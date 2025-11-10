ताजमहल से गंगा घाट तक...आसमान से देखने का मौका, ये हैं 5 टॉप हॉट एयर बैलून स्पॉट

भारत में पिछले कुछ सालों से हॉट एयर बैलून का क्रेज लोगों में बढ़ता जा रहा है. आसमान के ऊपर से जमीन का नजारा देखना खास अनुभव होता है. हवा में झूलता एक बड़ा-सा गुब्बारा, नीचे फैली हरियाली, पहाड़, झीलें और सूरज की सुनहरी रोशनी, हॉट एयर बैलून राइड का ये रोमांच सचमुच किसी जादू से कम नहीं. देश में कई ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहां टूरिस्ट ये एडवेंचर करने जाना पसंद करते हैं. पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि हॉट एयर बैलूनिंग की मांग बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है. आइए जानते हैं भारत की 5 ऐसी जगहें जहां आसमान से दिखती है धरती की सबसे खूबसूरत तस्वीर.

जयपुर और पुष्कर हॉट एयर बैलून राइड के लिए देश की सबसे लोकप्रिय जगहों में शामिल हैं. जयपुर में हवा महल, आमेर किला और गुलाबी शहर का रंगीन नजारा ऊपर से देखने लायक होता है. वहीं पुष्कर में रेगिस्तान, झीलें और ऊंट मेला मिलकर देखना भी अद्भुत अनुभव है. यहां की राइड की कीमत करीब 6,000 से 12,000 रुपये के बीच होती है. इसके अलावा यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा समय सितंबर से नवंबर और फरवरी से अप्रैल माना जाता है.

अगर आप हरियाली और पहाड़ियों के बीच उड़ान भरना चाहते हैं, तो लोनावाला और कामशेत आपके लिए परफेक्ट जगह हैं. यहां से पावना झील, टाइगर्स लीप और भुशी डैम जैसे स्थान ऊपर से बहुत खूबसूरत दिखते हैं. इतना ही नहीं मानसून के बाद जब घाटियां धुंध से ढकी होती हैं, तब यह अनुभव और भी मनमोहक हो जाता है. यहां राइड की कीमत 7,000 से 12,000 रुपये तक होती है और यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई माना जाता है.

3. कर्नाटक- हम्पी और मैसूर

इतिहास और रोमांच का अद्भुत संगम देखने के लिए कर्नाटक बेहतरीन जगह है. जब आप हम्पी के प्राचीन मंदिर के खंडहरों और विशाल चट्टानों के ऊपर से उड़ते हैं, तो यह एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है. वहीं, मैसूर में आपको शाही महलों और हरे-भरे बागों के ऊपर से गुजरते हुए एक शाही एहसास दिलाता है. यहां राइड की कीमत करीब 6,000 से 11,000 रुपये के बीच रहती है. अपनी जादुई उड़ान का पूरा मजा लेने के लिए, अक्टूबर से फरवरी के बीच यात्रा करें, क्योंकि यह समय सबसे अच्छा माना जाता है.

उत्तर प्रदेश की हॉट एयर बैलून राइड आपको इतिहास और आध्यात्मिकता के एक अनूठे संगम में ले जाती है. आगरा में आसमान से ताजमहल को निहारने का रोमांच कोई नहीं भूल सकता. खासकर सूर्योदय के समय, जब ताज की सफेद संगमरमर की चमक सुनहरी हो जाती है, तो यह नजारा बेहद जादुई बन जाता है. वहीं, वाराणसी में आप सदियों पुराने गंगा घाटों और हजारों मंदिरों की हवाई झलक देखते हैं. ऊपर से दिखती मंदिरों की चोटियां और गंगा के शांत जल की धारा मन को छू जाती है, जो इस अनुभव को दिव्य बना देती है. यहां राइड की कीमत स्थान और उड़ान की अवधि के आधार पर 500 से 15,000 रुपये तक हो सकती है. अक्टूबर से मार्च के बीच यहां यात्रा करना सबसे बेहतर है.

उत्तराखंड- नैनीताल और ऋषिकेश

अगर आपने पहाड़ों, झीलों और नदियों के बीच उड़ान भरने का सपना देखा है, तो देवभूमि उत्तराखंड आपके लिए सबसे सही जगह है. यहां की हॉट एयर बैलून राइड आपको एक अद्वितीय शांति का अनुभव कराती है. नैनीताल की खूबसूरत नैनी झील और ऋषिकेश की शांत गंगा नदी के ऊपर से उड़ना सीधे आत्मा को सुकून देता है. यह सफर न सिर्फ रोमांचक होता है, बल्कि यहां के पवित्र वातावरण के कारण यह आपको एक गहरा आध्यात्मिक एहसास भी देता है. यहां राइड की कीमत लगभग 7,500 से 13,000 रुपये तक हो सकती है. प्रकृति के इस अद्भुत नजारे का पूरा मज़ा लेने के लिए, अक्टूबर से मार्च के बीच यहां की यात्रा करना सबसे बेहतर है.

