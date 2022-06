Truecaller में होने वाले हैं बड़े बदलाव, मिलेंगे कई नए फीचर्स, जानिए क्या होगा चेंज

Truecaller दुनियाभर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप्लिकेशन है. इस प्लेटफॉर्म पर जल्द ही आपको कई नए फीचर्स देखने को मिलेंगे. अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हैं, तो आपको जल्द इस ऐप पर एक दो नहीं बल्कि पांच नए फीचर्स मिलेंगे.

कंपनी इन फीचर्स को यूजर्स के बेहतर एक्सपीरियंस के लिए जोड़ रही है. यह फीचर्स iOS यूजर्स के लिए कब तक लॉन्च होंगे, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है. आइए जानते हैं Truecaller के अपकमिंग फीचर्स की डिटेल्स.

जल्द आने वाले हैं नए फीचर्स

पहला फीचर जो ट्रू-कॉलर यूजर्स को देखने को मिलेगा, वह वॉयस कॉल लॉन्चर है. यह फीचर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा. इस फीचर की मदद से यूजर्स को पता चलेगा कि कौन-सा यूजर Trucaller Voice पर उनसे बात करने के लिए उपलब्ध है.

SMS कर पाएंगे लॉक

दूसरा फीचर SMS के लिए पासकोड लॉक का है. यूजर्स के SMS की प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए ट्रूकॉलर पासकोड यानी पर्सवर्ड की सुविधा जोड़ रहा है. यानी आप अपने SMS को पासवर्ड की मदद से लॉक कर सकते हैं. अगर यूजर के फोन में बायोमैट्रिक या फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन का फीचर मिलता है, तो SMS लॉक के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

कॉल लॉग्स की मिलेंगी लंबी डिटेल्स

जल्द ही आपको Truecaller पर लंबी कॉल लॉग्स मिलेंगी. लेटेस्ट वर्जन में आपको 1000 कॉल लॉग्स तक की डिटेल्स मिलती हैं. अपकमिंग अपडेट में यूजर्स को 6400 इंट्री तक की डिटेल्स मिलेंगी.

कॉल के साथ आएगा मैसेज भी

ट्रूकॉलर अपने कॉल रीजन फीचर को बेहतर करने पर काम कर रहा है. इस फीचर की मदद से यूजर्स कॉल करने के साथ फोन करने की वजह भी ऐड कर सकेंगे. इस पर Its Important और Can we talk? जैसी वजहें जोड़ने का फीचर मिलेगा.

ये फीचर भी आएगा

इसके अलावा यूजर्स को Truecaller पर वीडियो कॉलर आईडी के लिए Face Filters का ऑप्शन मिलेगा. यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉल्स को और ज्यादा पर्सनलाइज्ड बना सकेंगे. ऐप बिल्ट-इन टेम्पलेट्स फीचर देगा, जिसकी मदद से यूजर्स को यूनिक कॉलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा.