नेपाल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर वायरल हुआ वो विदेशी ब्लॉगर,पहले आया था भारत

अमेरिकी ब्लॉगर हैरी कुछ महीने पहले सिक्किम और दार्जलिंग की यात्रा पर आए थे, सिक्किम को उन्होंने भारत का स्विटजरलैंड कहा था. करीब 22 मिनट के वीडियो में वो अपनी भारत यात्रा का अनुभव शेयर कर रहे हैं.

ब्लॉगर हैरी को भारत का कौन सा शहर पसंद आया (Photo:Youtube\@wehatethecold)
नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों का वीडियो रिकॉर्ड कर सुर्खियों में आए अमेरिकी ब्लॉगर हैरी, कुछ महीने पहले अपनी बाइक यात्रा के दौरान भारत आए थे. उन्होंने भारत के कई हिस्सों का दौरा किया और यहां की प्राकृतिक खूबसूरती को देखकर हैरान रह गए. खासकर, उन्होंने देश के पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और दार्जिलिंग की यात्रा की, जहां के अनुभव उनके लिए अविस्मरणीय थे. 

हैरी ने अपनी भारत यात्रा की शुरुआत पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग की पहाड़ियों से की थी. कोलकाता की भीड़भाड़ के बाद, यह जगह उनके लिए एक ताज़ा हवा के झोंके जैसी थी. दार्जिलिंग में रहते हुए, हैरी का सामना बहादुर गोरखा समुदाय के लोगों से हुआ. उन्होंने गोरखा रेजिमेंटों की शौर्य गाथाएं सुनीं, जो ब्रिटिश और भारतीय सेना दोनों में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं.

हैरी अपने वीडियो में स्थानीय लोगों से मिलते और उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं. दार्जिलिंग की चाय के बागानों और ठंडी हवाओं के बीच, हैरी को एक अलग ही भारत का अनुभव हुआ, जो उनके लिए बेहद यादगार था.

यह भी पढ़ें: नेपाल गए विदेशी ब्लॉगर ने कैमरे में ऐसा क्या रिकॉर्ड किया कि वायरल हो गया, आपने देखा वीडियो?

सिक्किम को कहा 'भारत का स्विट्जरलैंड' 

दार्जिलिंग से हैरी सिक्किम पहुंचे थे, जिसे वो 'भारत का स्विट्जरलैंड' कहते हैं, पहाड़ों के बीच बसी यह जगह अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, बौद्ध मठों और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है. सिक्किम भारत का एक बेहद खूबसूरत राज्य है, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है. यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे-भरे पहाड़ों, गहरी घाटियों, और बौद्ध मठों के लिए जाना जाता है.

गंगटोक जैसी राजधानी के साथ, सिक्किम शांति और आध्यात्मिकता का केंद्र है, जो इसे पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाता है.  यहां का मौसम साल भर ठंडा और सुहावना रहता है, और यहां की स्वच्छ हवा, साफ़ नदियां और शांत झीलें इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाती हैं. हैरी को सिक्किम के हरे-भरे पहाड़ और दूर-दूर तक फैली हरियाली बेहद पसंद आई थी. हैरी को भारत में सबसे ज़्यादा पसंद आया दार्जिलिंग और सिक्किम का शांत, प्राकृतिक और भीड़भाड़ से मुक्त माहौल. 
 

यह भी पढ़ें: नेपाल हिंसा: होटल में आग, रस्सी से उतरते वक्त UP की महिला की मौत

 

---- समाप्त ----
