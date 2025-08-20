scorecardresearch
 

Feedback

बारिश के मौसम में लें वाइल्ड सफारी का रोमांच, खुले हैं ये नेशनल पार्क

बरसात का मौसम सिर्फ रोमांस ही नहीं, जंगल सफारी के लिए भी बेहतरीन मौका है. भारत में कई नेशनल पार्क मानसून में भी खुले रहते हैं, जहां बारिश के बीच जंगल की असली खूबसूरती निखरकर सामने आती है.

Advertisement
X
बरसाती जंगल की असली रौनक (Photo- Pixabay)
बरसाती जंगल की असली रौनक (Photo- Pixabay)

मानसून का मौसम सफारी के शौकीनों के लिए जन्नत साबित हो सकता है. हालांकि, बारिश के बीच छुट्टियां मनाने का ख्याल हर किसी के दिमाग में नहीं आता, लेकिन भारत का विविध भूगोल इसे खास बना देता है. यहां कई नेशनल पार्क और वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी बारिश के मौसम में भी खुले रहते हैं. इन जगहों पर न सिर्फ हरियाली का अलग ही रंग देखने को मिलता है, बल्कि बारिश के बीच जंगल का जादुई नज़ारा और भी रोमांचक हो जाता है.

बरसात में भले ही बड़े जानवरों के दर्शन कम हो जाएं, लेकिन जंगल की असली धड़कन इसी मौसम में महसूस होती है. कहीं हाथी झूमते हुए बारिश का आनंद लेते हैं, तो कहीं पक्षियों की चहचहाहट हर कोने को गुलजार कर देती है. यही नहीं, दुर्लभ पौधे और हरी-भरी बेलें भी मानसून में खिलकर जंगल को एक नई जान दे देती हैं.

सालभर खुले रहते हैं ये पार्क

अगर आप मानसून सफारी का मज़ा लेना चाहते हैं तो दक्षिण भारत के कई पार्क आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं. तमिलनाडु का मुदुमलाई नेशनल पार्क, कर्नाटक का बांदीपुर और केरल का पेरियार वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी सालभर खुले रहते हैं. इसके अलावा नागरहोल नेशनल पार्क भी मानसून में पर्यटकों का स्वागत करता है. यहां बारिश के बीच ट्रैकिंग और जंगल सफारी दोनों का अलग ही अनुभव मिलता है.

सम्बंधित ख़बरें

Cloud Burst in Himalayan States
क्यों फट रहे हैं पहाड़ों पर बादल? मंडी-धराली से कठुआ-किश्तवाड़ तक कुदरती तबाही, Photos 
Nisar radar antenna reflector
खुल गई NISAR की छतरी... अब धरती की निगरानी के लिए तैयार, देगा आपदाओं की जानकारी 
france wildfire
दक्षिणी फ्रांस के जंगलों में फैली भीषण आग.... एक की मौत, कई घायल - देखें PHOTOS 
wildfire melting glaciers temprature
पारा 50 डिग्री के पार... जंगलों में फैली आग और तुर्की के पहाड़ों से खत्म होती बर्फ- देखें PHOTOS 
NASA ISRO NISAR Launch
इसरो-नासा के NISAR को क्यों बताया जा रहा आसमानी 'सुपरहीरो'... धरती के हर बदलाव पर करेगा अलर्ट 
Advertisement

यह भी पढ़ें: कम बजट में करें चीन की सैर, भारतीयों के लिए परफेक्ट हैं ये लोकेशन

Periyar Sanctuary
बरसाती जंगल की असली रौनक (Photo- incredibleindia.gov.in)

वहीं, उत्तर भारत के मशहूर नेशनल पार्क जैसे रणथंभौर, कॉर्बेट और बांधवगढ़ मानसून के दौरान पूरी तरह बंद नहीं होते. इनमें सीमित इलाकों में सफारी की अनुमति मिलती है, जिससे यहां का अनुभव भी अनोखा बन जाता है.

ऑफबीट विकल्प भी हैं शानदार

अगर आप भीड़ से दूर कुछ अलग करना चाहते हैं, तो मानसून आपके लिए परफेक्ट समय है. इस दौरान पर्यटकों की भीड़ कम होती है और टिकट के दाम भी सामान्य दिनों से कम रहते हैं. यानी आप कम खर्च में ज्यादा रोमांचक सफर का मजा ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Gen Z को नहीं पसंद है भारत का एक भी शहर, भा रहे हैं विदेश के ये लोकेशन

Hemis National Park
लद्दाख की वादियों में जंगली खुरों की टोली (Photo- incredibleindia.gov.in)

लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क इसी का बेहतरीन उदाहरण है. यहां सफारी नहीं बल्कि ट्रैकिंग का मज़ा लिया जा सकता है. बारिश में यह इलाका बेहद शांत, खूबसूरत और रोमांचक हो जाता है. यहां की ट्रेल्स पर चलते हुए बर्फ से ढकी चोटियों और दुर्लभ जीव-जंतुओं से सामना हो सकता है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement