स्थान हासिल किया है.

जयपुर, जो तीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों आमेर किला (Amber Fort), जंतर मंतर (Jantar Mantar) और जयपुर का परकोटा शहर (Walled City of Jaipur) का घर है, अब विश्व मानचित्र पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित हो चुका है. यह उपलब्धि भारत के समृद्ध इतिहास और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का प्रमाण है.

टॉप सबसे लोकप्रिय सिटी

सैन मिगुएल डे अलेंदे, मेक्सिको

चियांग माई, थाईलैंड

टोक्यो, जापान

बैंकॉक, थाईलैंड

जयपुर, भारत

क्योटो, जापान

फ़्लोरेंस, इटली

विश्व पर्यटन दिवस हमें याद दिलाता है कि यात्रा सिर्फ़ छुट्टी नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सतत विकास का शक्तिशाली इंजन है. इन शहरों की सफलता, विशेष रूप से भारत के जयपुर की वैश्विक पहचान, यह दर्शाती है कि जो शहर अपनी विरासत को संजोते हैं और पर्यटन के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाते हैं, वे ही दुनिया में सबसे अधिक पसंदीदा गंतव्य बनते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: सिर्फ 15 हजार के बजट में घूम आएं भारत के ये 5 आईलैंड

---- समाप्त ----