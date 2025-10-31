scorecardresearch
 

बॉलीवुड सेलेब्स की तरह करनी है शादी? ये शानदार डेस्टिनेशन हैं परफेक्ट

अगर आप भी अपनी शादी को किसी फिल्मी अंदाज में यादगार बनाना चाहते हैं, तो भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो हर किसी का सपना सच कर देती हैं. कुछ डेस्टिनेशन ऐसे हैं जहां शादी करना शानदार अनुभव देता है.

शादी करने के लिए सबसे अच्छी जगह (Photo: Unsplash)
Destination wedding: शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, शादी के लिए लोग डेस्टिनेशन की तलाश में होंगे. आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है. बॉलीवुड सितारों से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक, हर कोई अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए किसी खास जगह का चुनाव कर रहा है.

अगर आप भी अपनी शादी को किसी परी कथा जैसा भव्य और यादगार बनाना चाहते हैं, तो भारत में ऐसे कई बेहतरीन ठिकाने हैं, जो 'सेलिब्रिटी स्टाइल' की शादी के लिए एकदम परफेक्ट हैं. ये जगहें शानदार नजारों, शाही महलों और सुकून भरे माहौल का अद्भुत संगम पेश करती हैं. 

1. उदयपुर, राजस्थान

राजस्थान का उदयपुर शहर विलासिता और भव्यता का पर्याय है. इसे "पूर्व का वेनिस" भी कहा जाता है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शाही वास्तुकला इसे भारत के सबसे पसंदीदा विवाह स्थलों में से एक बनाती है. यहां सिटी पैलेस, जगमंदिर आइलैंड पैलेस और फतेहगढ़ किले जैसे राजसी महल मौजूद हैं. इसके अलावा पिछोला और फतेह सागर जैसी शांत झीलें शादी की तस्वीरों के लिए एक शानदार नजारा पेश करती हैं. यही कराण है कि परीकथा जैसी शाही शादी की चाहत रखने वाले जोड़ों के लिए उदयपुर एक बेजोड़ विकल्प है.

यह भी पढ़ें: अब होटल में स्वागत करेगा AI, खाने-पीने और घूमने की पूरी प्लानिंग भी संभालेगा

2. जयपुर. राजस्थान

राजस्थान की राजधानी जयपुर भी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बेहद लोकप्रिय है. अपने शाही किलों, महलों और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाने वाला जयपुर उन जोड़ों के लिए एकदम सही है, जो भव्यता के साथ पारंपरिक शादी का सपना देखते हैं. यहां सामोद पैलेस, रामबाग पैलेस और फेयरमोंट जयपुर जैसे शानदार स्थल मौजूद हैं. इसके अलावा राजस्थानी संस्कृति, लोक संगीत और नृत्य यहां के पारंपरिक माहौल में चार चांद लगा देते हैं. 

3. मसूरी, उत्तराखंड

'पहाड़ों की रानी' के रूप में प्रसिद्ध मसूरी, एक रोमांटिक डेस्टिनेशन वेडिंग लोकेशन के रूप में मशहूर है. हिमालय की गोद में बसा यह शहर लुभावने दृश्य और ठंडे मौसम की वजह से लोगों को पसंद है, जो गर्मियों में शादी के लिए एकदम सही है. यहां कई पहाड़ी रिसॉर्ट्स उपलब्ध हैं. यही कारण है कि यहां धुंध भरे पहाड़ों और देवदार के जंगलों के बीच फंक्शन करना परफेक्ट लगता है. 

यह भी पढ़ें: भारत के इन 5 शहरों में खाने का स्वाद है शानदार, जहां घूमने से ज्यादा है खाने का मजा

4. गोवा

समुद्र किनारे शादी करने का सपना देखने वाले जोड़ों के लिए गोवा सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है. यहां का सुकून भरा माहौल, सुनहरे बीच और जीवंत संस्कृति शादी को एक रोमांटिक और यादगार अनुभव बना देते हैं. इसके अलावा गोवा के कई बीच रिसॉर्ट्स विशेष वेडिंग पैकेज भी देते हैं, जिसमें सजावट से लेकर मेहमानों के ठहरने तक की पूरी व्यवस्था होती है. खास बात यह है कि यहां जब सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में सात फेरे होते हैं, तो वह पल किसी जादू से कम नहीं लगता. अगर आप उत्सव, पार्टी और आराम, तीनों का परफेक्ट मेल चाहते हैं, तो गोवा आपकी ड्रीम वेडिंग के लिए सबसे सही डेस्टिनेशन है.

5. केरल

प्रकृति से जुड़ाव चाहने वाले जोड़ों के लिए केरल किसी सपने से कम नहीं है. यहां के शांत बैकवाटर, सुनहरे समुद्र तट और चारों ओर फैली हरियाली हर शादी को खास बना देते हैं. इतना ही नहीं अलेप्पी के बैकवाटर पर हाउसबोट में होने वाली शादी तो जैसे किसी फिल्म का सीन लगती है. वहीं, कोवलम और वर्कला के बीच बने लग्जरी रिसॉर्ट्स रोमांटिक सूर्यास्त के बीच फेरे लेने के लिए परफेक्ट हैं. शादी से पहले रिलैक्स करने के लिए यहां के आयुर्वेद स्पा और वेलनेस रिट्रीट जोड़ों को एक सुकून भरा अनुभव देते हैं.

6. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

नीला समुद्र, साफ-सुथरे बीच और अद्भुत नजारों के साथ, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह भी एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में काफी पॉपुलर हो रहा है. यहां के खूबसूरत रिसॉर्ट्स और बीच पर शादी रोमांटिक थीम के लिए परफेक्‍ट हैं, जो आपकी शादी की तस्वीरों को ड्रीम वेडिंग बना देंगे.

