दुबई के बजट में 'स्विट्जरलैंड' जैसा नजारा! जानें रूस में फ्लाइट से होटल तक का पूरा खर्च

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन का यह पहला भारत दौरा है, जो दोनों देशों के लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है. रूस जो कि न सिर्फ अपने राजनीतिक फैसलों बल्कि अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और भव्य वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है. ऐसे में कई लोगों के मन में रूस घूमने का ख्याल आ रहा होगा. अगर आप भी मॉस्को की खूबसूरती या सेंट पीटर्सबर्ग के इतिहास को करीब से देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले मन में यही सवाल आता है कि इस यात्रा पर कुल कितना खर्च आएगा?

रूस की यात्रा की योजना बनाना बहुत रोमांचक है, लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि आपकी जेब पर कितना भार पड़ने वाला है, ताकि आप अपनी यात्रा का पूरा मजा ले सकें. रूस में हर बजट के लिए विकल्प मौजूद हैं, चाहे आप सस्ते हॉस्टल में रहें या किसी आलीशान होटल में. आइए, जानते हैं कि भारत से रूस जाने के लिए फ्लाइट, वीज़ा, रहना और खाने-पीने का मोटा-मोटा खर्च कितना आ सकता है और आप कैसे अपनी लागत को कम कर सकते हैं. यहां की कई लोकेशन ऐसी हैं जहां जाकर आपको ऐसा लगेगा कि किसी यूरोप के शहर में आ गए हैं. यहां आपको कम बजट में स्विटजरलैंड जैसी खूबसूरती देखने को मिलेगी.

रूस यात्रा की लागत किन बातों पर निर्भर करेगी?

भारत से रूस की आपकी कुल यात्रा लागत कई चीजों पर निर्भर करती है. सबसे पहले तो यह तय करें कि आप किस तारीख को जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं और आप कितना आराम चाहते हैं. अगर आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं या बहुत आलीशान होटलों में ठहरते हैं, तो आपका खर्च बढ़ जाएगा. इसलिए, अपनी यात्रा की तारीखें, शहर का चुनाव और आराम का स्तर तय करने से आपको बजट बनाने में मदद मिलेगी.

भारत से रूस के लिए हवाई यात्रा का खर्च

रूस घूमने के खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा हवाई यात्रा पर आता है. ज्यादातर सीधी या कनेक्टिंग फ्लाइट्स मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े और लोकप्रिय शहरों तक जाती हैं. इसलिए, भारत से रूस के लिए हवाई टिकट की योजना और व्यवस्था पहले से कर लेना बहुत जरूरी है. अगर आप 2–3 महीने पहले ही टिकट बुक कर लें, तो राउंड-ट्रिप इकॉनमी किराया आमतौर पर ₹30,000 से ₹50,000 के बीच आ सकता है.

वहीं, अगर आप पीक सीजन में जाते हैं, तो यही किराया ₹60,000 से ₹75,000 तक जा सकता है. आमतौर पर इस रूट पर एअरोफ्लोट, अमीरात, कतर एयरवेज और टर्किश एयरलाइंस जैसी एयरलाइंस चलती हैं. पर सस्ती फ्लाइट्स पाने के लिए आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं.

रूस में रहने और खाने-पीने का बजट

रूस में आवास की लागत आपकी पसंद पर निर्भर करती है. यहां पर रहने के लिए आपको बजट हॉस्टल, मध्यम श्रेणी के होटल और लग्जरी प्रॉपर्टीज जैसे विकल्प मिल जाएंगे. एक अच्छे श्रेणी के होटल में एक रात ठहरने का खर्च ₹10,000 से ₹20,000 प्रति रात्रि तक हो सकता है. यह मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों की दर है.

छोटे शहरों में यह किराया और भी कम हो सकता है. ध्यान देने की बात यह है कि यहां स्थानीय परिवहन पर समय और पैसा बचाने के लिए हमेशा मेट्रो स्टेशनों के पास ही रहने की कोशिश करें. इसके अलावा रूसी भोजन बहुत स्वादिष्ट और पेट भरने वाला होता है और यह हर बजट के हिसाब से उपलब्ध है. रूस में एक दिन के खाने की लागत ₹1000 से ₹2,000 प्रति व्यक्ति या उससे अधिक हो सकती है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी साधारण कैफे में खा रहे हैं या किसी बड़े रेस्टोरेंट में.

वीजा और स्थानीय परिवहन का खर्च

रूस में घूमने से पहले आपको वीजा लेना जरूरी होता है. भारतीय नागरिकों के लिए रूस का वीजा पाने की प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसके लिए आपको पहले से योजना बनानी होगी. भारतीय नागरिकों के लिए रूस वीजा शुल्क आम तौर पर ₹5,000 से ₹8,000 के बीच हो सकता है, जिसमें अतिरिक्त सेवा शुल्क भी शामिल होता है. यह वीजा के प्रकार और प्रोसेसिंग समय पर निर्भर करता है. अच्छी बात यह है कि रूस में घूमना काफी किफायती है, खासकर अगर आप वहां के सार्वजनिक परिवहन, जैसे मेट्रो, का इस्तेमाल करते हैं. आप टैक्सी के लिए यांडेक्स या उबर जैसी ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको अधिक भुगतान न करना पड़े और आपकी यात्रा की लागत कम रहे.

कुल मिलाकर, अगर आप कम से कम खर्च में रूस घूमना चाहते हैं, तो आपको से ₹80,000 से 1 लाख रुपये तक का शुरुआती बजट बनाना होगा. इसमें आपकी व्यक्तिगत खर्चों और दर्शनीय स्थलों पर होने वाले खर्च को शामिल नहीं किया गया है. लेकिन थोड़ी समझदारी और पहले से बुकिंग करके आप रूस की यात्रा को यादगार और सस्ता बना सकते हैं.

