scorecardresearch
 

Feedback

नेपाल गए विदेशी ब्लॉगर ने कैमरे में ऐसा क्या रिकॉर्ड किया कि वायरल हो गया, आपने देखा वीडियो?

नेपाल का जेन-जी आंदोलन अब वैश्विक सुर्खियों में है. एक विदेशी ट्रैवल ब्लॉगर हैरी ने अपने कैमरे में यहां के उग्र विरोध प्रदर्शनों को कैद किया. आगजनी, धुएं से भरी सड़कों और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाते युवाओं के बीच हैरी का व्लॉग किसी डॉक्यूमेंट्री से कम नहीं लगता.

Advertisement
X
हैरी ने नेपाल में जेन जी प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड किया और अपने यू-ट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर किया है. (Photo: Youtube\@wehatethecold)
हैरी ने नेपाल में जेन जी प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड किया और अपने यू-ट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर किया है. (Photo: Youtube\@wehatethecold)

Nepal Protest Blog: नेपाल में जब सड़कों पर जेन जी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर थे तब ही हैरी बाइक पर नेपाल पहुंचे. हैरी अपनी बाइक से थाईलैंड से यूके की यात्रा के दौरान नेपाल घूमने गए थे. इस दौरान नेपाल में अचानक जेन जी आंदोलन शुरू हुआ और हैरी ने अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लिया. 

हैरा का सोशल मीडिया अकाउंट wehatethecold है. वे इसपर ब्लॉग बनाकर शेयर करते हैं. नेपाल में उन्होंने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया सब यू-ट्यूब पर पोस्ट कर दिया और देखते देखते उनका यह ब्लॉग वायरल हो गया. हैरी का ब्लॉग नेपाल प्रोटेस्ट पर किसी डॉक्यूमेंट्री से कम नहीं लग रहा है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होने लिखा, 'नेपाल में आग लगी है पूरी इमारत जल गई है.'

हैरी ने धुएं के गुबार उठते देखे, प्रदर्शनकारियों को आग की लपटों में घिरे एक ट्रक के ऊपर नाचते हुए देखा और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की. उन्होंने आगे लिखा, 'मैं यहां से निकल जाऊंगा. मेरे दाहिनी ओर क्या हो रहा है, उन सभी वाहनों से धुआं.' हैरी सड़कों पर दौड़ते हुए सब रिकॉर्ड किया. वीडियो में लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और भागते दौड़ते आग लगाते नजर आ रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Gen-Z Movement in Nepal
Gen-Z आंदोलन पर ओली की पार्टी का पहला बयान 
प्रदर्शन रुकने के बाद अब नेपाल में राजनीतिक तनाव है. (Photo- Reuters)
युवा विद्रोह के बाद क्या बोलिविया की राह पर चला जाएगा नेपाल? 
Violence Rampage in Nepal: 34 Dead, 15,000 Prisoners Escape
नेपाल हिंसा: मृतकों का आंकड़ा 34 पहुंचा, 1300 से ज्यादा का इलाज जारी 
नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में फाइलें जला दी गईं और हथियार लूट लिए गए. (Photo- PTI)
आग में खाक हुईं हजारों फाइलें, क्या अब खत्म हो जाएंगे नेपाल के पेंडिंग केस? 
Kathmandu: Demonstrators hold placards and raise slogans during a protest against the government, in Kathmandu, Nepal, Thursday, Sept. 11, 2025. (PTI Photo/Rishikesh Kumar)
'राजा की ना हो वापसी...', अचानक एक्टिव हुए नेपाल के Gen-Z प्रदर्शनकारी 
Advertisement

नेपाली ने ब्लॉगर से कहा- आपकी सुरक्षा हमारी चिंता

यूट्यूब पर शेयर किए गए पूरे व्लॉग में हैरी ने बताया कि वह अपनी बाइक चला रहे थे तब ही उन्होंने भीड़ को भागते देखा. एक स्थानीय व्यक्ति से पूछने पर कि क्या हो रहा है तब उनको बताया गया कि लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. शख्स ने उनसे कहा, 'हम भाग रहे हैं. आप सुरक्षित रहें. आपकी सुरक्षा हमारी चिंता है.' इस बीच, व्लॉगर ने अपनी बाइक खड़ी की और वे इस जगह चले गए जहां लोग नारे लगा रहे थे.

यह लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है

प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश करते हुए, उन्होंने एक को यह कहते सुना,' एक आदमी ने बीच रास्ते में पत्थर फेंका. इसलिए, हम भाग रहे हैं.' कुछ ही देर बाद, जब उनके आस-पास तेज़ धमाके गूंजने लगे, तो उन्होंने कहा, 'तनाव बहुत ज़्यादा है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अभी क्या देख रहा हूं.' एक प्रदर्शनकारी ने उनसे कहा कि यह सोशल मीडिया के लिए नहीं यह भष्ट्रचार के लिए है.

जैसे ही यह वीडियो लाखों व्यूज़ के साथ वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनकी बहादुरी और "बिना किसी प्रोपेगैंडा के हमें हकीकत दिखाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने" के लिए उनकी सराहना की, कई अन्य लोगों ने कहा, 'ऐसा कंटेंट जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता.' एक अन्य यूज़र ने कहा,'अविश्वसनीय वीडियो यह ज़रूर इतिहास रचेगा.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement