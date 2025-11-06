scorecardresearch
 

2026 का वेलकम विदेश में! ये 6 देश दे रहे हैं वीज़ा-फ्री एंट्री और पार्टी का मौका

अगर आप 2026 का स्वागत धमाकेदार अंदाज में करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, कुछ देश भारतीय यात्रियों को वीजा-फ्री या ऑन-अराइवल की सुविधा दे रहे हैं, जहां नया साल मनाना बेहद आसान और यादगार होगा.

इन देशों में मनाएं न्यू ईयर की बेस्ट पार्टी (Photo: AI generated )
इन देशों में मनाएं न्यू ईयर की बेस्ट पार्टी (Photo: AI generated )

अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो नए साल का स्वागत घर से दूर, किसी विदेशी जमीन पर धमाकेदार आतिशबाजी के साथ करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. अगर आप आने वाला साल यानी 2026 की शुरुआत विदेश यात्रा से करना चाहते हैं और इस बार विदेश में ऐसी जगहों की तलाश में हैं जहां मस्ती की गारंटी हो, थोड़ा सुकून भी मिल सके और सबसे जरूरी बात यात्रा करना एकदम आसान हो.

अच्छी खबर यह है कि इस लिस्ट में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देश सबसे ऊपर हैं. इन देशों को भारतीय यात्रियों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां वीजा की टेंशन नहीं है. यानी, आपको या तो वीजा-मुक्त एंट्री मिल रही है या फिर वीजा ऑन अराइवल की शानदार सुविधा. तो चलिए जानते हैं कि ये देश 2026 के स्वागत के लिए क्या खास पेशकश कर रहे हैं.

दुबई: विलासिता और आतिशबाजी का भव्य शो

दुबई की बात ही अलग है. यहां नया साल सिर्फ मनाया नहीं जाता, बल्कि एक भव्य त्योहार की तरह होता है. यहां रात 12 बजते ही बुर्ज खलीफा और पाम जुमेराह पर होने वाली आतिशबाजी से पूरा आसमान रोशन हो जाता है. अगर आप लग्जरी पसंद करते हैं, तो समुद्र किनारे यॉट पार्टियों में शामिल हो सकते हैं या रेगिस्तानी ड्यून्स में खास डिनर कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय यात्रियों के लिए यहां एंट्री बेहद आसान है, इसलिए तनाव-मुक्त यात्रा की गारंटी है.

अबू धाबी: सुकून और शाही अंदाज

जो लोग दुबई की भारी भीड़ से थोड़ा बचना चाहते हैं, उनके लिए अबू धाबी बेस्ट है. दुबई से बस थोड़ी ही दूरी पर, यह शहर शांति और शान का बेहतरीन मिश्रण पेश करता है. यहां कॉर्निश बीच पर होने वाली आतिशबाजी भी शानदार होती है, लेकिन माहौल थोड़ा शांत और क्लासी रहता है. यह जगह उन यात्रियों के लिए एकदम सही है जो भीड़-भाड़ से दूर रहकर शाही अंदाज में नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं.

सिंगापुर: छोटा शहर, बड़ा जश्न

सिंगापुर को सही मायनों में 'छोटे पैकेट में बड़ा धमाका' कहा जा सकता है. यह शहर साफ-सुथरा, सुरक्षित और आधुनिक है. यहां मरीना बे में न्यू ईयर की आतिशबाजी देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है. भारतीयों के लिए यहां वीजा-फ्री एंट्री की सुविधा है, इसलिए यह उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया विकल्प है जो आखिरी पल में भी बिना किसी टेंशन के ट्रिप प्लान करना चाहते हैं.

मलेशिया: सिटी लाइफ और बीच पार्टी का कॉम्बो

मलेशिया में आपको एक साथ दो तरह के अनुभव मिलते हैं. कुआलालंपुर में ऊंची गगनचुंबी इमारतों के बीच आतिशबाजी का शानदार नजारा देखने को मिलता है, जो शहर की रंगीनियों को दर्शाता है. वहीं, लैंगकॉवी और पेनांग जैसे खूबसूरत द्वीपों पर आप शांत बीच पार्टी का मजा ले सकते हैं. जो यात्री शहरी उत्साह और समुद्र तटीय सुकून दोनों का संतुलन चाहते हैं, उनके लिए मलेशिया एकदम फिट जगह है.

थाईलैंड: नॉन-स्टॉप पार्टी और आसान वीजा

अगर आपके लिए नया साल सिर्फ पार्टी, मस्ती और एडवेंचर का नाम है, तो थाईलैंड आपकी लिस्ट में नंबर एक पर होना चाहिए. यहां बैंकॉक की सड़कों पर मस्ती और जश्न का माहौल होता है, जबकि कोह फानगन की विश्व प्रसिद्ध 'फुल मून पार्टी' पूरी रात चलती है. जो शांति चाहते हैं, उनके लिए फुकेत और चियांग माई जैसे शहर शांत और सुंदर नजारे पेश करते हैं. सबसे बड़ी सुविधा यह है कि थाईलैंड में भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है, जिससे यहां पहुंचना बेहद आसान है.

वियतनाम: संस्कृति और सुकून से भरा

वियतनाम एक ऐसा देश है जो नए साल को रंगीन, सांस्कृतिक और सादगी भरे अंदाज में मनाता है. यहां लालटेन से जगमगाते पुराने शहर आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे. हालॉन्ग बे की क्रूज यात्रा जिंदगी भर याद रहेगी, और सड़क किनारे चल रहे स्थानीय उत्सवों में शामिल होने का मजा ही कुछ और ही है. भारतीयों को यहां वीजा फ्री एंट्री मिलती है, जो इसे और भी आसान और किफायती विकल्प बना देता है.
 

