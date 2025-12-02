scorecardresearch
 
खोया फोन होगा ब्लॉक... बड़े काम के हैं संचार साथी के ये 5 फीचर्स, आसान है यूज करना

संचार साथी चर्चा में है, जो जल्द ही आपके फोन में इंस्टॉल्ड होगा. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. अगले कुछ दिनों में तमाम कंपनियों को ये ऐप यूजर्स के फोन में इंस्टॉल करना होगा. इस ऐप की मदद से आप फ्रॉड को रिपोर्ट कर सकेंगे, अपने खोए फोन को ब्लॉक या अन-ब्लॉक कर सकेंगे. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

संचार साथी ऐप का इस्तेमाल आप फ्रॉड रिपोर्ट करने में कर सकते हैं. (Photo: ITG)
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने संचार साथी ऐप को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत सभी फोन्स में ये ऐप प्री-इंस्टॉल्ड मिलेगा. यहां तक की पुराने फोन्स में भी OTA अपडेट के जरिए इस ऐप को इंस्टॉल किया जाएगा. विभाग का कहना है कि फोन में इस ऐप के होने से लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी. 

मसलन नकली हैंडसेट खरीदने से लोगों को बचाना, साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाना, फर्जी कॉल्स को रिपोर्ट करने जैसे तमाम फीचर्स के साथ ये ऐप आता है. DoT ने इस ऐप को लोगों तक पहुंचाने के लिए कंपनियों को 120 दिनों तक का वक्त दिया है. हालांकि, आप चाहें तो इस ऐप को खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं. 

कौन-कौन से काम करेगा संचार साथी? 

संचार साथी कई काम में आपकी मदद कर सकता है. किसी फ्रॉड नंबर को रिपोर्ट करना हो या अपने खोए फोन को ब्लॉक करना आप बड़ी ही आसानी से ये सारा काम इस फोन के जरिए कर सकते हैं. जैसे आप इस फोन को ओपन करेंगे, आपको कई तरह की सिटीजन सर्विस का पेज दिखेगा. 

यह भी पढ़ें: संचार साथी ऐप कैसे रोकेगा फ्रॉड? क्या पुराने फोन में भी आएगा, दूर कर लें सारे कंफ्यूजन

संदिग्ध कॉल और मैसेज कर सकते हैं रिपोर्ट

यहां आपको पहला ऑप्शन चक्षु सर्विस का मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप संदिग्ध कॉल्स या मैसेज को रिपोर्ट कर सकते हैं. ये कॉल या मैसेज आपको वॉट्सऐप पर आया हो या फिर सीधे फोन पर, आप इन्हें रिपोर्ट कर पाएंगे. यहां आपको उसकी शिकायत कर पाएंगे. Sanchar Saathi

ब्लॉक कर पाएंगे खाया फोन

दूसरा ऑप्शन फोन ब्लॉक या अन-ब्लॉक करने का है. यानी आप अपने चोरी हुए या खोए फोन को रिपोर्ट करके उसे ब्लॉक कर सकते हैं. आप चाहें, तो यहां से किसी फोन को अन-ब्लॉक भी कर सकते हैं. अगर आपका खोया या चोरी हुआ फोन मिल जाता है, तो आप उसे अन-ब्लॉक कर पाएंगे. इसमें आपको फोन अन-ब्लॉक करने का कारण भी बताना होगा. Sanchar Saathi

आपके नाम पर कितने नंबर

तीसरा विकल्प अपने मोबाइल कनेक्शन की जानकारी हासिल करना होगा. यानी आप पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने नंबर एक्टिव हैं. अगर कोई नंबर आपका नहीं है तो इस ऐप से ही आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं. इसकी मदद से आप पता कर सकेंगे कि कोई आपके नाम पर फर्जी नंबर तो नहीं यूज कर रहा है. 

यह भी पढ़ें: न होगा डिलीट, न डिसेबल... आपके फोन में 'संचार साथी' ऐप से क्या चाहती है सरकार? विपक्ष ने उठाए सवाल

फर्जी फोन तो नहीं यूज कर रहे आप

चौथा फीचर फोन की असलियत जानने का है. यानी आपका फोन फर्जी तो नहीं है इसका पता आप इस फीचर की मदद से लगा सकते हैं. यहां आपको सिर्फ अपने फोन का 15 अंकों का IMEI नंबर एंटर करना होगा. IMEI नंबर सबमिट करते ही आपको उस नंबर से जुड़ी तमाम डिटेल्स मिल जाएंगे. जैसे किस ब्रांड का ये फोन है, उसका मॉडल नंबर क्या है और किसने उसे बनाया है. 

फर्जी इंटरनेशन कॉल कर सकते हैं रिपोर्ट 

इसका पांचवां फीचर किसी अंतरराष्ट्रीय कॉल को रिपोर्ट करना है. अगर कोई इंटरनेशनल कॉल भारतीय नंबर से आती है, तो उसे आप यहां से रिपोर्ट कर सकते हैं. आपको अपना नंबर, जिस नंबर से कॉल आई है वो नंबर, कॉल का वक्त, देश और दूसरी डिटेल्स एंटर करके रिपोर्ट करना होगा. 

कुल मिलाकर इस ऐप का इस्तेमाल आप उन तमाम सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए कर सकेंगे, जिनके लिए आपो संचार साथी की वेबसाइट पर जाना होता था. चूंकि, ये ऐप यूजर्स के फोन में इंस्टॉल्ड रहेगा, तो फ्रॉड कॉल्स को रिपोर्ट करना और दूसरी सर्विसेस यूज करना आसान हो जाएगा.

