Truecaller पर नहीं दिखेगा आपका नाम, करनी होगी ये आसान सेटिंग, जानिए पूरा तरीका

How to Unlist Phone Number from Truecaller: ट्रूकॉलर की मदद से कई बार लोगों को आपकी डिटेल्स मिल जाती हैं. आप बहुत ही आसान तरीके से अपने नाम और नंबर को ट्रूकॉलर की डायरेक्टरी से रिमूव कर सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. इसके बाद किसी को आपके फोन करने पर आपका नाम नजर नहीं आएगा. आइए जानते हैं कैसे आप ये काम कर सकते हैं.

Truecaller पर भी नहीं दिखेगा आपका नाम, बहुत आसान है रिमूव करना